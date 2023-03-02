Minderjarigen op TikTok krijgen herinnering om te stoppen met kijken na een uur

TikTok schakelt de al bestaande functie Dagelijkse Schermtijd standaard in bij accounts van minderjarigen. Dat moet de gebruikte schermtijd van minderjarigen verminderen, zo zegt het bedrijf. Veel tieners gebruiken de app veel langer dan de nieuwe limiet van 60 minuten.

Na die 60 minuten moeten gebruikers een zelfgekozen code invoeren om door te kunnen gaan. De app blijft wel beschikbaar na die tijd. Minderjarigen kunnen er ook voor kiezen om de vraag om een code pas te krijgen na 100 minuten, zegt TikTok. Na het invoeren van die code is er geen limiet op schermtijd vanuit de app, behalve als gebruikers of ouders dat hebben ingesteld.

Ook kunnen ouders voor kinderen instellen dat zij tussen bepaalde tijden geen pushmeldingen van de app krijgen. Standaard gebeurt dat 's avonds en 's nachts al niet. Nu kan ook worden ingesteld dat de app geen aandacht vraagt tijdens bijvoorbeeld periodes om te leren voor toetsen of tijdens gezinsuitjes. De opties voor stille meldingen en schermtijd zijn ook beschikbaar voor meerderjarige gebruikers, maar dan staan ze niet standaard aan. De opties zijn te vinden onder het profiel, bij Instellingen en Privacy onder het kopje Schermtijd. De timer wordt ergens in de komende weken standaard voor elk profiel van een minderjarige.

Meer apps voor sociale media hebben de afgelopen jaren tools gekregen om schermtijd van gebruikers in de hand te houden. Veel minderjarigen brengen uren per dag door binnen apps als TikTok, Instagram en Snapchat. Dat is volgens sommige wetenschappers de oorzaak voor de sterke stijging van psychologische problemen onder tieners wereldwijd in de afgelopen tien jaar.

TikTok Dagelijkse SchermtijdTikTok Dagelijkse SchermtijdTikTok Dagelijkse Schermtijd

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 09:36
74 • submitter: T-Junkie

02-03-2023 • 09:36

74

Submitter: T-Junkie

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Reacties (74)

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Andros 2 maart 2023 09:38
En wat als de minderjarige gewoon "ja" klikt bij de vraag of ze ouder dan 18 zijn?
Frogmen @Andros2 maart 2023 10:00
Waarom kan een minderjarige zonder toestemming apps installeren? Ouders hebben een verantwoordelijkheid als ze die nu eens namen en niet altijd maar afschuiven en ook niet trappen in het argument, ja maar Pietje of Marietje mag het ook.
Ivolve @Frogmen2 maart 2023 10:21
Dit is wel erg simpel gedacht. De basis van jouw argument is dat je als ouder onbeperkt zeggenschap hebt op wat jouw kind wel of niet mag / kan / wil doen. De waarheid zit helaas wat complexer in elkaar. Als ouder zou je dit ook niet moeten willen. Je moet je kind ruimte geven om zelf te ontdekken en eigen fouten te maken, dat heet leren. Per ouder en kind zal die balans wat anders liggen.

Ik denk dat je met social media best een vergelijking kan maken met drugs. Er zijn kinderen die er absoluut geen behoefte aan hebben. Er zijn kinderen die af en toe een jointje roken zonder dat dat noemenswaardige problemen oplevert. En er zijn kinderen die verslaafd raken een heroïne. Helaas is het ook niet zo dat ouders daar altijd grip op hebben.
Wachten... @Ivolve2 maart 2023 10:55
Wat je alleen even vergeet, is dat drugs over het algemeen als iets slechts wordt gezien, en dat kinderen dit meekrijgen (op school, thuis etc). De kinderen die geen drugs gaan gebruiken, zijn blijkbaar vanuit dat vlak beïnvloed. Social media doen ouderen vaak zelf, ook in het bijzijn van hun kinderen. Drugs overigens ook wel, maar dan stiekem, dus kinderen komen er niet direct mee in aanraking.

Daarnaast is drugs ook niet zo adaptief zoals social media dat is. De algoritmes passen zich aan op allerlei vlakken. Het werd volgens mij uitgelegd (ik dacht in The social dilemma), dat deze algoritmes zo zijn gemaakt om het menselijk brein te kraken. Daarom dat ze vaak ook al weten hoe jij je voelt, of gaat gedragen in een paar dagen. Dit is echt wel een soort next level drugs als je het mij vraagt.

