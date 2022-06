Marvel's Avengers voor next-gen consoles komt op 18 maart uit

De versie van de bestaande game Marvel’s Avengers voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S komt op 18 maart beschikbaar. Deze update brengt hogere framerates en betere graphics met zich mee.

Square Enix zegt dat de komst van Marvel’s Avengers voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S gepaard gaat met de introductie van de tweede nieuwe Super Hero in de game. Dit is Clinton Barton, beter bekend als Hawkeye. Met dit gratis speelbare personage volgt ook een nieuwe dlc, genaamd Operation: Hawkeye – Future Imperfect. Daarin zal ook een nieuwe slechterik zitten. Dat betreft Maestro, een soort Hulk met diens krachten, gecombineerd met de hersenen van Bruce Banner.

De uitgever schrijft dat de versie van de game voor de next-gen consoles maximaal een 4k-resolutie haalt op de PS5 en de Xbox Series X en 1440p op de minder krachtige Xbox Series S. Square Enix noemt niet de exacte framerates die mogelijk worden, maar eerder gaf Gary Snethen van ontwikkelaar Crystal Dynamics al aan dat er op de PS5 sprake zal zijn van een hoge frameratemodus waarin 60fps het doel is, in combinatie met een dynamische 4k-resolutie. Een dergelijke modus zal ook op de Xbox Series X aanwezig zijn.

Degenen die Marvel’s Avengers al in bezit hebben voor de PlayStation 4 of de Xbox One kunnen kosteloos upgraden naar de next-gen versie. Ook de savegames en profielen zijn over te hevelen, zodat de eventuele progressie niet verloren gaat bij een overgang naar een van de nieuwe consoles. Cross-gengameplay wordt ondersteund, zodat PS5-spelers samen met vrienden op de PS4 kunnen spelen en hetzelfde geldt voor de Xbox-consoles.

Oorspronkelijk had de next-gen versie van Marvel's Avengers gelijktijdig met de release van de nieuwe consoles moeten uitkomen, maar in oktober vorig jaar werd duidelijk dat dat niet gehaald werd, waarbij 2021 werd genoemd voor de release. Tweakers schreef vorig jaar een review van Marvel’s Avengers.