Bedrijven testen set-up voor live Eredivisiewedstrijd kijken in VR

KPN en ESPN gaan zaterdag een set-up uitproberen voor het live volgen van een voetbalwedstrijd in VR. Op een locatie in Utrecht krijgen honderd gebruikers een VR-bril op die verbonden is met een camera in een stadion.

PSV-AZ (m) in VR, april 2024
PSV-AZ (m) in VR, april 2024

Daarmee kunnen die gebruikers de wedstrijd PSV-AZ bij de mannen live volgen via VR, zo melden KPN en ESPN. De partijen waren niet direct bereikbaar voor een toelichting, maar uit de bijgeleverde afbeelding lijkt het te gaan om een Meta Quest 3-headset. De camera is gepositioneerd boven het veld, zo melden de bedrijven. Het zou gaan om de eerste Eredivisie-wedstrijd die live via VR te volgen is. Wat de vervolgstappen zijn na deze test, is onduidelijk.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 17:03 69

02-04-2024 • 17:03

69

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Reacties (69)

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Koldur
2 april 2024 17:28
Te gek, jammer dat ze het niet gewoon lokaal testen thuis. Ik heb een Quest 3 en ben AZ fan, zou het heel graag hebben ervaren.
Maar zo te lezen is het echt nog een Alpha test o.i.d.

Benieuwd hoe ze aan test personen zijn gekomen, of dat het professionele testers zijn.
Ben onderdeel van het testpanel van KPN en neem ESPN af, had wel leuk geweest als er iets van een loterij was geweest, voelt nu een beetje besloten. Weinig info over het proces helaas.

Als dit soort zaken meer gaan gebeuren, kan het voor uitwedstrijden wel heel leuk worden om die zo thuis te beleven. Thuis wedstrijden ook, als er veel regen valt ;)
JDx @Koldur2 april 2024 17:40
Hebben jullie geen dakkie? Als echte fan ga je altijd, toen je nog mocht staan ooit als kind tot de enkels in de sneeuw gestaan 90 minuten lang.
geert_schrijver @JDx3 april 2024 08:15
Dat ligt bij AZ een beetje gevoelig, dat dak... :+
https://nos.nl/collectie/...t-door-wind-geen-gewonden
JDx @geert_schrijver3 april 2024 08:58
De perfecte plek voor de camera zou aan dat middelste AFAS bordje zijn.
djfox741 @Koldur3 april 2024 17:07
Heb een TV die 3D is dus zou ik geen doos op mijn hoofd hoeven te zetten 🥴😄 maar ook zal niet gebeuren.
DutchAce @djfox7414 april 2024 09:10
Een 3D TV ervaring is niet te vergelijken met VR.
MacDokie @djfox74116 april 2024 08:25
Goh een 3D tv. Wat modern van je.
djfox741 @MacDokie16 april 2024 12:20
Ja Mac, een ouwetje waar nog 2 tuners inzitten en daarom blijft hij gewoon staan, nu kijk ik geen 3D meer alhoewel ik dat nog steeds kan maar wel makkelijk die 2 tuners, beeld in beeld of het 1 kijken de andere opnemen.

Voor de media/app's heb ik een Shield en mijn MaxMini van UPC uchh Ziggo :+
JDx 2 april 2024 17:41
Ik vind het wel apart dat ze de camera boven het veld hangen, dan moet je dus de hele wedstrijd naar beneden kijken met die bril? Was toch beter gewoon aan het hek van de hoofdtribune ofzo.
DirtyBird @JDx2 april 2024 17:48
Ja inderdaad. Je kunt de 'beste' plek in het stadion onbeperkt aanbieden op deze manier.
Xfade @JDx2 april 2024 18:03
Dat lijkt me ook wat ze bedoelen. Lijkt me ook niet dat ze allerlei touwen gaan ophangen voor een camera system. Dus dat zal wel gewoon aan de tribune vast zitten.
dasiro @Xfade2 april 2024 20:07
ik heb nog nooit een voetbalstadion van dichtbij gezien, maar bij veel events is er al lang rigging aanwezig om camera's dynamisch over het gebied te manouvreren en als de ruimte het toe laat met drones rond te vliegen.
Dual Infinity @JDx2 april 2024 18:27
Uit het artikel:
"Door een speciale, unieke camerapositie vanuit het Philips stadion te verbinden met een set aan VR-brillen beleven 100 fans vanuit GoGaming! Utrecht de wedstrijd alsof ze boven op het veld zitten in het Philips stadion."

