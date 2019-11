Pokémon Sword en Shield zijn snelst verkopende Switch-games tot nu toe

In zes dagen tijd zijn er zes miljoen exemplaren van Pokémon Sword en Shield verkocht. Dat meldt de Pokémon Company. Hiermee is het de beste releaseweek voor een Switch-game tot nu toe. Ook is het waarschijnlijk de snelst verkopende Pokémon-game ooit.

Met zes miljoen verkochte exemplaren in zes dagen tijd, is Pokémon Sword en Shield de snelst verkopende Switch-game tot nu toe. De game bevindt zich ook meteen in de top tien van meest verkochte Switch-games. De vorige recordhouder was Super Smash Bros. Ultimate. Die game kwam op 8 december 2018 uit en werd in de eerste week vijf miljoen keer verkocht. Destijds was de installed base van de Nintendo Switch echter 32,27 miljoen. Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 41,67 miljoen Nintendo Switch-consoles geleverd. Dat is een toename van ongeveer 29 procent. Omgerekend kocht ongeveer 15 procent van alle Switch-eigenaren Smash Bros. Ultimate bij release, terwijl 14,4 procent Pokémon Sword of Shield heeft gekocht.

Strikt genomen zijn Pokémon Sword en Shield twee aparte games, maar de meeste gamers kopen één versie. Pokémon Sword en Shield bevatten beide unieke Pokémon, waardoor sommige fans alsnog beide games aanschaffen. Hiervoor wordt een double pack verkocht. Game-analist Daniel Ahmad meldt dat verkoop van de double pack, die zowel Sword als Shield bevat, telt als een enkel exemplaar. Hij meldt daarnaast ook dat 20 procent van Japanse Switch-eigenaren de game heeft aangeschaft.

Ook vorige Pokémon-games werden goed verkocht. Van Pokémon X en Y, de games die in 2013 voor de Nintendo 3DS uitkwamen, zijn in de eerste week 4 miljoen exemplaren verkocht. Destijds waren er ongeveer 31 miljoen 3DS-handhelds verkocht. Dat wil zeggen dat 11,6 procent van de 3DS-eigenaren Pokémon X of Y bij de release heeft aangeschaft.

De vorige volledig nieuwe releases, Pokémon Sun en Moon, zijn momenteel in totaal 16,17 miljoen keer verkocht volgens Nintendo. Het is onbekend hoeveel exemplaren van Sun en Moon wereldwijd zijn verkocht in de eerste week na release. In Japan is de game 2 miljoen keer verkocht in een week tijd, terwijl dit aantal in Europa op 1,5 miljoen keer ligt. In de Verenigde Staten is de game 3,7 miljoen keer verkocht gedurende de eerste twee weken na release. Dit komt in totaal neer op 7,2 miljoen, maar de periodes komen dus niet geheel overheen. De installed base van de Nintendo 3DS was bij de release van Sun en Moon met 58,85 miljoen verkochte apparaten aanzienlijk hoger dan die van de Nintendo Switch op dit moment.

Niet alle spelers zijn positief over de nieuwe Pokémon-games. Er is controverse over het feit dat de game niet alle voorgaande Pokémon bevat. Het is voor het eerst dat dit het geval is. Ook laten de graphics volgens sommige gebruikers te wensen over en zijn de vechtanimaties volgens sommige spelers verouderd.