Amerikaans lagerhuis keurt aangepaste wet goed die tot TikTok-verbod leidt

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een wet goedgekeurd waardoor ByteDance gedwongen kan worden om TikTok te verkopen. De wet was in maart al goedgekeurd, maar bevat een wijziging waardoor ByteDance een jaar de tijd krijgt, in plaats van zes maanden.

The Washington Post schrijft dat er binnenkort in de Amerikaanse Senaat over het aangepaste wetsvoorstel gestemd zal worden. De wet geeft de president van de Verenigde Staten nog steeds de mogelijkheid om apps die beheerd worden door 'buitenlandse tegenstanders' te verbieden in het land.

De wet staat ook toe dat de bedrijven achter deze apps hun applicaties kunnen verkopen. In het vorige wetsvoorstel, dat in maart van dit jaar was goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, kregen de bedrijven 165 dagen de tijd krijgen om deze applicaties van de hand te doen; in het nieuwe wetsvoorstel is die termijn opgetrokken tot 360 dagen. De Amerikaanse politici willen via de wet de 'nationale veiligheid' van het land beter kunnen beschermen.