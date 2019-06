Titel Marvel's Avengers Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia Ontwikkelaar Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Nixxes e.a. Uitgever Square Enix Releasedatum 15 mei 2020

Niet elke langverwachte onthulling heeft het gewenste resultaat. Veel fans van de Marvel Cinematic Universe (MCU) keken uit naar de onthulling van Marvel's Avengers. Toen het tijdens de Square Enix-presentatie op de E3 eindelijk zo ver was, waren de reacties niet mals. Men vond de Avengers er maar matig uitzien en ook werd niet goed duidelijk wat voor game dit nu zou worden.

De kritiek op de graphics is terecht, daar hadden Square en Crystal Dynamics echt wat meer mee kunnen doen. Het andere kritiekpunt is voor een belangrijk deel te verklaren door het volgende: de MCU is niet de Marvel-licentie waar Crystal Dynamics mee werkt. De Avengers in deze nieuwe game zouden dus nooit dezelfde Avengers kunnen worden als in de film. Los van dat de sterrencast waarschijnlijk onbetaalbaar zou zijn, benadrukt Scot Amos, studiobaas van Crystal Dynamics, dat dit vooral ook hún versie van de Avengers moet zijn. "De Avengers-films waren fantastisch, Endgame was fantastisch. Maar dat is hun (Marvel Studios -red.) ding. Met Marvel's Avengers geven wij onze visie op de Avengers. We vertellen een heel nieuw verhaal, dat los staat van de films."

Die eigen versie kan in elk geval rekenen op een eigen sterrencast, met onder meer Nolan North en Troy Baker, respectievelijk in de rollen van Iron Man en Hulk. Daarmee is talent in huis dat in staat is een eigen draai aan de iconische personages te geven. Toch valt op dat de personages gelijkenissen lijken te hebben met hun filmversies. In een getoonde tussenscène zien we Dr. Bruce Banner en Tony Stark met elkaar ruziën, en het is bepaald niet moeilijk om Robert Downey Jr. en Mark Ruffalo in die scène te zien. Desgevraagd vertelt Amos dat de studio nauw met Marvel heeft samengewerkt aan de vormgeving van de personages: "We hebben goed geluisterd naar Marvel. Vergeet niet dat zij dit al meer dan tachtig jaar doen. Als er één bedrijf is die weet waar het over praat, is het Marvel wel."

Over het uiterlijk is zoals zojuist genoemd al veel gezegd en geschreven. Marvel's Avengers kan zich wat de gezichten van de personages betreft niet meten met de mooiste games van dit moment. Dat zit hem in verschillende dingen, maar het detailniveau in de gezichten kan beter. Een deel van de afkeer komt echter ook voort uit onwennigheid. "Dit is wat je krijgt als je de Avengers bestelt op AliExpress" is een opmerking die voortkomt uit het feit dat dit niet de 'echte' Avengers zijn. Het zou wellicht handig zijn geweest als de Avengers minder op de filmversies hadden geleken. Dan maak je duidelijker dat je een eigen koers vaart en inderdaad niet simpelweg wilt meeliften op de films. We hebben namelijk het idee dat deze game wel degelijk op eigen benen kan staan.