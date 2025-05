VK-toezichthouder: privacybescherming minderjarigen op sociale media moet beter

De Britse Information Commissioner's Office, ofwel ICO heeft 11 socialemediaplatforms gewaarschuwd omdat hun privacybescherming bij minderjarigen tekortschiet. Als de platforms dit niet doen, gaat de privacywaakhond ingrijpen.

Het ICO heeft onderzoek gedaan naar 34 niet nader genoemde socialemediaplatforms en videodeelplatforms. In dat onderzoek is gekeken naar de manier waarop kinderen en jongeren een account kunnen aanmaken op die platforms en naar functies zoals leeftijdcontroles en advertentie-instellingen.

Bij 11 van de platforms liep het ICO tegen problemen aan met onder meer de privacyinstellingen, leeftijds- en locatiecontroles. De platforms in kwestie zijn inmiddels aangesproken door het ICO en moeten uitleggen op welke manier ze aan de Britse privacywetten voldoen, vooral de zogeheten Children's code.

Als aanvulling op het onderzoek wil het ICO zich meer verdiepen in hoe de persoonlijke informatie van minderjarigen wordt gebruikt voor aanbevelingsalgoritmen en recente ontwikkelingen in leeftijdsverificatie bij kinderen onder de 13 jaar. De toezichthouder roept onder meer experts, onderzoekers en aandeelhouders op om advies te geven.

Op welke manier het ICO wil handhaven als de platforms niet aan de wet voldoen, is nog niet duidelijk. In 2022 heeft de toezichthouder een miljoenenboete opgelegd aan TikTok wegens de privacyschending van minderjarigen. Toen kreeg het videoplatform een boete van 27 miljoen pond. Het bedrag van de boete is later verlaagd naar 14,5 miljoen pond, nadat TikTok meerdere voorstellen had gedaan om de privacy van minderjarigen op het platform beter te waarborgen.