Verkeerd geïnterpreteerd door Tweakers, denk ik.

Overigens vraag ik me sterk af hoe 'VR' dit zal zijn. Stereoscopisch? High res?
Als het meh is, denk ik dat ze er weinig zieltjes mee gaan winnen.
SuperDre
@Dual Infinity2 april 2024 21:36
Ja, zal zeker stereoscopisch zijn, anders heeft het weinig zin.
Dual Infinity @SuperDre3 april 2024 22:45
Hoe weet je dat zeker?
SuperDre
@Dual Infinity4 april 2024 21:00
Ze hebben het over echte beleving alsof je in het stadium bent, de reclame images zijn waarbij de spelers uit het beeld komen. Als het puur alleen een 360 graden video zou zijn, dan is dat niet alsof de spelers uit het scherm komen, dat kan alleen met stereoscopisch beeld.
Dual Infinity @SuperDre5 april 2024 10:21
Marketing != waarheid.

Maar laten we het hopen.
rensco 3 april 2024 10:46
Kunnen ze eerst gaan testen met het afnemen van een eredivisie abonnement zonder het hebben van een TV-abonement? In deze tijd van streamen en internet TV kijken is het belachelijk dat ik niet legaal voetbal kan kijken zonder TV-abonement.
ShadLink 2 april 2024 17:06
Waarom zou je voetbal in VR willen kijken? Lijkt mij echt een overbodige implementatie.
Brammos85 @ShadLink2 april 2024 17:09
Serieuze vraag? Beleving is alles. Als VR zo goed wordt dat het lijkt alsof je in het stadion zit, zonder enige vorm van afleiding, dan heeft dat zeker toegevoegde waarde
ShadLink @Brammos852 april 2024 17:16
Dat is dan niet echt dezelfde beleving. In het stadion zit je tussen andere supporters. In VR zit je in je eentje (of virtueel). Dat is toch niet hetzelfde. Een voldoende grote TV kan vrijwel hetzelfde bereiken.
Byron010 @ShadLink2 april 2024 17:29
Niemand beweert dat het dezelfde beleving is, maar het kan prima meer beleving geven dan een TV nu doet. Een VR bril kan je behandelen als een 360 graden camera, waarbij je dus volledig rond kan kijken zonder dat dingen extreem klein of uitgerekt worden. Een TV (ookal zou je theoretisch een 360 camera tonen en die vervolgens handmatig draaien), geeft niet dezelfde beleving als zelf je hoofd kunnen draaien om ergens anders naar te kijken.

->
Het ligt er dus volledig aan wat voor cameras er gebruikt worden, wat voor features er zijn maar ook hoe "lekker" het kijkt.

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 22 juli 2024 18:40]

JDx @ShadLink2 april 2024 17:37
Heb je wel eens VR geprobeerd? Daar kan echt geen TV tegenop.

Al lijkt het me niet super relaxed om 90 minuten met zo'n ding op je hoofd te zitten. Lig liever op de bank.
OruBLMsFrl @JDx2 april 2024 22:18
Tijd voor een compromis: met zo'n ding op, op de bank liggen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan :Y)
JDx @OruBLMsFrl2 april 2024 22:30
Ja, maar heb diverse gehad, vanaf de eerste beta Oculus Rift en ze zijn toch best lomp, heb bij de PC ook goede headphones, maar sinds ik goede PC speakers heb gebruik ik die ook nog amper. Vrijer gevoel.
LordLuc @ShadLink2 april 2024 18:25
In VR kan je ook tussen anderen zitten. Met Bigscreen heb je rooms waar je in kan gaan om films te kijken. Dan heb je een grote bioscoop zaal met andere mensen als avatars. Je kan met elkaar praten. Of muten.

En er is een concert van Doja Cat met VR (Doja Cat is een zangeres/rapper). Dan zit je ook een beetje samen met anderen. Het kan nog wel verbeterd worden.
Soldaatje @ShadLink2 april 2024 17:45
Jammer dat 3D-tv's nooit zijn aangeslagen.
Wel mooi voor diegenen met een stadionverbod, die kunnen dan bij elkaar een vr-bril op doen en de wedstrijd volgen.
ComputerGekkie @Soldaatje2 april 2024 17:52
Kunnen ze thuis naakt over het veld door de kamer rennen of de eigen ramen inslaan :+

[Reactie gewijzigd door ComputerGekkie op 22 juli 2024 18:40]

JDx @ComputerGekkie2 april 2024 22:33
En schelden op je kinderen
Unstable Element @JDx2 april 2024 22:52
Je vrouw of buurman in elkaar beuken.
JDx @Unstable Element2 april 2024 22:55
Zie je iemand agressief over straat rennen met zo'n Oculus op z'n hoofd :D
Zackito @ShadLink2 april 2024 17:48
Heb je weleens VR gebruikt? Daar kan geen grote tv tegen op.

