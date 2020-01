Pokémon Sword en Shield krijgen Expansion Pass voor 30 euro

Nintendo heeft tijdens een Direct-presentatie een Expansion Pass voor Pokémon Sword en Shield aangekondigd. Game Freak werkt aan twee verschillende dlc-pakketten die nieuwe verhalen en nieuwe en oude Pokémon toevoegen. De Expansion Pass kost 30 euro.

De Pokémon Company laat tijdens een Nintendo Direct-presentatie weten dat het werkt aan de Isle of Armor- en de Crown Tundra-uitbreidingen, waarin spelers de gelijknamige gebieden bezoeken. Deze dlc-pakketten maken gezamenlijk deel uit van de Expansion Pass. De Isle of Armor komt uit in juni, de Crown Tundra-dlc volgt in de herfst. Daarnaast komt de ontwikkelaar met gratis updates, waaronder een die Pokémon Home-integratie toevoegt aan de game.

Volgens game-director Shigeru Ohmori is de Isle of Armor geïnspireerd door de Isle of Man, een eiland bij het Verenigd Koninkrijk. De Crown Tundra is een besneeuwd gebied dat gebaseerd is op Schotland. Beide gebieden bevatten verhaaluitbreidingen en nieuwe legendarische Pokémon. Daarnaast bevat de Expansion Pass nieuwe verhaalmissies, outfits en Gigantamax-forms, 'normale' Pokémon en andere functies. Ook bevat de Expansion Pass meer dan tweehonderd oude Pokémon die eerder werden geschrapt uit de National Dex. Spelers zonder deze Expansion Pass kunnen deze Pokémon ook krijgen door ze te ruilen. Spelers kunnen aan de slag met de uitbreidingen zodra ze de Wild Area in het spel hebben bereikt.

De Pokémon Company bracht voorheen soms meerdere games uit die zich in dezelfde regio afspeelden. De ontwikkelaar geeft aan dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. In plaats daarvan zal het zich richten op het uitbreiden van de huidige games. Uiteraard kan het bedrijf in de toekomst wel met geheel nieuwe Pokémon-games komen.

Pokémon Sword en Shield krijgen ieder een aparte Expansion Pass met enkele kleine verschillen. De Expansion Pass is vooruit te bestellen voor 30 euro. Spelers die dat doen, ontvangen een in-game Pikachu en Eevee-uniform. Daarnaast krijgen alle Pokémon Sword en Shield-spelers vandaag een gratis Gigantimax-Slowpoke. Spelers die deze Pokémon willen evolueren, moeten de Expansion Pass wel aanschaffen.