Arduino kondigt Portenta H7-module met Cortex M7- en Cortex M4-core aan

Arduino heeft de Portenta-familie van industriele internet-of-things-producten aangekondigd met de H7-module als eerste familielid. De module is opgetrokken rond een processor met een zuinige Cortex M7- en een Cortex M4-core, die parallel werken.

De Portenta-productreeks is bedoeld voor gebruik door het mkb en voor veeleisende industriële iot-toepassingen en de Portenta H7 zou moeten kunnen functioneren in componenten op temperaturen van -40 tot 85°C, aldus de Italiaanse fabrikant. De basis is de STMicro STM32H747XI, die een arm Cortex M7 op 480MHz en een Cortex M4 op 240MHz bevat.

De Portenta kan Arduino-code, Python en javascript draaien en als besturingssysteem behoort Arm Mbed OS IoT tot de mogelijkheden. Daarnaast is voor connectiviteit van de module het additionele Portenta Carrier Board in ontwikkeling.

De aankondiging is onderdeel van Arduino's streven om de zakelijke markt te bedienen met een all-in-one Pro-platform voor internet-of-things.