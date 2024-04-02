Apple brengt functie voor samen kijken naar video en games voor Vision Pro uit

Apple brengt dinsdag een functie uit voor de Vision Pro in bèta, waarmee gebruikers samen met andere gebruikers naar video's en games kunnen kijken. De functie is opt-in en heet Spatial Persona. Dat die functie zou komen, was al bekend.

De functie plaatst andere gebruikers op een vaste plek in de ruimte van de gebruiker, zo zegt Apple. Standaard zitten Persona's in een 2d-oppervlak, maar als gebruikers het willen, is het mogelijk om de 3d-versie te activeren, schrijft RoadToVR. Vervolgens bewegen de 3d-avatars zich door de ruimte, zoals zij zich door de eigen fysieke ruimte bewegen.

Bovendien is het mogelijk om tegelijk dezelfde apps te kijken en content te consumeren, wat samen kijken naar video's en spelen van games mogelijk maakt. Er kunnen maximaal vijf personen in dezelfde ruimte zijn. Te dichtbij een andere avatar komen kan niet, want dan veranderen ze in een zwevende contactfoto. Het mixen van reguliere Persona's en Spatial Persona's in dezelfde meeting is wel mogelijk.

De functie is komende tijd in bèta. Wanneer de stabiele versie uitkomt, is onbekend. De Vision Pro kwam in februari uit in de Verenigde Staten. Hij komt later dit jaar in China uit, maar over een release in Nederland en België is nog niets bekend.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 17:49 24

02-04-2024 • 17:49

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Apple Vision Pro

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3 van 5 sterren

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Reacties (24)

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Llopigat
2 april 2024 17:59
Hmm interessant. Om precies te zijn, dit is het eerste echt interessante idee dat ik uit de koker van Apple zie komen op dit gebied.

Ik doe al jaren veel met AR/VR en wat Apple tot nu toe toonde is allemaal in de puntjes uitgewerkt maar functioneel enorm beperkt. Wat iPads die in de ruimte zweven eigenlijk, en het films kijken op een groot virtueel scherm. Technisch is het uitmuntend geimplementeerd maar het is functioneel weinig bijzonders.

Maar het elkaar samen opzoeken terwijl je ver van elkaar woont, daar zie ik nou net wel een een serieuze usecase in. Dan moeten de persona's nog wel een stuk verbeteren maar dat komt wel. Maar dit is eindelijk iets dat een beetje in de richting komt van de vraag: "Wat moeten we hier mee".

Dan blijft wel de olifant in de kamer... Voor 10.000 euro (want om samen te zijn heb je er minstens twee nodig en als hij hier te koop komt, komt er nog allerlei BTW enzo bij) kan ik ook 50 retourvluchten naar Nederland boeken om echt samen te zijn :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 15:58]

n4m3l355 @Llopigat2 april 2024 18:36
Als je partner ver weg woont ga je dan samen een film kijken via je de Vision of bijvoorbeeld via iedere streaming platform wat het maar geeft? Dit is een functie die zo wijdverspreid is, hier is toch niets bijzonders aan? En wil je nou echt met de Vision 3 uur lang film kijken? Met een zwaar lomp ding wat of op je hoofd of neus drukt.

Dit is toch geen game changer dat je zegt, nu wil ik er ook een. Eerder een leuke marketing gimmick, niets meer.
Pepperoni @n4m3l3552 april 2024 23:58
Batterij haalt de 3 uur niet eens, dus dat scheelt.
Yzord
@Pepperoni3 april 2024 02:17
Dat haalt ie makkelijk, want film kijken doe je op een plek waar toch wel een stopcontact in de buurt is. En er zijn inmiddels genoeg attributen te koop die het dragen van de avp een stuk fijner maken voor niet zoveel geld.
SaKenyi @Yzord3 april 2024 09:11
Als een apparaat een stopcontact nodig heeft om de gestelde tijd te kunnen halen, betekent het toch wel degelijk dat de batterij het geen 3 uur volhoudt. Want het punt van een batterij is stroomvoorziening zonder stopcontact :+ Is geen zonde natuurlijk, vrijwel geen enkele VR bril redt het 3+ uur op alleen de originele batterij.
Pepperoni @Yzord3 april 2024 10:48
Ja met een vat benzine op m'n dak kan m'n auto ook zonder tanken de wereld rond... 8)7

Ik snap je punt wel maar ik zei alleen dat de accu dat niet haalt. En m'n Quest haalt dat ook niet dus het is niet eens vreemd. Persoonlijk zou ik niet eens langer dan een uur met zo'n lomp zweterig ding op willen zitten maar ieder z'n ding.

