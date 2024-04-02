Google moet mogelijk 5 jaar thirdpartycookies blokkeren in incognitomodus Chrome

Google is begonnen met standaard thirdpartycookies blokkeren in de incognitomodus van Chrome en moet dat mogelijk vijf jaar volhouden. Het bedrijf heeft een schikking getroffen over het tracken van gebruikers die incognito aan het browsen waren.

Het standaard blokkeren van cookies van derde partijen in incognitomodus staat aan in de stabiele versie van de browser. Volgens een schikking van een rechtszaak moet Google dat vijf jaar blijven doen. Een rechter in de Amerikaanse staat Californië moet die schikking nog wel goedkeuren.

De incognitomodus heeft nu ook een nieuw venster gekregen dat duidelijker moet maken wat er precies privé is aan de modus. De rechtszaak ging erover dat het voor gebruikers niet duidelijk was dat Google en bezochte websites hen nog konden tracken. Die rechtszaak kwam uit 2020, de schikking is eind 2023 getroffen en het resultaat kwam deze week pas naar buiten. De nieuwe disclaimer was al opgevallen toen die in testversie Canary verscheen.

Verder moet Google de verzamelde gegevens van gebruikers in incognitomodus vernietigen. Volgens het bedrijf zijn die gegevens nooit naar personen te herleiden geweest. De schikking vermeldt dat het vernietigen van de data en het blokkeren van thirdpartycookies de komende vijf jaar voor Google vijf miljard dollar waard is.

Incognitovenster Chrome, april 2024
Incognitovenster Chrome, april 2024

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 16:44
47 • submitter: wildhagen

02-04-2024 • 16:44

47

Submitter: wildhagen

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Google Chrome

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Reacties (47)

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ikweethetbeter 2 april 2024 17:04
Eerlijk gezegd snap ik niet waarom mensen nog Chrome gebruiken, en niet een andere Chromium browser of Firefox...
n00bs @ikweethetbeter2 april 2024 17:15
Die discussie heb ik ook te vaak met notabene IT'ers. Zeker nu Google ook adblockers blocked en Edge in feite gewoon Chrome is, alleen dan nog minder, lijkt er maar 1 goede keuze over en dat is de browser dat jarenlang bij security en privacy tests als nummer 1 uit de bus kwam (of dit nu nog zo is, weet ik niet). Ja FireFox is trager, maar dat is nauwelijks merkbaar voor de gemiddelde persoon.
naaitsab @n00bs2 april 2024 18:57
De 'anti-adblock' is onderdeel van "Manifest V3". Firefox, Brave en Edge zullen deze standaard hoogstwaarschijnlijk ook gewoon overnemen. Aan de ene kant vind ik het achterliggende idee goed, aan de andere kant kan ik er niet aan ontkomen dat dit nagenoeg zeker is ontwikkeld puur tegen adblockers. Zou liever zien dat ze deze tijd en moeite steken in een fix tegen het stelen van credentials en tokens uit je browser wat op het moment booming is. Dit gaat nu kinderlijk eenvoudig en een gigantische impact heeft op de gebruiker.

De reden waarom ik zelf nog steeds Chrome gebruik is dat de UI en Edge en mindere mate Firefox mijn inziens slecht ontworpen is. Bij Edge lijkt alles weggestopt achter een soort systeem om bepaalde opties voor de gebruiker te verbergen of in ieder geval onnodig complex te tonen. Bij Firefox is de focus wat te veel op streamlining. Chrome is ook zeker niet heilig maar van de 3 veruit het fijnste in mijn optiek.

Al is Firefox de laatste tijd wel goed op weg om weer een goed alternatief te worden. Als zij de V3 gedeeltelijk overnemen (lees adblock in stand houden) zou dat voor mij wel een push zijn om weer terug te gaan naar de vos.
J0ske @naaitsab2 april 2024 20:08
Al is Firefox de laatste tijd wel goed op weg om weer een goed alternatief te worden. Als zij de V3 gedeeltelijk overnemen (lees adblock in stand houden) zou dat voor mij wel een push zijn om weer terug te gaan naar de vos.
Dat is in essentie wat ze doen. Ze hebben ook geen plannen om v2 uit te faseren

https://blog.mozilla.org/...firefox-recap-next-steps/ (heel oude blog)

laatste update: https://blog.mozilla.org/...est-v2-march-2024-update/
The Zep Man
@J0ske2 april 2024 20:49
Meest relevant:
One of the most controversial changes of Chrome’s MV3 approach is the removal of blocking WebRequest, which provides a level of power and flexibility that is critical to enabling advanced privacy and content blocking features. Unfortunately, that power has also been used to harm users in a variety of ways. Chrome’s solution in MV3 was to define a more narrowly scoped API (declarativeNetRequest) as a replacement. However, this will limit the capabilities of certain types of privacy extensions without adequate replacement.

