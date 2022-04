Van de eerste paar keer dat we Marvel’s Avengers hebben gezien, bleef weinig zo goed hangen als de discussie over het uiterlijk van de helden in het spel. Toen de wereld op de E3 van 2019 voor het eerst een duidelijke blik kon werpen op de game van Crystal Dynamics, was ‘Phase 3’ van het Marvel Cinematic Universe immers net afgerond, met Avengers: Endgame als spetterend slotstuk. Nu hoort de later verschenen film Spider-Man: Far From Home ook nog bij fase 3, maar dat doet er verder niet toe. Belangrijker is dat Square Enix een game toonde waarin de geliefde helden de hoofdrol spelen, maar die helden leken niet op hun evenbeeld uit de films. Dat kon niet iedereen even goed verteren. Ergens is dat wel begrijpelijk. Je bent gewend aan hoe een bepaald personage ‘hoort’ te zijn en een afwijking daarop is lastig. Dat is een effect dat lezers van comics minder zullen ervaren, want in comics wisselen superhelden wel vaker van uiterlijk en ze verschillen in elk geval van de acteurs die je kent als Captain America, Black Widow en Thor. Hoe dan ook, Crystal Dynamics nam de kritiek serieus en paste de Avengers aan. Hoewel de personages in de game nog steeds niet echt op de filmacteurs lijken - wat waarschijnlijk ook niet mag - is het duidelijk dat de helden met hun uiterlijk zeker een stap in die richting hebben gezet, om een en ander wat herkenbaarder te maken dan het iets meer dan een jaar geleden was.

Doordat zoveel aandacht ging naar het uiterlijk van de Avengers, werd betrekkelijk weinig gesproken over wat voor game Marvel’s Avengers nu zou worden. Aan de E3-demo, die tevens in het spel zit als de intro van het verhaal, was in elk geval te zien dat om een actievolle game gaat en dat de game in co-op speelbaar is. Dat laatste blijkt echter een stuk belangrijker en meer aanwezig dan verwacht. Jawel, de game is volledig in je eentje te spelen, maar elke missie start in een scherm waar je desgewenst gebruik kunt maken van matchmaking. Nog belangrijker is dat je na het voltooien van de campagne eigenlijk maar een fractie van de game hebt gespeeld. Hierna kun je je helden namelijk nog verder ontwikkelen in level en in power level, door reeksen extra missies te spelen. Die worden natuurlijk steeds moeilijker, waardoor het wenselijker - en gewoon leuker - wordt om ze met anderen samen te spelen. Dat hoeft dus niet, maar het is niet moeilijk om te zien dat co-op-gameplay wel een belangrijk onderdeel van de game zou moeten zijn.

Je begint de game echter gewoon solo, spelend als een klein meisje dat luistert naar de naam Kamala Khan. Samen met haar vader is ze op bezoek bij een speciaal Avengers-festival genaamd A-Day, in San Francisco, waar ze als prijswinnaar is uitgenodigd omdat ze een mooi ‘fan fiction’-verhaal heeft geschreven. Rondlopend over het festivalterrein komt Kamala alle verschillende Avengers tegen. Thor poseert voor foto’s, Captain America praat met haar over het door haar bedachte verhaal, en ga zo maar door. Meteen etaleert de game al enkele sterke conversaties, die later nog veel vaker voorbijkomen, maar de scène heeft ook een functie. Hij toont het summum van heldenverering richting de gevierde Avengers, die weldra tot het verleden zal behoren. A-Day gaat namelijk helemaal mis. San Francisco wordt aangevallen. Terwijl Thor, Iron Man, Hulk en Black Widow op de Golden Gate Bridge afrekenen met hordes vijanden, blijkt de echte aanval elders plaatste vinden. Aan boord van de Helicarrier wordt Captain Marvel verrast en aangevallen. Wat er precies gebeurt, blijft nog even onduidelijk, maar uiteindelijk stort de Helicarrier neer in de baai, begeleid door een explosie die een vreemde, blauwe goed loslaat. De schade is duidelijk. San Francisco is voor een groot deel verwoest en er zijn enorm veel slachtoffers.