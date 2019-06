Titel Darksiders Genesis Platform Windows, PS 4, Xbox One, Switch, Stadia Ontwikkelaar Airship Syndicate Uitgever THQ Nordic Releasedatum vierde kwartaal 2019

Op de E3 wordt zoveel aangekondigd dat er ook weleens iets onopgemerkt voorbij dreigt te gaan. Eén zo'n game die niet tijdens een grote persconferentie werd uitgelicht was wel gewoon speelbaar op de beursvloer. Uitgever THQ Nordic had er een stuk of twintig speelplekken voor ingericht, en op een van die plekken maakten wij de eerste meters in de game.

Darksiders was een van de series die slachtoffer werden van het faillissement van het oorspronkelijke THQ. De rechten op de game kwamen in handen van wat nu THQ Nordic heet. De maker van de eerste game, ontwikkelaar Vigil Games, overleefde het faillissement niet, maar de voormalige werknemers van Vigil richtten vrijwel direct twee nieuwe studio's op. De eerste, Gunfire Games, was verantwoordelijk voor Darksiders III.

De andere studio, Airship Syndicate, maakte eerst Battle Chasers: Nightwar, maar mag zich inmiddels uitleven op Darksiders Genesis. Dat Genesis wordt gemaakt door Airship Syndicate betekent dat het uiterlijk goed is verzorgd. Een van de oprichters van de studio is namelijk Joe Madureira, de striptekenaar die de grafische stijl van de eerste game vorm gaf. Opvallend genoeg koos hij bij Genesis voor een iets andere invalshoek.

Eerst was er Genesis

We beginnen echter met het verhaal. De term Genesis doet Bijbels aan, wat bij Darksiders uiteraard niet vreemd is. De vier ruiters van de Apocalyps die in de serie centraal staan, worden beschreven in hoofdstuk 6 van het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament. De toevoeging Genesis wil zeggen dat de nieuwe game een soort prequel is op de gebeurtenissen uit de eerste game.

War keert dus terug als speelbaar personage. We kennen de geblokte strijder uit de eerste game. Hij is dit keer opnieuw bewapend met Chaos Eater, het haast manshoge zwaard. War krijgt in Genesis echter gezelschap van zijn broer Strife. Strife is nieuw en na War, Death en Fury de vierde Horseman die in de serie aan bod komt.

War en Strife krijgen van de Council opdracht om het op te nemen tegen niemand minder da n Lucifer, de Demon King die probeert de Balance te verstoren die de Council probeert te bewaren. Om zijn doel te bereiken, heeft Lucifer een aantal Master Demons naar Hell gestuurd, die War en Strife moeten zien te verslaan. Voor wie de verhaallijn van de serie heeft gevolgd: in Genesis leer je op die manier meer over het ontstaan van de Seven Seals.

Van boven

Terug naar die andere invalshoek. Die dien je vrij letterlijk te nemen, want Airship Syndicate heeft Darksiders Genesis een ander camerastandpunt gegeven. De camera is omhoog geplaatst, zodat je de spelwereld vanuit isometrisch standpunt beziet. Het past bij de iets andere gameplay van Genesis. De game is nu wat meer een dungeon crawler zoals Diablo, terwijl de voorgaande games meer third person action waren. Genesis is bovendien volledig in coöp speelbaar. Als je solo speelt, kun je op elk gewenst moment wisselen tussen War en Strife. Speel je als duo, dan kiest ieder voor een van de twee broers. Beide spelers kijken bovendien naar hetzelfde scherm, wat betekent dat je bij elkaar in de buurt moet blijven.

Genesis heeft ook een andere structuur dan zijn voorgangers. Er zijn geen uitgestrekte levels waarvan je steeds meer delen vrij speelt en waarin je dus regelmatig op je schreden terugkeert. Genesis bestaat uit losse dungeons die uit verschillende levels zijn samengesteld. Daar zijn er zeventien van. Je moet nog wel een klein beetje klimmen en springen, maar lang niet zoveel als in de voorgaande games, en ook het aandeel van het puzzelwerk is drastisch teruggeschroefd. De nieuwe game draait vooral om hack 'n slash, zeker als je met War speelt. Strife is uitgerust met twee pistolen en dus meer ranged dan zijn broer. Dat je zelfs halverwege een gevecht kunt wisselen, is nuttig. Hierdoor kun je met Strife van afstand beginnen, om het gevecht daarna met War van dichtbij af te maken.

Specials

Beide strijders hebben bovendien een meter die tijdens het doorlopen van de dungeon volloopt. Als het eenmaal zover is, kun je de Special inzetten waar beide strijders over beschikken. Ze worden dan een keer of vier zo groot en ook een stuk sterker, wat handig is bij de boss battle die in elke dungeon wacht . Omdat je flink wat zwakkere tegenstanders zult moeten verslaan voor de meter vol is, is het zaak de Special te bewaren voor dergelijke boss-confrontaties. War en Strife zijn overigens flink op te waarderen, wat ook nodig is om Lucifer en zijn demons te verslaan.

Wat opviel tijdens het spelen, was dat de bediening van War en Strife tijdens het knokken erg prettig verliep. Dat was in de voorgaande games niet altijd het geval. Buiten de gevechten om was de bediening echter wat minder intuïtief. Vooral in de delen waarin je moet klimmen en springen om andere delen van een dungeon te bereiken. Daar kan nog wat aan worden verbeterd.

Madureira heeft Genesis zoals in het begin al werd genoemd een iets andere grafische stijl meegegeven. Hoofdrolspelers en vijanden zien er nu iets meer cell-shaded uit, wat goed past bij het veranderde camerastandpunt. Nu je de wereld van iets verder bekijkt is het goed dat de lijnen wat meer worden geaccentueerd. Buiten dat is de stijl echter nog steeds zeer herkenbaar.

Voorlopige conclusie

Darksiders Genesis lijkt gewoon een lekkere opvolger te worden, in een serie die een wat rommelige geschiedenis kent. Dat Joe Madureira verantwoordelijk is voor het uiterlijk, maakt dat alles er weer prima uitziet, en met een duo in de hoofdrol is de gameplay afwisselender dan ooit. Dat de makers van Genesis een dungeon crawler hebben gemaakt is wat ons betreft een prima keuze. Het puzzelen in de voorgaande games was aardig, maar knokken was altijd al het leukste onderdeel, en dat is nu prominenter dan ooit aanwezig. Heerlijk ongecompliceerd Demons bashen en loot verzamelen? Wij kijken ernaar uit.