Nogmaals, ik snap je verhaal wel, maar wilde even een kleine nuance aanbrengen.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 22 juli 2024 13:25]

Frogmen @Ivolve2 maart 2023 10:56
Tot een zekere leeftijd is dat ook zo, het is niet dat ik alles verbied maar ze moeten wel laten zien dat ze met bepaalde verantwoordelijkheden om kunnen gaan. Alles maar goed vinden omdat je kind de vrijheid moet hebben is gewoon gemakzucht. Met ze in gesprek gaan en uitleggen waarom wel niet en luisteren naar hun hoort er ook bij. Was geen voorstander van Snapchat mijn dochter had al Whatsapp, maar in gesprek zijnde wist ze mij te overtuigen waarom Snapchat wel moest kunnen.
Vooral het verslavende karakter van Tiktok vindt ik zorgelijk de Youtube shorts kan ze al bijna niet wegleggen dus.
mjl @Ivolve2 maart 2023 15:59
Een kind kan dergelijke overwegingen niet maken, ouderlijk toezicht moet je als ouder t/m 18 jaar altijd houden.

Als ouder moet je zelf inschatten hoe goed je kind om kan gaan met dit soort zaken, een kind van 12 schat risico is heel anders in dan een van 17.

Op zich een leuke poging van TikTok, maar als je het aan een kind over laat dan zoeken ze wel een uitweg om dit te omzeilen. Ik zeg als ouder: jammer, geen TikTok!
nijntje82 @Frogmen2 maart 2023 10:07
Wat een begrip.. heb jij kinderen? Dit kunnen handige hulpmiddelen zijn om het gezwel genaamd social media enigsinds te kunnen beperken bij kinderen. Ik kan het alleen maar toejuichen. Elke beperking hierop is goed!
Wachten... @nijntje822 maart 2023 10:20
Ik heb kinderen, en zoals @Frogmen aangeeft werkt het wel zo. Is het makkelijk? Nee dat niet, maar je hebt ze toch ook geleerd ze thuis bijvoorbeeld schoenen uit moeten doen. Dit hoeft misschien bij opa en oma niet. Ze zullen dan een paar keer zeggen "bij opa en oma hoef ik mijn schoenen niet uit te doen", maar uiteindelijk weten ze niet beter dat dit de regels bij jullie thuis zijn.

Het grote probleem alleen bij Social media (zeker als ze er al op zitten), is dat het verslavend wordt gemaakt/werkt. Dus dan moet je als ouder extra sterk in je schoenen staan om het tegen te gaan.

Het is een beetje hetzelfde als dat andere kinderen alcohol zouden drinken op hun 10de, en dat je het dan maar toe laat, want andere kinderen doen het ook.... Ik vind het persoonlijk de weg met de minste weerstand (wat ik niet begrijp als ouders zijnde).

Wij gebruiken persoonlijk daarom ook geen social media. Wij vinden dat we een voorbeeld moeten zijn voor onze kinderen. Dus hoe kan ik mijn kind iets verbieden als ik er zelf op zit? Hier gaat het denk ik ook regelmatig fout. Ouders verbieden kinderen om op TikTok te gaan, maar zitten er zelf wel op als hun kind bij hun in de buurt is.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 22 juli 2024 13:25]

nijntje82 @Wachten...2 maart 2023 10:25
Wij zitten er ook niet op en onze kinderen ook niet. Echter opvoeden is niet zo makkelijk als jij het schetst. En elk kind is anders. Ik juich elke beperking toe.
-En4Cer- @nijntje822 maart 2023 10:44
Jullie zitten er niet op dus mogen jullie kinderen er ook niet op. In jouw ogen is dat een goede opvoeding?

Dan zal ik je uit de droom helpen; je leeft in 2023, social media is niet meer weg te denken en je kunt je heel krampachtig gaan vasthouden aan het feit dat het negatief of slecht is, maar daar help je niemand mee. Sterker nog, kinderen kunnen er ook heel veel van leren. Op sociaal vlak kan het helpen om met vriendjes en vriendinnetjes te communiceren en vriendschappen te versterken.

De uitdaging is om je kinderen er op een gecontroleerde manier mee om te laten gaan. Begeleid ze hierbij, praat met ze, leg uit wat wel en niet verstandig is.. Maar
RoamingZombie @-En4Cer-2 maart 2023 10:49
Sorry, ik heb op sociale media zelden een normale en gezonde manier van communiceren gezien. Taalgebruik is armoedig, beargumenteren is niet bestaand.

Daar leert een kind echt geen goede dingen van.
-En4Cer- @RoamingZombie2 maart 2023 10:54
Vooral alleen naar het negatieve blijven kijken, komt goed!

