Stad New York wil dat Instagram, YouTube en TikTok betalen voor ggz jeugd

De stad New York heeft bedrijven achter sociale media aangeklaagd. Het bestuur van de stad wil dat de uitbaters van Instagram, TikTok en YouTube gaan betalen voor geestelijke gezondheidszorg van de jeugd. Veel meer jongeren hebben sinds de komst van sociale media ggz nodig.

Het gaat in totaal om vijf platforms, namelijk Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat en TikTok, zegt de burgemeester. Het doel van de aanklacht is om de opgelopen kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd op de bedrijven te verhalen. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk door het inbouwen van 'manipulatieve en verslavende functies' en 'kwaadaardige algoritmes'.

De aanklacht gaat onder meer over dat de diensten mechanismes hebben ingebouwd die lijken op die van gokken om zo gebruikers langer vast te houden. Er is bovendien al langere tijd groeiend bewijs dat het gebruik van sociale media schadelijk is voor tieners en leidt tot meer klachten zoals angststoornissen en depressie. Instagram weet dat zelf ook al jaren.

De bedrijven zeggen tegen CNBC onder meer dat zij maatregelen hebben ingebouwd die het gebruik onder tieners juist moeten inperken, terwijl ze proberen gebruikers onder de achttien jaar veilig hun platform te laten gebruiken.

De aanklacht is een van de vele initiatieven gericht tegen uitbaters van sociale media in recht en politiek. Tientallen staten in de VS klaagden Meta al aan om hetzelfde en tijdens een recente hoorzitting zei een Amerikaanse senator al dat de socialemediabedrijven 'bloed aan de handen hebben'.