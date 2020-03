Eind vorig jaar verscheen met Pokémon Sword en Shield de nieuwe 'echte' Pokémon-game voor de Nintendo Switch. Dat predicaat maakt de overige titels die de Pocket Monsters als onderwerp hebben natuurlijk niet 'minder echt'. Het illustreert slechts dat Sword en Shield voor velen de game was waar het meest naar werd uitgekeken. Daarnaast kun je dat spel zien als een serieuzere game dan de overige opties. Let's Go Pickachu en Eevee was immers technisch wel een nieuwe game, maar hergebruikte het aloude Kanto-avontuur dat veel gamers al meermaals hadden gespeeld. Inmiddels is er ook al een derde Pokémon-game verschenen voor de Switch, en ook die game is weer net even anders. Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX laat gamers namelijk spelen als de Pokémon zelf, zonder dat er nog mensen aan te pas komen.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX is tot op zekere hoogte een remake van het ooit voor de Nintendo DS en GameBoy Advance verschenen Pokémon Mystery Dungeon: Blue/Red Rescue Team. De game biedt weliswaar een soortgelijk verloop en vergelijkbare mechanics, maar in een versie die stevig is geüpdatet. Dat geldt uiteraard voor de graphics en nieuwe features zoals de mogelijkheid om met je team online vrienden te helpen, maar ook voor het aanbod aan Pokémon in de game. Wij zijn stiekem toch vooral liefhebber van de eerste 151 Pokémon, maar in deze game kom je dus ook de later bekend geworden Ledyba, Tyranitar en vele andere tegen. Om het helemaal verwarrend te maken: nieuwere Pokémon zaten ook al in de later verschenen Pokémon Mystery Dungeon-games, maar van die titels is Rescue Team DX weer geen remake. De toevoeging van die latere Pokémon in deze game is dus wél nieuw. Volg je het nog? Goed zo.

Waar je in de meeste Pokémon-games speelt als jonge Pokémon-trainer, speel je in deze game als Pokémon. Althans, niet helemaal. Het verhaal is dat je een mens bent die om onduidelijke redenen is veranderd in een Pokémon. Grappig genoeg laat de game je een testje doen om te bepalen wat voor Pokémon je bent. De suggestie die je aan de hand van jouw antwoorden krijgt, kun je volgen, maar dat is niet verplicht. Ook kies je meteen een partner. In ons geval kozen we om als Charmander te spelen, waarbij we Pikachu als partner kozen. Daarmee vormden we de basis van wat even later het Rescue Team Pikamander werd.

Dat Rescue Team is waar het in dit spel om draait. Het leven van Pokémon blijkt lang niet altijd over rozen te gaan. De beestjes die je in het spel tegenkomt, werken zich doorlopend in de penarie en moeten dan worden gered door gespecialiseerde Pokémon die daarvoor teams hebben opgericht. Het bekendste en beste team wordt geleid door Alakazam en bestaat verder uit Charizard en Tyranitar. Zelf begin je uiteraard onderaan op de ladder. Door klusjes te accepteren en uit te voeren, bouw je langzaam de rang van je Rescue Team op, waardoor je ook toegang krijgt tot meer uitdagende taakjes en je je uiteindelijk kunt bemoeien met de mysteries die verband houden met het verhaal. Daarin krijg je te maken met vreemde verschijnselen in de natuur die allerlei sterke en zelfs legendarische Pokémon onrustig hebben gemaakt. Hoe dat allemaal zit, merk je natuurlijk vanzelf.