Minderjarigen op TikTok krijgen herinnering om te stoppen met kijken na een uur

TikTok schakelt de al bestaande functie Dagelijkse Schermtijd standaard in bij accounts van minderjarigen. Dat moet de gebruikte schermtijd van minderjarigen verminderen, zo zegt het bedrijf. Veel tieners gebruiken de app veel langer dan de nieuwe limiet van 60 minuten.

Na die 60 minuten moeten gebruikers een zelfgekozen code invoeren om door te kunnen gaan. De app blijft wel beschikbaar na die tijd. Minderjarigen kunnen er ook voor kiezen om de vraag om een code pas te krijgen na 100 minuten, zegt TikTok. Na het invoeren van die code is er geen limiet op schermtijd vanuit de app, behalve als gebruikers of ouders dat hebben ingesteld.

Ook kunnen ouders voor kinderen instellen dat zij tussen bepaalde tijden geen pushmeldingen van de app krijgen. Standaard gebeurt dat 's avonds en 's nachts al niet. Nu kan ook worden ingesteld dat de app geen aandacht vraagt tijdens bijvoorbeeld periodes om te leren voor toetsen of tijdens gezinsuitjes. De opties voor stille meldingen en schermtijd zijn ook beschikbaar voor meerderjarige gebruikers, maar dan staan ze niet standaard aan. De opties zijn te vinden onder het profiel, bij Instellingen en Privacy onder het kopje Schermtijd. De timer wordt ergens in de komende weken standaard voor elk profiel van een minderjarige.

Meer apps voor sociale media hebben de afgelopen jaren tools gekregen om schermtijd van gebruikers in de hand te houden. Veel minderjarigen brengen uren per dag door binnen apps als TikTok, Instagram en Snapchat. Dat is volgens sommige wetenschappers de oorzaak voor de sterke stijging van psychologische problemen onder tieners wereldwijd in de afgelopen tien jaar.