Concreet voorbeeld; mijn nichtje van 10 jaar vond het geweldig om al die dansjes op Tiktok na te doen. Elke keer waren er weer nieuwe dansjes 'hip' en die ging ze weer oefenen en daar plaatste ze filmpjes van net als haar vriendinnetjes op school. Ze reageren op elkaar en moedigen elkaar aan.

Resultaat, ze is nu al een jaar lid van een lokale dansvereniging waar ze met leeftijdsgenoten danst en meedoen aan landelijke wedstrijden.

Ja, ook dit is social media.
supersnathan94
@-En4Cer-2 maart 2023 11:05
Tuurlijk zijn die voorbeelden er ook. Anders zou social media überhaupt geen bestaansrecht hebben, maar houd er wel rekening mee dat je op social media echt wel in een bubbel terecht komt en je actief verslaafd gemaakt wordt aan de oneindige stroom van positiviteit. De gigantische censuur daargelaten wordt er gewoon heel veel geld gestoken in het zo verslavend maken van de applicatie als maar kan.
casd18 @-En4Cer-2 maart 2023 11:39
beetje raar om dat toe te schrijven aan sociale media. Mijn moeder heeft me als kind gewoon meegenomen naar een open dag bij de culturele instelling in de buurt en toen wilde ik daarna ook bij de musical-groep. Daar had ik echt geen sociale media voor nodig.

Het is gewoon duidelijk dat die platforms zo verslavend mogelijk zijn om engagement zo hoog mogelijk te houden.
Tegelijkertijd ook grote kans dat dat meisje op haar 14e - 16e nog steeds filmpjes upload en daar ook allerlei seksueel getinte opmerkingen op gaat ontvangen, en afhankelijk van de instelling van het account niet alleen van leeftijdsgenootjes.

Daarnaast worden die kinderen geconfronteerd met content van influencers die volstrekt onrealistische beelden schetsen van zichzelf en de wereld om zich heen. Tal van verhalen over jonge gasten die types als Andrew Tate als rolmodel gaan zien. Tal van meisjes die schrikbarend onzeker zijn over hun uiterlijk omdat ze irl niet lijken op hun favoriete insta rol model die volledig platgefilterde foto's plaatst.

Nee sorry, dan is de winst dat je kind nu bij de dansclub zit wel een beetje mager.
-En4Cer- @casd183 maart 2023 11:58
Sorry, maar ik vind je reactie bijna lachwekkend en staat het bol van de aannames en de "wat alsjes". Dan moet je fijn in 1908 blijven leven en alles een negatieve invloed kan hebben op kinderen ver bij ze weg houden. Maar dan heb ik nieuws voor, dat gaat in het huidige tijdperk echt niet lukken.

Daarom is het belangrijk om je kinderen er op een gecontroleerde manier mee om te laten gaan. Begeleid ze hierbij, praat met ze, leg uit wat wel en niet verstandig is..
casd18 @-En4Cer-4 maart 2023 12:18
Sorry, maar ik vind je reactie bijna lachwekkend en staat het bol van de aannames en de "wat alsjes". Dan moet je fijn in 1908 blijven leven en alles een negatieve invloed kan hebben op kinderen ver bij ze weg houden. Maar dan heb ik nieuws voor, dat gaat in het huidige tijdperk echt niet lukken.
Dat zijn geen 'aannames' of 'wat alsjes', dit gebeurt gewoon hoor. Misschien dat jij het bij jou kinderen niet meemaakt (of niet ziet) maar de voorbeelden die ik schets zijn aan de orde van de dag.

Alleen maar omdat het nieuw is, is het nog niet goed. Je kunt wel lacherig doen maar het is niet echt een aanname dat sociale media platformen erop gebrand zijn je zolang mogelijk aan dat scherm te kluisteren. Het is ook verre van een aanname dat jonge kinderen met twijfelachtige content in aanraking komen. Het is ook geen aanname dat hun attentieboog niet bestaand is doordat ze gewed zijn geraakt aan kant-en-klare content die lekker kort en intens is. Het is ook geen aanname dat in het onderwijs al jaren aan de bel wordt getrokken omdat de basis vaardigheden van kinderen zwaar onder de maat zijn. Niet zo gek omdat ze de godganse dag bezig zijn met hoeveel likes ze hebben gekregen op hun laatste TikTok. Daar kunnen die kinderen weinig aan doen, dat is zo bedoeld. Niet voor niks dat meer en meer scholen er voor kiezen mobieltjes te weren uit de klas.