Je zit er in, de beleving is heel anders. In VR racen is ook geweldig maar het fysieke deel mis je, dat zal met voetbal ook zijn.
JDx @Zackito2 april 2024 22:31
Je vrouw kan wel af en toe een voetbal naar je hoofd gooien en je kan bier door je eigen kamer gooien
Zackito @JDx2 april 2024 22:51
Hahahha beter idee voor al die hooligans :P
goldrnr @ShadLink3 april 2024 10:34
Ik dacht nog even, ideaal voor mensen met een stadion verbod... die kunnen voortaan thuis joelen :)
johanneslol @ShadLink2 april 2024 17:14
Ik heb zelf niks met voetbal, maar het lijkt mij dat vr juist hier perfect voor is. Het lijkt alsof je in een stadion zit waar je om je heen kan kijken. Daarbij heb je dan diepte in het beeld.
Metallize @ShadLink2 april 2024 17:20
Geld redenen ? ...waarom zou je geen VR voetbalwedstrijd willen kijken ergens anders op de wereld ipv duizenden euro's uit te geven voor een vliegtuig ticket ?

lichamelijk gehandicapten, kunnen er ook van mee genieten, ja er zullen vast wel mogelijkheden zijn om hun een stadion in te krijgen, maar ik kan me inbeelden dat dat erg ingrijpend en vermoeiend .. en soms angstig kan zijn.
JDx @Metallize2 april 2024 17:38
Er zijn gewoon speciale plekken voor gehandicapten/rolstoelen hoor.
chrisboers @Metallize2 april 2024 20:06
Lichamelijk gehandicapten hebben in de meeste stadions een eigen tribune. Bij bv Ajax zitten ze bijna bovenop het veld. Echt top geregeld. Toch is een VR oplossing ook voor hen natuurlijk een uitstekende oplossing.
Advocate @ShadLink2 april 2024 18:29
Het gaat er niet zozeer om wat de consument in dit geval wilt zien, al zullen er echt veel mensen te vinden zijn die dit graag zouden willen, zie alleen al de reacties hier op Tweakers.

Voetbal is de grootste sport van de wereld en een multi miljarden business. Bedrijven zoals ESPN kunnen straks virtuele seizoenskaarten gaan aanbieden, per club en/of per sport.

Als ze willen weten of ze in deze techniek moeten gaan investeren dan moeten ze ook weten of het bij dit soort sporten succesvol is of kan zijn. Zo niet, dan heeft het geen verdienmodel en zullen ze er niet in investeren.
SuperDre
@ShadLink2 april 2024 21:27
Waarom zou je voetbal op een 4k tv willen kijken? Door de diepte lijkt het al veel meer alsof je er echt bent, ofwel het is een andere beleving van een voetbal wedstrijd kijken.
kodak
2 april 2024 18:50
Ik vraag me af wat hier nu vr aan is. Ee hangt kennelijk een extra camera boven het veld. Dat komt er gewoon op neer dat de kijkers vooral een andere camerapositie kunnen gebruiken. Daar is op zich niets vr aan, anders kunnen we ieder willekeurige camerapositie wel vr gaan noemen. Dus maakt die camerapositie nog iets speciaals mogelijk, of hebben de gebruikers vooral een vr-bril op om het vr te kunnen noemen?
LordLuc @kodak2 april 2024 20:23
Als ze het goed doen gebruiken ze een 360 graden + 3D camera.
En dan is het indrukwekkend. Op de Quest heb je bijv. een basketball serie: Champions - OTE Finals Games 2 & 3.
Camera's langs de kant, eentje onder de basket, in 3D. Net alsof je erbij bent. Maar dat moet je echt zelf een keer zien.
chrisboers @kodak2 april 2024 20:03
Ik neem aan dat het een 180 of 360 graden camera is, met dubbele lens, dus diepte. Dat levert dus VR beeld op. Dat is precies hoe alle VR video gemaakt wordt.
Sjalabert 2 april 2024 17:08
Ik vind dit tof! benieuwd wat de bevindingen zijn!
Zerora 2 april 2024 17:18
Ik wil het unieke zicht vanuit de bal zien (alsof ik de bal ben), is dat mogelijk? 8-) :P
bilgy_no1 @Zerora2 april 2024 17:39
Tja, "verbonden met een (dus 1?) camera die boven het veld hangt"... Als ik dan toch voetbal wil kijken met een suffe vr bril op mijn kop, dan wil ik op zijn minst een pov van een drone die met de bal mee vliegt.
hiostu @bilgy_no12 april 2024 17:47
En dan een hoop mensen die super misselijk worden van de uitzending? Lijkt me niet dat ze zich daar aan gaan wagen in het begin. In het publiek met surround lijkt me dan wat meer "immersive"
Cowamundo @hiostu2 april 2024 18:18
Dan wel vanaf de F-side en dan 90 minuten geschreeuw in je oor en kijkend naar rook, vlaggen en allerlei vliegende dingen. :+
bilgy_no1 @hiostu2 april 2024 18:18
Maakt niet uit als ze misselijk worden. Kotsen ze hun eigen huis onder...

