Nintendo brengt Pokémon Sword en Shield 15 november uit

Pokémon Sword en Shield komen op 15 november 2019 uit. Nintendo heeft tegelijk met die aankondiging nieuwe onderdelen van Pokémon Sword en Shield getoond zoals 'Wild Area', 'Dynamax' en twee nieuwe legendarische Pokémon, Zacian en Zamazenta.

Een van de nieuwe features die Nintendo tijdens zijn Direct-stream liet zien is Dynamax. Hiermee kunnen spelers en tegenstanders een Pokémon per battle 'holografisch' vergroten, waardoor de Pokémon voor drie beurten sterker wordt en de mogelijkheid voor speciale aanvallen krijgt. Ook is er een multiplayergedeelte waarin spelers een 'raid' tegen normale Pokémon uitvechten of 'Max Raid Battles' kunnen houden waarin spelers tegen Dynamax-Pokémon vechten. In 'Max Raid Battles' verliest de Pokémon niet zijn Dynamax-vorm.

Ook heeft Nintendo nieuwe Pokémon getoond waaronder Corviknight, een Pokémon die door de Galar-regio vliegt en tegelijkertijd als taxi fungeert om de speler naar eerder bezochte steden te brengen. Verder zijn Wooloo, Drednaw en Gossifleur toegevoegd en ook zijn er nieuwe legendarische Pokémon. Dit zijn Zacian en Zamazenta die, met een zwaard en een schild, ontworpen zijn op basis van de titels van de nieuwe Pokémongames.

Verder is er een 'Wild Area' aan de game toegevoegd. Hierin lopen zowel spelers als Pokémon vrij rond, spelers kunnen zelf de camera besturen. Afhankelijk van het weer en welke dag het is, zijn er andere Pokémon te vinden. Ook biedt de 'Wild Area' nieuwe mogelijkheden voor multiplayer, zoals de 'raid'-gevechten.

Pokémon Sword en Shield werden in februari aangekondigd en het waren de eerste console-Pokémon voor de Nintendo Switch buiten de Let's Go-edities. Sword en Shield komen op 15 november 2019 uit en er is tevens een 'Steelbox'-bundel met beide Pokémon-games.