TikTok brengt app uit voor Apple Vision Pro

Videoplatform TikTok heeft een app uitgebracht voor Vision OS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro-headset. De interface is 'vanaf het begin opnieuw opgebouwd' voor de headset, zegt het bedrijf.

De TikTok-app is uitgekomen als 'spatial app', zegt het bedrijf. Een topman van TikTok zei eerder al dat de app eraan kwam en dat het ging om een herontwerp van de app. De interface toont helemaal links de tabbladen met de For You-pagina, zoeken en het eigen profiel. Daarnaast speelt de video af en in het venster daarnaast is informatie te zien van het profiel van de maker van de video of een paneel met reacties.

Daarnaast is het mogelijk video's af te spelen zonder het rechter paneel. Het zoekvenster neemt dan wel weer de hele breedte van de app in beslag en toont twee rijen van vier video's. De app is een van de eerste grote apps na de release van de Vision Pro zelf bijna twee weken geleden. Veel apps van videoplatforms zijn er wel, maar onder meer YouTube en Netflix ontbreken. Een YouTube-app zal wel komen.