Je kunt wel jubelen over sociale media maar dan heb ik imo echt oogkleppen op. Er zijn tal van onderzoeken, documentaires en andere media te vinden die aantonen dat het een zeer kwalijke impact heeft, met name op jonge kinderen.
Daarom is het belangrijk om je kinderen er op een gecontroleerde manier mee om te laten gaan. Begeleid ze hierbij, praat met ze, leg uit wat wel en niet verstandig is..
Je kunt wel hameren op dat ouders daarin een rol hebben en dat ben ik volledig met je eens. Maar ouders hebben veelal geen flauw benul waar ze mee bezig zijn. Voor elke ouder die hun kind opvoedt met gezond verstand op dit gebied (ik maak uit je betogen op dat jij er daar een van bent) zijn er 10 anderen die er niet bij nadenken en hun kind maar laten omdat ze er zelf geen snars van begrijpen.
q3a_manchurian @-En4Cer-2 maart 2023 10:57
Op sociaal vlak kan het helpen om met vriendjes en vriendinnetjes te communiceren en vriendschappen te versterken.
Buiten de deur gaat dat een stuk beter, waar ze niet over elke zin hoeven na te denken hoe je het ook alweer schrijft maar gewoon direct zegt.
-En4Cer- @q3a_manchurian2 maart 2023 11:00
Vooral blijven denken dat het niet mogelijk is dat kinderen ook nog buitenspelen zodra ze op social media zitten. Met de juiste begeleiding van de ouders kunnen kinderen er veel plezier uit halen, zie ook mijn andere berichten.
supersnathan94
@-En4Cer-2 maart 2023 11:02
Dan zal ik je uit de droom helpen; je leeft in 2023, social media is niet meer weg te denken en je kunt je heel krampachtig gaan vasthouden aan het feit dat het negatief of slecht is, maar daar help je niemand mee. Sterker nog, kinderen kunnen er ook heel veel van leren. Op sociaal vlak kan het helpen om met vriendjes en vriendinnetjes te communiceren en vriendschappen te versterken.
Ik ben zo blij dat ik mijn tijd nuttiger kan besteden dan op socials. “Get on with the time” is echt een heel slecht argument in dit geval. Ook in 2023 is social media gewoon nog een groot nadeel voor de samenleving. Je ziet het al bij gen Z en al helemaal bij de nieuwe generatie die dus inderdaad met een iPad op de bank worden gegooid. Buitenspelen bestaat bijna niet meer. Dat er ouders zijn die dat erkennen is alleen maar goed.

Ja er zitten goede kanten aan social media, maar je moet je kinderen wel bewust maken van de negatieve kanten ervan. Net zoals je negatieve kanten hebt aan een strijkijzer of een trap. Ook daar laat je ze niet ongecontroleerd mee klooien.
-En4Cer- @supersnathan942 maart 2023 11:25
Volgens mij zeg ik toch hetzelfde? Social Media is niks mis mee zolang het op een verantwoorde manier wordt gebruikt. Onze kinderen spelen nog steeds veel meer buiten dan dat ze achter het scherm zitten, maar ze vinden het ook geweldig om dansjes te maken op TikTop of een vlog van een hippe vogel te kijken. Zolang dit op een verstandige manier gebeurd en met mate, is er niks aan de hand.
supersnathan94
@-En4Cer-2 maart 2023 13:25
Ja JOUW kinderen.

Bij het overgrote deel van de ouders is de impact van social media op henzelf al niet eens duidelijk laat staan die op hun kinderen.

En dan is het wel degelijk goed om inderdaad te kijken naar die negatieve zaken want anders komen we er niet uit.

Daarnaast gingen mensen vroeger ook gewoon op dans- of muziekles ongeacht de aanwezigheid van social media.
-En4Cer- @supersnathan943 maart 2023 12:03
Ja MIJN kinderen, maar als gedragswetenschapper die gespecialiseerd is op het gebied van kinderen, ook ANDERE kinderen.

