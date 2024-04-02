Bedrijven testen set-up voor live Eredivisiewedstrijd kijken in VR

KPN en ESPN gaan zaterdag een set-up uitproberen voor het live volgen van een voetbalwedstrijd in VR. Op een locatie in Utrecht krijgen honderd gebruikers een VR-bril op die verbonden is met een camera in een stadion.

PSV-AZ (m) in VR, april 2024

Daarmee kunnen die gebruikers de wedstrijd PSV-AZ bij de mannen live volgen via VR, zo melden KPN en ESPN. De partijen waren niet direct bereikbaar voor een toelichting, maar uit de bijgeleverde afbeelding lijkt het te gaan om een Meta Quest 3-headset. De camera is gepositioneerd boven het veld, zo melden de bedrijven. Het zou gaan om de eerste Eredivisie-wedstrijd die live via VR te volgen is. Wat de vervolgstappen zijn na deze test, is onduidelijk.