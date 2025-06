Microsoft houdt Build-ontwikkelaarsconferentie vanaf 21 mei

Microsoft houdt zijn Build-ontwikkelaarsconferentie van 21 mei tot 23 mei. De conferentie is vaak in die maand.

Het evenement is in Microsofts thuisstad, Seattle in de Verenigde Staten. Het valt daarmee dit jaar op hetzelfde moment in het jaar als in 2023, toen het evenement begon op 23 mei. Het zal weer gaan om een mix van een fysiek en een online evenement. Microsoft houdt Build elk jaar en kondigt daar vaak nieuwe functies voor consumenten, bedrijven en ontwikkelaars aan. Ook zal onder meer Microsoft-ceo Satya Nadella spreken.