[Reactie gewijzigd door Pepperoni op 23 juli 2024 15:58]

dasiro @Llopigat2 april 2024 20:03
op persoonlijk vlak staat die olifant nog altijd enorm in de weg. Op professioneel vlak is de kans al iets groter, maar dan zullen ze nog steeds met een betere usecase moeten komen of de prijs met 60 tot 80% laten zakken om in de range van smartphones te komen. De kritische massa die nodig is om VR/AR in de markt te krijgen gaat zo'n prijzen simpelweg nooit aanvaarden en dus zullen ze altijd maar in een niche binnen hun niche blijven hangen.
Jerie @Llopigat2 april 2024 20:14
Allerlei programma's moeten dit zelf implementeren, dit 'samen kijken' feature. Bijvoorbeeld Spotify, maar ook Netflix. Daarbij zijn ze altijd afhankelijk van hun eigen cloud server en eigen applicatie. Dus bijvoorbeeld Alice met Spotify en Bob met Apple Music synced luisteren gaat niet gebeuren (:().

In die gevallen is het slechts een timestamp en een sync. Terwijl in dit geval moet ook de daadwerkelijke stream worden gedeeld. Real-time. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet heel ingewikkeld. Wel zal er een additionele latency zijn maar ook die hoeft niet hoog te zijn.
Dan blijft wel de olifant in de kamer... Voor 10.000 euro (want om samen te zijn heb je er minstens twee nodig en als hij hier te koop komt, komt er nog allerlei BTW enzo bij) kan ik ook 50 retourvluchten naar Nederland boeken om echt samen te zijn :)
Er zijn mensen in deze wereld voor wie 50 vluchten business class een verkwisting van tijd en heel veel geld is.
Palm_freemium @Llopigat3 april 2024 10:36
Op het moment is de Apple Vision Pro een interessante gadget. Ze hebben nu een solide basis neergezet, maar de echte system selling features moeten nu nog worden ontwikkeld.

Ik vind dat we nu dus net de interessante periode ingaan ze hebben nu een kwalitatieve/high-end headset en wat gaan ze er nu mee doen. Apple kennende maken ze meer lifestyle producten voor dagelijks gebruik dan gameconsoles, dus ik hoop dat ze iets bedenken waardoor dit in het dagelijks leven integreert. Als het alleen geschikt word voor spelletjes heb ik minder interesse, de concurrentie kan dat beter voor een lagere prijs, als het voor mij persoonlijk de laptop/ipad kan vervangen (belasting aangifte, spelletje spelen, digid, lichte werkzaamheden), dan ben ik wel geïnteresseerd.

Ik hoop alleen wel dat de opvolger goedkoper word.
Metallize @Llopigat2 april 2024 18:10
VR/AR staat nog in de kinderschoenen, ik kan me nog herinneren dat het Windows OS er niet erg goed uitzag totdat Microsoft in Windows xp iets deed aan het lelijke grijze balken menu.. totdat Apple met hun MacOSX uiterlijk kwam, anno 2024 zien de eerste mac osx versies er nog steeds waanzinnig mooi uit O+

Ik denk dat het met AR/VR brillen wel niets anders zal zijn. ik denk dat als je 20 jaar de toekomst in kunt.. je gek zal staan te kijken waarom iedereen met zn handen in de lucht aant zwaaien is ;) ... uiteindelijk zal het een brilletje of contactlens worden .. en het OS zal meer 3d en ontwikkeld zijn
.. een 2d scherm wat op alles en elk oppervlak geprojecteerd kan worden, zoals in het boek " the dark forest " zie ik het niet gebruikt worden.

