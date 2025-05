TikTok experimenteert met functie om video's te vinden door te zingen of neuriën

TikTok test een functie waarmee gebruikers video's kunnen zoeken door een melodie te neuriën, of door een gedeelte van een nummer te zingen of af te spelen. De functie heet Sound Search en is momenteel beschikbaar voor een selecte groep gebruikers in bepaalde regio's.

De werking van Sound Search is vergelijkbaar met die van de detectietool van YouTube Music, meldt TechCrunch. Via de functie kunnen gebruikers echter niet alleen een nummer identificeren, maar ook video's zoeken die dat lied bevatten.

Volgens TikTok is Sound Search ontworpen om nummers te herkennen en niet om specifieke geluidsfragmenten te detecteren die regelmatig in video's terugkeren. Toch slaagt de functie er volgens TechCrunch in om verschillende TikTok-memes te detecteren, waaronder het veelgebruikte geluidsfragment 'Nobody's gonna know'.

Een beperkte groep gebruikers kan de functie gebruiken door Sound Search aan te tikken via het microfoonpictogram in de zoekbalk van de app. Het is niet bekend wanneer TikTok de functie beschikbaar stelt aan alle gebruikers van het platform.