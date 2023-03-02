Arduino brengt GIGA R1-singleboard uit met wifi en Mega- en Due-formfactor

Arduino heeft een nieuwe singleboard uitgebracht. Die heeft dezelfde formfactor als de bestaande Mega- en Due-boards, maar de GIGA R1 heeft wifi en een krachtigere cpu. Het apparaat gaat 68,70 kosten.

De Italiaanse fabrikant zegt dat de GIGA R1 WiFi de krachtigste singleboardcomputer van het bedrijf tot nu toe is. Het apparaat heeft dezelfde formfactor als de bestaande Mega- en Due-boards die het bedrijf ook maakt, met 76 gpio-pins. Daarvan zijn er 12 analoog, 12 pwm, 4 zijn voor seriële poorten, 3 I2C's, 2 voor SPI en er zit een CAN FD en een sai-pin op het board.

De GIGA R1 heeft een STM32H7-Arm-cpu met twee cores. De 32bit-Cortex M7 heeft een kloksnelheid van 480MHz en de Cortex M4 heeft een snelheid van 240MHz. Volgens Arduino is dat bedoeld zodat het boardje twee Arduino-apps tegelijk kan draaien. Ook zou het mogelijk moeten zijn op die manier een Arduino-app en daarnaast een MicroPython-programma te draaien, schrijft Arduino.

Ook nieuw is dat de GIGA R1 een Murata 1DX-module heeft voor 802.11b/g/n-wifi van maximaal 65Mbit/s en voor Bluetooth Low Energy. Het apparaat heeft verder een 3,5mm-aansluiting, 2MB flashopslag en 1MB aan Sdram-geheugen en een USB-C-aansluiting voor een stroomvoorziening van maximaal 24V. Ook zit er een USB-C-connector op het board.

Het apparaat wordt in Europa verkocht voor 68,70 euro. De GIGA R1 is per direct te koop in Arduino's winkel.