Wanneer ouders niet in staat zijn om kinderen te begeleiden in het gebruik van dit soort ontwikkelingen dan moeten eerst de ouders daarbij geholpen worden. Het heeft geen zin om kinderen af te schermen van alles wat een negatieve invloed op ze zou kunnen hebben. Want laat mij je uit de droom helpen, dat gaat je niet lukken!
supersnathan94
@-En4Cer-3 maart 2023 17:10
Wanneer ouders niet in staat zijn om kinderen te begeleiden in het gebruik van dit soort ontwikkelingen dan moeten eerst de ouders daarbij geholpen worden. Het heeft geen zin om kinderen af te schermen van alles wat een negatieve invloed op ze zou kunnen hebben. Want laat mij je uit de droom helpen, dat gaat je niet lukken!
En dat is dus precies wat die persoon waar je op reageerde doet, maar jij draait dat om:
Jullie zitten er niet op dus mogen jullie kinderen er ook niet op. In jouw ogen is dat een goede opvoeding?
Nee het is juist andersom. Laten zien dat je prima een sociaal leven kunt hebben zonder “social media”. Het goede voorbeeld geven. Als gedragswetenschapper zou je juist moeten weten dat dit heel belangrijk is in de opvoeding omdat kinderen hun ouders juist in dit soort zaken vaak nadoen. Verslavingsgevoelige zaken zelf niet doen en je kinderen uitleggen waarom is beter dan het hypocriet wel doen waar ze bij zijn, maar wel blijven zeggen dat het gevaarlijk is.

Ik ben met je eens dat we vooral niet moeten “rubberstoeptegelen”, maar consistent zijn en een goed voorbeeld zijn is absoluut geen slechte zaak.
Wachten... @nijntje822 maart 2023 10:36
Waar zeg ik dat het makkelijk is? Letterlijk in het eerste stuk zeg ik;
Is het makkelijk? Nee dat niet
Wat in ons geval veel zal schelen is dat wij vrienden meerdere malen per week gewoon zien en dat ook zei allemaal niks met social media doen.

Als ik mijn kind op de bank gooi met een iPad, met daarop social media, dan kan ik het op een briefje geven dat ik na een maand mijn kind amper meer van dat ding af krijg. :)

Die bedrijven/algoritmes, weten als geen ander hoe ze een kind moeten manipuleren. Daar kun je als ouders bijna niet tegenop. Hier komt dus gewoonweg geen social media binnen (buiten wat Youtube video`s om).
Iblies @Wachten...2 maart 2023 11:44
Die bedrijven/algoritmes, weten als geen ander hoe ze een kind moeten manipuleren.
Dit klopt helaas als een bus en jammer genoeg heeft een land als China het voortouw gegeven om dat in te perken en adverteren naar jongeren verboden.


Wat er nu gebeurt is dat bedrijven en instellingen kinderen (jongeren) ook meenemen in hun marketing en helemaal gek worden gemaakt om vooral ergens bij te horen/aan te schaffen wat compleet van de pot is gerukt.


Waarom zou een bedrijf als Apple met een Tim Cook aan de leiding telefoons van +1000€ aanbevelen aan minderjarigen die normaliter geen of heel beperkt geld verdienen?

Waarom zou een een bedrijf als Nike met John Donaheu schoenen adverteren van €300 aan jongeren van 16/17 jaar?

Daarnaast heb je talloze bedrijfjes die meisjes vooral elke week een ander setje kleding moet aanschaffen want iets 2x aandoen is een no-go.

Waarom laten bedrijven als Google en Facebook dit überhaupt toe?

https://longreads.cbs.nl/...018/inkomen-van-jongeren/

Wat ouder artikel maar veel is er niet veranderd, jongeren zitten tot rond 20/22 jaar op school.


En met een groot deel van de jongeren gaat het gelukkig goed, wat je ziet is dat een deel overstag gaat en ouders letterlijk in schulden werken, daarnaast is er ook nog eens een groep jongeren die bereid zijn minder schuwe zaken gaan doen met alle gevolgen van dien.
Klaus_1250 @Wachten...2 maart 2023 13:01
Die bedrijven/algoritmes, weten als geen ander hoe ze een kind moeten manipuleren. Daar kun je als ouders bijna niet tegenop. Hier komt dus gewoonweg geen social media binnen (buiten wat Youtube video`s om).
Maar dat klopt dus niet. Dan moet de overheid gewoon ingrijpen. Als ik morgen een nieuw kindersnoepje op de markt breng met daarin Nicotine, dan schreeuwt iedereen moord en brand. Met het digitale equivalent, dat is prima?

Mijn kinderen (5) hebben een iPad. Maar dat komt dus geen social media op. Ook YouTube niet. Grens ligt bij NPO Zappelin. YouTube en streaming mag op de TV, maar alleen onder toezicht,

Ondertussen baal ik ook al van YouTube omdat ze daar ineens Shorts hebben. Dat wil ik helemaal niet.YouTube was al erg, want je kan in de normale versie ook al geen specifieke kanalen of content blokkeren en met kinderen ben je bijna verplicht Premium te nemen vanwege de advertienties :-(

Social Media - als het aan mij ligt helemaal niet tot hun 18de.
locke960 @Wachten...2 maart 2023 12:22
Natuurlijk hebben ouders een eigen verantwoordelijkheid. Je trekt zelf ook een vergelijking met alcohol. Maar daar hebben we naast de eigen verantwoordelijkheid ook een hele reeks verplichtingen naar de rest van de maatschappij, vooral als het om kinderen gaat. Zoals: verboden alcohol aan kinderen te verkopen.

