Arduino brengt GIGA R1-singleboard uit met wifi en Mega- en Due-formfactor

Arduino heeft een nieuwe singleboard uitgebracht. Die heeft dezelfde formfactor als de bestaande Mega- en Due-boards, maar de GIGA R1 heeft wifi en een krachtigere cpu. Het apparaat gaat 68,70 kosten.

De Italiaanse fabrikant zegt dat de GIGA R1 WiFi de krachtigste singleboardcomputer van het bedrijf tot nu toe is. Het apparaat heeft dezelfde formfactor als de bestaande Mega- en Due-boards die het bedrijf ook maakt, met 76 gpio-pins. Daarvan zijn er 12 analoog, 12 pwm, 4 zijn voor seriële poorten, 3 I2C's, 2 voor SPI en er zit een CAN FD en een sai-pin op het board.

De GIGA R1 heeft een STM32H7-Arm-cpu met twee cores. De 32bit-Cortex M7 heeft een kloksnelheid van 480MHz en de Cortex M4 heeft een snelheid van 240MHz. Volgens Arduino is dat bedoeld zodat het boardje twee Arduino-apps tegelijk kan draaien. Ook zou het mogelijk moeten zijn op die manier een Arduino-app en daarnaast een MicroPython-programma te draaien, schrijft Arduino.

Ook nieuw is dat de GIGA R1 een Murata 1DX-module heeft voor 802.11b/g/n-wifi van maximaal 65Mbit/s en voor Bluetooth Low Energy. Het apparaat heeft verder een 3,5mm-aansluiting, 2MB flashopslag en 1MB aan Sdram-geheugen en een USB-C-aansluiting voor een stroomvoorziening van maximaal 24V. Ook zit er een USB-C-connector op het board.

Het apparaat wordt in Europa verkocht voor 68,70 euro. De GIGA R1 is per direct te koop in Arduino's winkel.

Arduino Giga R1 Arduino Giga R1 Arduino Giga R1

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-03-2023 09:50 14

02-03-2023 • 09:50

14

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Reacties (14)

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Teus.espresso 2 maart 2023 10:29
Ik ben nu met een project bezig met een Arduino Uno. Door het gebruik van stepper motoren heb ik meer I/O poorten nodig dan er op de Uno zitten.
Doordat dit board op dezelfde manier werkt qua IDE is dit voor mij wel het overwegen waard.
Afgelopen week heb ik een extern board gekocht dat via I2C moet gaan werken maar dan heb ik twee boards in mijn project.
Voor ander type boards moet ik weer een andere IDE leren dus dat is een hobbel. Esp32 of Risc hebben beide dat nadeel. Voor mij is eenmalig €70 uitgeven best een goede oplossing.
indigo79 @Teus.espresso2 maart 2023 11:52
PlatformIO (https://platformio.org/) ondersteunt een heleboel verschillende borden (1494 op dit moment volgens de website) en integreert perfect in VSCode. Ik heb het al gebruikt met Arduino, Teensy en ESP32 en mij krijg je echt niet terug naar die Arduino IDE...
Leon@rdo @indigo792 maart 2023 19:59
Ik heb dezelfde ervaring. Ik heb de arduino IDE slechts een paar weken gebruikt in het begin maar al snel overgestapt op PlatformIO binnen VS Code.
josipbroz @indigo794 maart 2023 11:33
Dank voor te tip, ik vroeg mij al af of er niet iets..."handiger" te gebruiken was
DhuumDhuum @Teus.espresso2 maart 2023 10:34
Waarom is een Arduino Mega dan geen goede oplossing? Die zijn goedkoper (want clones) en heeft veel meer I/O tot zijn beschikking.
harakiri576 @DhuumDhuum2 maart 2023 14:10
Omdat esp32 maar een paar euro kost, terwijl het is echt klein en heeft ingebouwd wifi.
Sleepkever @Teus.espresso2 maart 2023 10:47
ESP32 kan je gewoon gebruiken met de Arduino IDE anders hoor.

Je hebt wel mogelijk dependencies die arduino specifiek zijn en wat IO setup die je moet veranderen. Maar de devcycle blijft grotendeels hetzelfde. Maar wellicht is de switch naar een Arduino Mega zoals DhuumDhuum al voorstelt nog laagdrempeliger.
akooijman @Teus.espresso3 maart 2023 10:09
Rp2040 heeft 26 gpio pinnen, kost bijna gratis en kan ook gewoon via de Arduino ide geprogrammeerd worden. (En spreekt ook Python als je zou willen)
Ik weet dan weer niet hoeveel steppers je er mee kan aansturen.
The Zep Man
2 maart 2023 09:56
Prijzig, maar er zullen wel snel genoeg clones verschijnen gebaseerd op het verloop van vergelijkbare Arduino-producten.

Waarvoor worden dit soort bordjes eigenlijk het meest gebruikt? Als development boards (door de grote hoeveelheid aansluitingen en de flexibiliteit die dat brengt), of zijn er ook daadwerkelijk 'productie' use cases waarin zoveel verschillende soorten aansluitingen nodig zijn?

Die vraag baseer ik een beetje op mijn eigen workflow (op een groot development board ontwikkelen -> implementeren op kleinste en goedkoopste oplossing die de benodigde functionaliteit biedt).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 13:56]

NESFreak @The Zep Man2 maart 2023 10:22
In zo'n geval zou ik dan toch sneller gaan voor een ontwikkelkit van de fabrikant zelf: de stm nucleo en discovery bordjes zijn erg fijn om mee te werken, en met die met een cortex m7 kun je al vanaf 18€ krijgen. Zo'n bordje krijg je dan ook meteen een echte debugger bij (st-link, upgradebaar naar j-link).

https://nl.mouser.com/c/e...oelectronics&sort=pricing
K0L3N @The Zep Man2 maart 2023 10:36
Toen ik nog industrial design studeerde had iedereen een arduino om prototypes te bouwen. Ik denk ook dat het voor one-off en kleine batches best de moeite kan zijn. Maar inderdaad zodra je gaat opschalen word iets goedkopers snel de moeite.
indigo79 @The Zep Man3 maart 2023 09:10
Vooral voor hobbygebruik en af en toe een beetje prototyping.
Voor productietoepassingen ga je sowieso een custom PCB nodig hebben, dus dan kan je dergelijke microcontrollers goedkoper gewoon op je PCB integreren. Enkel modules met een complexer PCB design dan je voor de rest van je design nodig hebt (denk bijvoorbeeld aan NVIDIA Jetsons of Raspberry Pi modules, maar ook aan modules die draadloze connectiviteit aanbieden wat veel meer PCB design kennis en extra certificering vereist) worden ook in productdesign als prefab module gebruikt.
En ik denk dat de meeste professionals ook voor prototyping met de devkits van de chipfabrikanten werken.

[Reactie gewijzigd door indigo79 op 24 juli 2024 13:56]

tisvonkje 2 maart 2023 10:05
Hier wel eens naar gekeken?
http://www.wch-ic.com/products/CH32V003.html
RiscV processor, open source instruction set, open source tool chain. Kosten dubbeltje per stuk!
Teus.espresso 2 maart 2023 12:23
Dank voor de reacties, erg behulpzaam.

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