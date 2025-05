Lijsttrekker grote Europese partij: TikTok verbieden is een optie

TikTok verbieden in de EU is een optie volgens de huidige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ze zei dat in een debat als lijsttrekker van haar christendemocratische Europese Volkspartij.

Volgens Van der Leyen ziet de Europese Commissie TikTok als een gevaar en is het daarom verboden op werktelefoons van Europese ambtenaren. Von der Leyen zei niet of een EU-breed verbod in de maak was, maar alleen dat het niet was uitgesloten als maatregel. Vorige week voerde de regering van de VS een wet in die ByteDance verplicht TikTok binnen een jaar te verkopen aan een Amerikaanse partij. Anders volgt er een verbod.

Overheden zien TikTok als een gevaar, omdat het van een Chinees bedrijf is. China zou door het algoritme aan te passen het publieke debat in westerse landen kunnen beïnvloeden, zo is de angst. De VS heeft nu de wet aangenomen, in Europa is TikTok verboden op werktelefoons van veel ambtenaren en in India is TikTok al enkele jaren helemaal verboden. Nepal verbood TikTok ook al.