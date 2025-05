'Apple dwingt ByteDance en Tencent om externe betaalsystemen te verwijderen'

Apple zet ByteDance en Tencent onder druk om verwijzingen naar externe betaalsystemen uit hun apps te verwijderen, schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Doen de bedrijven dat niet, dan zou Apple dreigen om updates voor hun apps te blokkeren.

Apple heeft gedreigd met het blokkeren van updates voor Tencents socialmedia-app WeChat en video-app Douyin van ByteDance, schrijft Bloomberg. Beide apps bevatten onder meer gratis games met microtransacties. In plaats van dat gebruikers worden doorverwezen naar de App Store om de betalingen te voltooien, worden de transacties in apps zelf uitgevoerd. Hierdoor zou Apple de 30 procent commissie mislopen die Tencent en ByteDance moeten betalen.

Tencent is in mei gewaarschuwd door Apple, maar heeft nog niet gereageerd. Ook heeft het bedrijf Tencent verzocht om in-gamechats tussen gebruikers en ontwikkelaars uit te schakelen, omdat die gebruikt kunnen worden om betaallinks te sturen. Volgens een betrokkene die anoniem wil blijven, is ByteDance in juni gewaarschuwd.

Dat Apple de Chinese bedrijven onder grote druk zet, is opmerkelijk. Het merk is al langere tijd in populariteit aan het dalen in het land. Onlangs bleek uit cijfers van analistenbureau IDC dat Apple nog maar de zesde grootste smartphoneverkoper in China is, terwijl de vraag naar Chinese merken toeneemt.

Update, 18.28 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat Tencent is verzocht om in-gamechats tussen gebruikers en spelers uit te schakelen. Het ging echter om in-gamechats tussen gebruikers en ontwikkelaars.