Mozilla will maintain support for blocking WebRequest in MV3. To maximize compatibility with other browsers, we will also ship support for declarativeNetRequest. We will continue to work with content blockers and other key consumers of this API to identify current and future alternatives where appropriate. Content blocking is one of the most important use cases for extensions, and we are committed to ensuring that Firefox users have access to the best privacy tools available.
We continue to support DOM-based background scripts in the form of Event pages, and the blocking webRequest feature,
Met andere woorden: zelfs al zou Mozilla ooit MV2 uitfaseren, dan kan men gewoon MV3 met blocking webRequest blijven gebruiken. Met Firefox zullen adblockers dus niet gehinderd worden.

Als Mozilla het kan, zou Google het ook kunnen. Waarom zouden die zo'n gewenste functie niet implementeren in hun browser? :>

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 11:46]

P_Tingen @The Zep Man3 april 2024 08:41
Als Mozilla het kan, zou Google het ook kunnen. Waarom zouden die zo'n gewenste functie niet implementeren in hun browser? :>
Dat moet wel zijn om de gebruikers te beschermen, want ze hebben toch het beste met hen voor?
/s
i7x @naaitsab2 april 2024 19:03
Ik gebruik Safari, kun je daar nog iets over zeggen wat dit betreft?
ikweethetbeter @i7x2 april 2024 19:57
Dat is een prima browser op Apple devices, maar bestaat niet daarbuiten.
Privacy is iets voor de "happy few"...
n00bs @naaitsab2 april 2024 20:12
Ik vind de wijze van advertisements niet goed. Ik weet dat ik jaren geleden als een van de eerste hier op tweakers daar ook gezeur mee kreeg, omdat ik geen voorstander ben ivm potentiele malware verspreiding. Dat was toen nog helemaal niet ter sprake, ondertussen is die vorm van malwareverspreiding normaal geworden + soms discutabele advertisements. Ik snap best dat voor sommige sites die op vrijwilligersbasis werken er een noodzaak kan zijn, maar voor grotere bedrijven is dat totaal niet het geval.
BlaDeKke @n00bs2 april 2024 17:40
Ik heb recent iets zien passeren dat dat niet meer het geval is en in sommige gevallen zelfs sneller uit de bus komt.
kuurtjes @n00bs2 april 2024 22:15
Er zijn developers bezig met een nieuwe browser, maar ik kan hem niet vinden.
JacOwns7 @n00bs3 april 2024 08:15
Google die adblockers blokkeert? Sinds wanneer dan?
Ik zit hier op het werk met Chrome en Ublock, nooit problemen mee gehad..
Darth TNT @JacOwns73 april 2024 09:21
Er komt een grote wijziging aan die Manifest V3 heet. Deze zal een aantal wijzigingen met zich meebrengen die het voor adblockers heel erg moeilijk maakt. Toevallig is Google degene die deze pushed. Echt blokkeren is het niet, als meer de adblock extensies monddood en tandloos maken.
JacOwns7 @Darth TNT3 april 2024 12:25
Hmm goed om te weten in ieder geval. AdBlockers in 20nu zijn wel een must have als je een beetje veilig het internet op wil. Toch maar eens kijken naar het vosje.
Robin94 @ikweethetbeter2 april 2024 18:19
Om er maar een paar in te gooien. (niet per se mijn argumenten)

- Google werkt prima.
- ik gebruik google altijd
- een browser is niet spannend
- ik heb wel wat beters te doen dan een nieuwe browser te kiezen/gebruiken
- ik gebruik google ook op mijn telefoon
- in Google staan mijn wachtwoorden
- internet Explorer/edge is slecht
mr_evil08 @Robin942 april 2024 18:51
Dat laatste klopt ook tot voor kort, IE heeft een hele slechte naam gekregen, veel website,s draaien beter in Chrome dan Edge, gek genoeg merk ik dat nog regelmatig en zelfs Microsoft sharepoint een eigen dienst zou je verwachten dat het beter in Edge functioneert...
ikweethetbeter @Robin942 april 2024 19:56
Om er maar een paar in te gooien. (niet per se mijn argumenten)

- Google werkt prima.
- ik gebruik google altijd
- een browser is niet spannend
- ik heb wel wat beters te doen dan een nieuwe browser te kiezen/gebruiken
- ik gebruik google ook op mijn telefoon
- in Google staan mijn wachtwoorden
- internet Explorer/edge is slecht
Je loopt een paar jaar achter! Internet Explorer bestaat niet meer, en Edge is "gewoon" een Chromium browser.

