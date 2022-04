Square Enix kondigt volgende week Life is Strange 3 aan tijdens online evenement

Uitgever Square Enix kondigt Square Enix Presents aan. Dat is een serie shows waarin de studio nieuwe games, updates en ontwikkelingen zal presenteren. De eerste show vindt plaats op 18 maart en bevat onthullingen over de volgende Life is Strange-game.

Deze eerste editie van Square Enix Presents zal om 18:00 uur Nederlandse tijd te zien zijn via de officiële YouTube en Twitch-kanalen van Square Enix. Het evenement zal ongeveer veertig minuten duren. Daarin zal de Japanse gameontwikkelaar een tipje van de sluier lichten van het derde deel van de Life is Strange-gameserie, die door de Franse ontwikkelaar Dontnod wordt gemaakt.

Verder worden op deze eerste editie van Square Enix Presents ook onthullingen gedaan over onder andere rpg -shooter Outriders, platformgame Balan Wonderworld en lopende projecten van aan Square Enix gerelateerde studio’s. Square Enix zal op 18 maart ook de next-genupdate van de bestaande Marvel's Avengers-game presenteren en tijdens het evenement aandacht besteden aan het vijfentwintigjarige jubileum van de Tomb Raider-franchise.

Volgens geruchten zou op 18 maart de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy aangekondigd worden. Deze gamecollectie zou ter ere van het vijfentwintigjarige bestaan van Tomb Raider worden uitgebracht. De collectie zou Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, en alle bijbehorende dlc bevatten.