Er is dus geen principiële reden waarom we geen wettelijke verplichtingen op zouden kunnen leggen voor ander zaken die we onwenselijk voor kinderen houden. De echte discussie is "hoe slecht is social media en hoe hard willen we daar tegen optreden?". Dat is een politieke afwegingen, want zoals gebruikelijke verschillen de meningen. Zoals jij en @nijntje82 blijkbaar :)
Maaartendej @nijntje822 maart 2023 10:20
Als je denkt dat Bytedance dit doet uit belang van de kinderen, dan heb je het mis.
arbraxas @Frogmen2 maart 2023 10:06
Omdat ouders het prima vinden, zolang het kroost maar rustig is.
Desnoods loggen ze zelf ff in voor het installeren.
Verwijderd @arbraxas2 maart 2023 10:59
Als ik bij familie of vage kennissen op bezoek ben, zie ik de kinderen steevast met een tablet of mobiel voor hun neus en dan nog het liefst met een koptelefoon op, bezoek fatsoenlijk groeten of aankijken is er al niet meer bij.
nokie @Verwijderd2 maart 2023 11:18
Respect moet je verdienen :P
Verwijderd @Verwijderd2 maart 2023 12:14
Als wij met de kinderen en vrienden uit eten gaan, dan hebben ze bijna allemaal een tablet of telefoon voor hun neus, want lekker rustig, en kunnen pappa en mama lekker rustig eten.
Echt sociale omgang tijdens het eten leren ze er niet van. Maar dat is blijkbaar toch maar een ouderwets ding.
Nogne @Frogmen2 maart 2023 10:20
Waarom zou het niet mogen? Kinderen mag je best beschermen als ouder maar dat betekend niet dat je de vrijheid van je kind hoeft te beperken, kinderen zijn ook mensen. En mensen leren nou eenmaal naarmate ze ouder worden.

