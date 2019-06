Titel Pokémon Sword & Pokémon Shield Platform Nintendo Switch Ontwikkelaar Game Freak Uitgever Nintendo Releasedatum 15 november 2019

Vorig jaar speelden we op de E3 Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee. Dat was inhoudelijk niet al te opzienbarend, want het ging natuurlijk om een oud avontuur. De game was een moderne versie van de eerste Pokémon-games. De moderne look en enkele nieuwe features konden niet helemaal verhullen dat het onderliggende spel gedateerd was en enkele omslachtig werkende systemen had. Toch was het interessant om te zien wat de Nintendo Switch met de bekende franchise kon doen. Het was immers al duidelijk dat er nog een ander, echt nieuw spel aan zat te komen. Dat spel omvat Pokémon Sword en Pokémon Shield - twee versies, conform de traditie - en was dit jaar aan de beurt op de E3.

Pokémon Sword/Shield speelt zich af in de Galar-regio van de wereld. De regio is gebaseerd op het Verenigd Koninkrijk, wat je in de bouwstijlen van de verschillende dorpjes en mogelijk in de Pokémon zelf zult terugzien. Daarvan was in de Nintendo Direct-stream al iets te zien, maar in onze speelsessie konden we niet vrij rondlopen in de game, dus we hebben het allemaal nog niet zelf mogen bekijken. De game houdt verder vast aan het bekende concept. Je bent dus een jonge Pokémon-trainer en gaat, vergezeld door een van de starter-Pokémon, de wijde wereld in om Pokémon te vangen. Vervolgens moet je ze trainen in gevechten, om uiteindelijk de allerbeste te worden. Dat is allemaal gesneden koek.

Als je interesse hebt in Pokémon, is de kans groot dat je weleens een van de rpg's hebt gespeeld. Heb je er meer dan een (uit)gespeeld, dan ben je misschien ook wel bekend met het concept van het overzetten van je Pokédex. Dat is het systeem waarin je de Pokémon bijhoudt die je hebt gevangen. In elke game kun je aanvankelijk alleen de Pokémon uit de regio van het betreffende spel in de Pokédex stoppen. Maar als je de game eenmaal hebt uitgespeeld, krijg je de optie om de Pokédex uit een eerdere game te importeren in je nieuwe game. Daardoor heb je uiteindelijk een complete verzameling.

Pokémon Sword/Shield gaat deze optie niet bieden. Je zult in de Pokédex alleen Pokémon kwijt kunnen die in Galar bestaan, verder niet. Dat is bij veel Pokémon-fans in het verkeerde keelgat geschoten, en het gaat zelfs zo ver dat velen dreigen de game niet te kopen. Vanuit het oogpunt van spelers die op die manier inderdaad hun collectie van inmiddels meer dan 800 Pokémon hadden kunnen completeren, begrijpen we dat. Wie minder gericht is op het vullen van de Pokédex en zich alleen richt op het bouwen van een sterk team en het uitspelen van de game, zal er minder wakker van liggen. Het is hoe dan ook goed om ervan op de hoogte te zijn.