Maar ik bedoel eigenlijk zo'n FPV drone die op een paar meter boven het veld mee vliegt.
hiostu @bilgy_no12 april 2024 18:27
Ja, dat is voor veel mensen geen prettige ervaring in VR. Bewegende beelden terwijl ze stilzitten geeft voor best wel wat mensen een onprettig gevoel (vergelijkbaar met wagenziekte).
Stoney3K
@bilgy_no12 april 2024 19:09
Maar ik bedoel eigenlijk zo'n FPV drone die op een paar meter boven het veld mee vliegt.
Ja, dat gaan de spelers leuk vinden. Er hangt al een camera boven het veld aan kabels, maar die hangt wel iets hoger dan een paar meter.
Stoney3K
@Zerora2 april 2024 17:56
Ja, als je wagenziekte leuk vindt is dat inderdaad een prima plan. Een bal heeft nogal de neiging om te gaan tollen door zijn fysieke eigenschappen :+
Jerie @Stoney3K2 april 2024 20:20
Met meerdere camera's er in, en het sacrificen van (delen van) beelden die niet voor een (coherente) stream zorgen kan dit best interessant worden. Welk gedeelte zou je willen zien? M.i. de kant welke de bal op gaat.

Of het ook technisch mogelijk gaat zijn (hoeveel gyroscopen ga je nodig hebben per camera? hoe ga je de camera's in de bal verwerken? voor hoeveel camera's is er plaats? hoe lang zal de batterij meegaan? is het modulair genoeg om uit de bal te halen? wat zijn de additionele kosten?), dat weet ik niet. Mij lijkt het een super interessante innovatie, waar een markt voor is. Er is immers ook een markt voor on-board camera's in de F1.
Stoney3K
@Jerie2 april 2024 20:48
En laten we even niet vergeten dat de bal gemaakt is van een door de FIFA voorgeschreven materiaal, met een vast gelegde diameter en gewicht. Ik denk niet dat je een bal met camera's kan maken die hetzelfde gewicht, en dezelfde vlieg- en stuitereigenschappen heeft als een opblaasbare bal van leer en rubber.
Jerie @Stoney3K2 april 2024 21:32
Ik denk het ook niet. Maar als iemand het zou willen proberen, dan zie ik de markt er wel voor. Of ik er ook in zou investeren weet ik niet.
Dusty322 2 april 2024 17:20
De datum staat toch echt op 2 april, ik zou dit gisteren verwacht hebben. Met een 3d brilletje (of shutter) was zoiets geen succes?
SuperDre
@Dusty3222 april 2024 21:30
Hoezo? Apple heeft bv al de rechten in de VS voor VR voetbalwedstrijden te kijken via oa de AVP.
Tja, zelf kan ik me niet eens indenken wat nu uberhaupt leuk is aan voetbal kijken op TV, maar hee, als jij dat wel leuk vindt....
PrimeTinus 2 april 2024 17:24
Hoop dat ze formule 1 een keer op deze manier uit zenden
airell @PrimeTinus2 april 2024 17:38
Vanuit de cockpit in de auto zou dit wel enorm vet zijn!
SuperDre
@PrimeTinus2 april 2024 21:34
Zal niet lang meer duren, er was al een 360 graden mogelijkheid, maar niet stereoscopisch.
carpebios 2 april 2024 17:49
Ik heb op mijn Vision Pro wel al de Amerikaanse samenvatting gezien van het seizoen vorig jaar. Wat ziet dat er vet uit! Alleen is dat weer iets anders denk ik dan 1 positie in VR. Ik zou het wel super vinden als ze dit uitrollen!

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