Misschien ben ik van een andere generatie, maar toen ik 13 jaar was heb ik zelf WoW gekocht in de winkel en die kon ik ook zelf installeren op mijn ouders computer. Zie niet in waarom de jeugd dan niet een app uit de App Store kan downloaden en installeren.
MennoE @Frogmen2 maart 2023 11:04
Dus jij vindt dat een kind van 17 jaar oud toestemming nodig heeft van zijn ouders voor het installeren van welke app dan ook?
JDx @MennoE2 maart 2023 11:22
Tot de middelbare school lijkt me. Maar volgens mij is het sowieso vanaf 13?
Frogmen @MennoE2 maart 2023 11:40
Waar staat dat ik dat vind? Lees eerst goed wat er staat voordat je reageert.
MennoE @Frogmen2 maart 2023 11:59
Ehh, dat schrijf je toch letterlijk? Je schrijft: "Waarom kan een minderjarige zonder toestemming apps installeren?". Tot je 18e ben je toch minderjarig?
Frogmen @MennoE2 maart 2023 12:05
Dat is wel een hele rechtlijnige conclusie, dat kan alleen als ouders daar al eerder toestemming voor hebben gegeven. Ik kan mij voorstellen dat er 17 jarigen zijn die je die toestemming nog niet geeft, maar dat zullen uitzonderingen zijn.
MennoE @Frogmen2 maart 2023 12:08
Eh oké. Maar je schrijft het letterlijk en dan lees ik volgens jou niet goed, of concludeer ik 'rechtlijnig', wat dat ook moge betekenen.
JDx @Frogmen2 maart 2023 11:22
Haha ik heb een ome piet en tante marietje. Totaal offtopic, maar ok :')
eboellie @Andros2 maart 2023 09:55
idd en meer van deze app trucs zorgen ervoor dat alle kinderen zichzelf 18 jaar lof ouder maken
Milanobrotchen @eboellie2 maart 2023 10:06
klinkt als mij vroeger met accounts aanmaken voor bepaalde online games en dergelijke.
Ivolve @Andros2 maart 2023 09:44
Dan heeft TikTok in ieder geval alle verantwoordelijkheid afgeschoven naar de gebruiker.
Hackus @Ivolve2 maart 2023 11:01
Dan heeft TikTok in ieder geval alle verantwoordelijkheid afgeschoven naar de gebruiker.
Verantwoording afschuiven naar een minderjarige....
MartijnHavinga @Hackus2 maart 2023 11:07
Nee, naar de ouders van de minderjarige die blijkbaar hun kind niet fatsoenlijk in de gaten houden.
Er zijn momenteel maar weinig manieren om met zekerheid vast te kunnen stellen of iemand meerderjarig is en vrijwel al deze manieren sluiten een groot deel van je potentiële gebruikers uit, los van of ze wel of niet meerderjarig zijn.
Hackus @MartijnHavinga2 maart 2023 11:11
Nee, naar de ouders van de minderjarige die blijkbaar hun kind niet fatsoenlijk in de gaten houden.
Er zijn momenteel maar weinig manieren om met zekerheid vast te kunnen stellen of iemand meerderjarig is en vrijwel al deze manieren sluiten een groot deel van je potentiële gebruikers uit, los van of ze wel of niet meerderjarig zijn.
Dus helemaal geen Tik-Tok app gebruiken !
Ivolve @MartijnHavinga2 maart 2023 15:13
al deze manieren sluiten een groot deel van je potentiële gebruikers uit
Dat kost teveel omzet dus dat doen we dan maar niet.
Martinspire @MartijnHavinga2 maart 2023 20:21
Dan moet je wel weten dat deze optie er is
Stoney3K @MartijnHavinga3 maart 2023 11:36
Dat zie ik eerder als een oplossing dan als een probleem.
SHiNeye @Andros2 maart 2023 09:42
Dan niks. Het gaat erom dat je als ouder het gebruik van TikTok bij je kind kan beperken.
Dark Angel 58 @Andros2 maart 2023 10:46
En wat als de minderjarige gewoon "ja" klikt bij de vraag of ze ouder dan 18 zijn?
Na gebruik en door je geplaatst de foto's en filmpjes vertelt het systeem je dat je leugenaar bent :P
Ik weet zeker dat sommige apps stiekem je leeftijd meet door je geplaatste foto's en of filmpjes.
JDx @Dark Angel 582 maart 2023 11:23
Ik ben 40 en vorige week schatte iemand me 30, moest tot m'n 35ste nog mijn ID kaart laten zien bij de slijter, dus dan was ik mooi de pineut als 18 jarige :D
Bonthouse @Andros2 maart 2023 09:42
Deze man verstoort de beveiligingsmarkt! Security engineers haten deze ene truc :D
StGermain @Bonthouse2 maart 2023 12:15
Kijk nu dit filmpje voor “ze” het voorgoed offline halen! :+
Mirved @Andros2 maart 2023 11:23
Alle "dan niks" reacties hebben het overigens fout.

Als de ouder een pincode heeft ingesteld dan kan het kind de app niet meer gebruiken totdat de ouder de app unlocked met de pincode.
gielie 2 maart 2023 09:49
Deze functie zat er al een tijdje in als je een gezinskoppeling hebt met het kinder account. Zelf gebruik ik dat niet, wij hebben zelf afspraken gemaakt mbt gebruik van TikTok en dat werkt mi veel beter dan lukraak blokkeren. Praten met je kinderen over apps en weten waar ze mee bezig zijn zou het antwoord moeten zijn.
NLxAROSA @gielie2 maart 2023 10:22
Dit dus. En niet alleen voor TikTok, maar ook YouTube, etc. Ik hou ze niet weg van dingen, want ze komen er toch wel mee in aanraking via vriendjes/oudere broers of zussen/school/vereniging/etc. Beter is te weten wat er allemaal speelt en wat ze te zien/horen zouden kunnen krijgen en daar over praten. Ben zelf niet van de rubberen-tegel-samenleving.

Maar ja, daar moet je als ouder dan wel tijd in steken en open staan voor zaken die jouw generatie niet begrijpt, en dat is soms lastig. Dus een 'easy' knop is voor veel mensen een uitkomst.