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 15:58]

Wolfos @Metallize2 april 2024 19:48
VR/AR staat nog in de kinderschoenen
Oculus Rift is 12 jaar oud en AR is al sinds de dotcom bubbel op techbeurzen te vinden. Het is daarnaast gebaseerd op zeer volwassen technologie.
TheVivaldi @Wolfos2 april 2024 21:00
Precies, dat moet trouwens ook wel, want in techkringen luidt altijd het credo dat Apple pas in een nieuwe markt stapt als de technologie al bewezen/volwassen is. Als VR/AR nog in de kinderschoenen zou staan, zou Apple dus echt niet in de markt zijn gestapt.
Stemar 2 april 2024 17:59
Janmmer dat ze de 3d beelden van voetbal (of andere sport) niet gebruiken om samen te kunnen kijken alsof je op het veld staat. Met ineens metrics een en minimap. Maar wie weet wat de toekomst brengt.

Edit: nieuws: Bedrijven testen set-up voor live Eredivisiewedstrijd kijken in VR

Blijkbaar wel :)

[Reactie gewijzigd door Stemar op 23 juli 2024 15:58]

Vexxon 2 april 2024 18:10
Samen een film kijken kost dan dus een paar ruggen. Dure date
Willson @Vexxon2 april 2024 18:15
Goedkoper dan je team continue van kantoor naar kantoor heen en weer vliegen voor een vergadering.
Aiii @Willson2 april 2024 18:27
Of je stuurt gewoon een Teams of Meet invite, natuurlijk.
Vexxon @Willson2 april 2024 18:32
Ja want dat zijn werkelijk de enige twee manieren waarop je een overleg kunt houden.
Verwijderd @Vexxon2 april 2024 20:20
Nee, je kunt dus ook voor alle teamleden x 3.500,-- een iBril kopen.
SunnieNL @Willson2 april 2024 18:36
Misschien kan de EU dan gewoon op 1 plek blijven en gaan ze gewoon virtueel naar het andere kantoor :)
Maar wat is er mis met je team gewoon in een 2d meetingruimte bij elkaar brengen wat deze VR oplost?
nms2003
@Vexxon3 april 2024 08:29
Elkaar mobiel bellen kostte in de jaren 80 ook ieders een apparaat van duizenden dollars. Die prijs gaat zakken. Er wordt hier gebouwd aan het computing en communicatie paradigma voor de komende decennia. Dat de V1 met bleeding edge technologie een vermogen kost is niet bijzonder. Gold ook voor de eerste computers. Non-issue op de lange termijn.
Vexxon @nms20033 april 2024 10:03
Dus deze functionaliteit is over tien jaar pas relevant?
nms2003
@Vexxon3 april 2024 12:16
Het is net hoe je het bekijkt. Met de juiste pasvorm en ergonomie kan ik me voorstellen dat dit je laptop gaat vervangen. Hoelang dat op zich laat wachten is voor ieder de vraag. Maar ja, dit gaat enige tijd duren voordat het breed inzetbaar is. Denk aan hoeveel tijd er tussen de introductie van de Mac en de massale adoptatie van computers door consumenten zat.
Nu is de kans groot dat dit sneller gaat, maar dat het langer gaat duren om mainstream te raken dan de iPhone en helemaal dan de iPad lijkt mij meer dan vanzelfsprekend.
Gethijsem @Vexxon3 april 2024 15:49
Het is niet bedoeld om te daten want als je te dicht bij de avatar van de tegenpartij komt, voor een kusje :> bijvoorbeeld, veranderd hij of zij in een zwevende contactfoto.
nms2003
3 april 2024 08:12
Samen naar video of game kijken is wat anders dan Spatial Persona. Spatial persona betreft puur het in ‘fysieke dimensies’ weergeven van de 3D persona’s ipv in het vierkante vlak, zoals bij video chat gebeurt.

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