Chrome waarschuwt voor extensies die binnenkort niet meer ondersteund worden

Google Chrome toont bij sommige gebruikers een waarschuwing voor browserextensies die binnenkort niet meer ondersteund worden. De browser raadt in zo’n geval aan om alternatieven uit de Chrome Web Store te downloaden.

Volgens GHacks worden de meldingen getoond omdat Google dit jaar stopt met de ondersteuning voor Manifest V2-browserextensies. De techgigant wil Chrome-gebruikers laten overstappen naar de V3-varianten. Deze extensies zouden veiliger zijn omdat er geen remotely hosted code kan worden gedraaid. Manifest V3-extensies zouden bovendien privacyvriendelijker zijn en leiden tot minder energiegebruik door servers.

Eerder dit jaar raakte al bekend dat Google in de loop van 2024 Manifest V2-extensies wil uitschakelen in Chrome. Vanaf 3 juni zouden er waarschuwingen te zien zijn in de Canary-, Bèta- en Dev-versie van de webbrowser. Nieuwe MV2-plug-ins zijn al sinds 2022 niet meer toegestaan in de Chrome Web Store.