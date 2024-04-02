Apple brengt functie voor samen kijken naar video en games voor Vision Pro uit

Apple brengt dinsdag een functie uit voor de Vision Pro in bèta, waarmee gebruikers samen met andere gebruikers naar video's en games kunnen kijken. De functie is opt-in en heet Spatial Persona. Dat die functie zou komen, was al bekend.

De functie plaatst andere gebruikers op een vaste plek in de ruimte van de gebruiker, zo zegt Apple. Standaard zitten Persona's in een 2d-oppervlak, maar als gebruikers het willen, is het mogelijk om de 3d-versie te activeren, schrijft RoadToVR. Vervolgens bewegen de 3d-avatars zich door de ruimte, zoals zij zich door de eigen fysieke ruimte bewegen.

Bovendien is het mogelijk om tegelijk dezelfde apps te kijken en content te consumeren, wat samen kijken naar video's en spelen van games mogelijk maakt. Er kunnen maximaal vijf personen in dezelfde ruimte zijn. Te dichtbij een andere avatar komen kan niet, want dan veranderen ze in een zwevende contactfoto. Het mixen van reguliere Persona's en Spatial Persona's in dezelfde meeting is wel mogelijk.

De functie is komende tijd in bèta. Wanneer de stabiele versie uitkomt, is onbekend. De Vision Pro kwam in februari uit in de Verenigde Staten. Hij komt later dit jaar in China uit, maar over een release in Nederland en België is nog niets bekend.