Overigens weten kinderen al jaren wat ze in moeten vullen bij geboortejaar om geen lastige popups/beperkingen te krijgen, dat is echt niet iets nieuws.
digibaro @gielie2 maart 2023 10:34
Blokkeren werkt mijn inziens ook niet, echter via de gezinskoppeling een tijdslimiet instellen is mijn inziens afhankelijk van de leeftijd (soms) nodig. Het is simpelweg te verslavend en te makkelijk om verveling te ver komen, terwijl de laatste juist zeer nuttig is uit onderzoeken.
Maaartendej 2 maart 2023 09:57
Om als ouder te kunnen monitoren is dus ook de app vereist. Perfecte manier om via de kinderen ook deze generatie op TikTok te krijgen.
Aidix @Maaartendej2 maart 2023 10:34
Nou als ik de infantiele filmpjes op Tiktok zie dan denk ik dat het niet zo'n vaart gaat lopen. Een vergelijkbare app is Xiaohongshu, ook Chinees en met vrij korte filmpjes, daar zie ik juist veel meer nuttige content dan op Tiktok. Ga je op reis, wil je uit eten of zelf iets koken etc.. kan je al je (chineestalige) tips van XHS halen. Hopelijk breekt zoiets hier ook door.
lukasgersamia @Aidix2 maart 2023 13:41
Ik denk niet dat daar een markt voor is, kinderen willen die “leuke” filmpjes zien, en voor oudere die tiktok gebruiken is het algoritme zo ingesteld dat ze toch alleen maar de leerzame filmpjes die ze willen krijgen.
Stoney3K @Aidix3 maart 2023 16:44
Ook als je geen filmpjes kijkt kan TikTok natuurlijk nog altijd als spionage-software worden gebruikt.
no_way_today 2 maart 2023 09:42
Een uur is al veel, maar wel begrijpelijk, verslavend hé. Vind zelf de manier van schermtijd werking bij Nintendo super werken.

[Reactie gewijzigd door no_way_today op 22 juli 2024 13:25]

DieMitchell 2 maart 2023 09:42
Ik dacht dat die minderjarigen al ouders hadden die dat voor hun bepalen?
digibaro 2 maart 2023 10:30
Via de Family app / functionaliteit hebben wij de tijd voor snapchat en tiktok beperkt voor beide to 30 minuten per app.

De theorie wil dat kinderen moet leren omgaan met de verleiding van dit soort apps. De praktijk na een aantal "experimenten" thuis is dat deze apps te verslavend zijn en zelfregulering (te) lastig is.

Wat is er eigenlijk waar van het verhaal dat onze jeugd junk content voorgeschoteld krijg en in China meer leerzame content ? Als je eens nadenkt hoeveel tijd kinderen doorbrengen op dit soort omgevingen en wat de leerwaarde is.

[Reactie gewijzigd door digibaro op 22 juli 2024 13:25]

Ocima 2 maart 2023 09:42
Wat een schijnveiligheids functie is dit..
n4m3l355 @Ocima2 maart 2023 09:52
Wat stel jij voor dan?

In China is het een stuk extremer en dient men officieel diens ID te gebruiken voor registratie, maar natuurlijk kinderen kijken veelal op de mobiel van hun ouders. Dit is voor iets oudere kinderen een ander verhaal omdat die hun eigen wechat ID willen hebben en daar werkt dit "feilloos" al heb ik eigenlijk nog nooit gehoord dat douyin hun daadwerkelijk afsnijdt.

Echter in het Westen is eigenlijk geen controle (gelukkig) op wie nu een mobieltje gebruikt maar dit geeft tegelijkertijd wel het probleem voor ontwikkelaars hoe ga je dan om met het beperken van gebruik van minderjarige. Naar mijn inziens is dit toch ook iets voor ouders, ik heb zelf een kleine snuiter en ze speelt graag spelletjes op m'n mobiel. Toch moet je ernaast blijven zitten om van tijd tot tijd even mee te kijken of ze niets raars doet. Zeker op douyin heb je heel veel rotzooi iets wat voor mijn idee helemaal niet hoeft voor (kleine) kinderen. En ja... het is makkelijk om ze achter een mobieltje/ipad te droppen en vervolgens er weinig van te vinden, maar wederom dit is toch wel iets wat je als ouder zelf dient te overzien.
bArAbAtsbB 2 maart 2023 09:47
in de versie voor kinderen reclamevrij?
CousinBoneless 2 maart 2023 12:33
Ik snap dit allemaal, en je moet ergens een grens trekken.

Maar als ik (40+) dagelijks in een gemiddelde spits-trein sta en op de schermpjes van alle zombies kan kijken verbaast het mij altijd weer hoeveel (volwassen) mensen volledig gedebiliseerd door eindeloze stromen kansloze Tiktok filmpjes browsen.

In zijn algemeenheid zou een 60-min restrictie op dat soort pulp-apps geen slechte zijn, of verplicht op zijn minst het oplossen van een brain-teaser iedere 10 filmpjes voordat je door mag.
ZTM 2 maart 2023 14:02
Mijn kinderen kijken tiktok zolang als ze zelf willen, dat noemen we gewoon vrijheid.
kuurtjes @ZTM2 maart 2023 19:18
Hangt van de leeftijd af. Discipline is ook belangrijk.

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