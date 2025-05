ByteDance trekt TikTok Lite-beloningsfunctie definitief terug uit EU

ByteDance stopt binnen de Europese Unie definitief met de Rewards-feature van TikTok Lite. Met de functie konden gebruikers punten verdienen voor het bekijken van video's. De feature werd eerder al geschorst in de EU na klachten van de Europese Commissie.

De Europese Commissie bevestigt op maandag dat de beloningsfunctie uit TikTok Lite niet meer terugkeert in de EU. De Commissie zegt dat ByteDance heeft toegezegd het programma definitief terug te trekken uit de EU en dat het niet met een alternatief zal komen. De Europese Commissie heeft vandaag besloten om die beloftes bindend te maken.

ByteDance deed de beloftes in het kader van de Digital Services Act. Onder de DSA moeten 'zeer grote onlineplatforms', waaronder TikTok valt, risicoanalyses uitvoeren voordat ze nieuwe functionaliteiten uitbrengen. Ook moeten ze duidelijk maken welke maatregelen ze nemen om die mogelijke risico's te beperken. De Europese Unie begon in april een onderzoek naar TikTok Lite Rewards, omdat die feature mogelijk verslavend kan werken, vooral onder jongeren. De feature werd kort daarna geschorst in de EU en zal nu dus ook niet meer terugkeren.

Met de beslissing van maandag wordt het DSA-onderzoek naar ByteDance ook gesloten, bevestigt de EU. Het is de eerste DSA-zaak die door de Europese Commissie is afgesloten sinds die wet eind augustus 2023 van kracht werd. De Europese Commissie blijft de naleving van de DSA-toezeggingen in de gaten houden.

Met het TikTok Lite Rewards-programma konden gebruikers punten verdienen voor het bekijken van video's op het socialemediaplatform. Die punten konden bijvoorbeeld ingewisseld worden voor cadeaukaarten.