Square Enix toont eerste beelden Avengers-game

Square Enix heeft de eerste beelden van zijn Avengers-game getoond. In de beelden zijn onder andere bekende superhelden te zien terwijl ze een aanval op de Golden Gate Bridge afslaan. De game komt op 15 mei 2020 uit voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia.

De trailer, van de game die meer dan twee jaar geleden werd aangekondigd, toont de Avengers terwijl ze de opening van hun locatie in San Francisco vieren. De viering wordt verpest door een aantal explosies verderop, waarna de superheldengroep het gevaar probeert te stoppen. Dit lukt echter niet en de Avengers krijgen de schuld van de aanval. Vijf jaar later bedreigt een groot kwaad de wereld en de superhelden moeten weer bij elkaar komen om dit te stoppen. Hierdoor lijkt de game verhaalelementen uit eerdere Avengers-films te gebruiken.

De speelbare personages zijn de originele Avengers: Captain America, de Hulk, Iron Man, Black Widow en Thor. Spelers kunnen alleen spelen of in co-op met andere gebruikers, zowel in single- als in multiplayer. De stemmen worden verzorgd door Nolan North en Troy Baker, respectievelijk bekend van de Uncharted- en The Last of Us-series. Nieuwe helden en locaties die na de release aan de game worden toegevoegd, zijn gratis, ook zijn er geen lootboxes of pay-to-winonderdelen.

Square Enix maakt de game in samenwerking met Crystal Dynamics, Marvel Games, Eidos Montreal, Nixxes Software en het onlangs geopende Crystal Northwest. Voor de game geldt een exclusiviteitsdeal met PlayStation, waardoor spelers met die console een bètatest kunnen krijgen en andere extra's die binnenkort worden onthuld.