En volgens jouw redenering (met niet noodzakelijkerwijs jouw standpunten) hoeven we ook niks aan het klimaat te doen:
- benzineauto's doen het prima
- benzine is overal te koop
- benzine tanken gaat lekker snel
- ik heb geen zin om me te verdiepen in een beter milieu
- in Duitsland stoken ze nog kolen
- als wij "groen" doen, wordt dat teniet gedaan door de Chinezen
- ...
Tinboy @ikweethetbeter2 april 2024 22:07
Dat is volgens mij precies het punt dat hij wil maken. Zie de opmerking
(niet per se mijn argumenten)
ikweethetbeter @Tinboy2 april 2024 22:14
Ja inderdaad, zo kun je het ook zien! Ik twijfelde erover, maar ik denk dat je gelijk hebt.
_Pussycat_ @ikweethetbeter3 april 2024 06:24
Het is niet zijn redenering.
raidlabs @ikweethetbeter3 april 2024 09:41
Wat maakt Edge wezenlijk beter? (serieuze vraag) Naar mijn idee heeft Chrome vaak een negatief stigma (waarschijnlijk terecht) waar Edge dat niet heeft, maar volgens mij als je naar de specifieke settings gaat kijken, verschillen ze niet zo veel van elkaar. Ergo: het maakt niet zo veel uit wanneer het gaat om Edge vs Chrome. Dat maakt Chrome niet privacy vriendelijker maar vooral niet per se slechter dan Edge.

NB: Ik weet dat er naast Edge veel andere Chromium browsers zijn die privacy wel hoger in het vaandel hebben staan
Verwijderd @Robin942 april 2024 22:30
De gemiddelde tweaker vergeet nog wel eens dat veel internet gebruikers niet zoveel geven om privacy en geen behoefte hebben aan andere browsers. Chrome werkt goed en is vaak vertrouwd.

@n00bs geeft hier boven aan dat de gemiddelde persoon geen verschil in snelheid merkt tussen Firefox en Chrome, maar de gemiddelde persoon merkt in het dagelijks gebruik ook geen verschil in security of privacy.
n00bs @Verwijderd3 april 2024 14:08
En ik had het mbt security en privacy over IT'ers, niet over de patatbakkers :D
Redondo77 @Robin943 april 2024 08:57
En het staat standaard geinstalleerd op Android.
De meeste mensen (aka non-tweakers ;-) gebruiken gewoon de standaard apps.
Sando @ikweethetbeter3 april 2024 02:32
Eerlijk gezegd snap ik niet waarom mensen nog Chrome gebruiken, en niet een andere [browser zoals] Firefox...
En ik snap niet waarom mensen zo vaak Firefox aanraden. Veel marketing over privacy maar het krijgt bijna al hun inkomsten van Google door jouw gegevens voor een half miljard per jaar te verkopen.

"Maar ik kies een andere zoekmachine"

Het gaat om meer dan dat.  Je moet werkelijk honderden instellingen aanpassen, en zelfs dan stuurt Firefox nog bepaalde telemetrie die je niet uit kunt schakelen. Daarom bestaat LibreWolf, die ook de nodige aanpassingen doet in de code die met enkel instellingen niet uit te zetten zijn.

Privacy is bij Firefox slechts marketing, want ze verdienen geld met jouw privédata. Als je dan toch een alternatief wilt noemen, dan heb je LibreWolf en Brave als beste keus, tenzij je een journalist bent in het buitenland, dan kan je moeilijk doen met Tor of Mullvad.

Wellicht gaat het vooral om een andere browser-engine en niet zo zeer om privacy, zoals @Verwijderd schetst:
De gemiddelde tweaker vergeet nog wel eens dat veel internet gebruikers niet zoveel geven om privacy en geen behoefte hebben aan andere browsers.

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 11:46]

Stigandr @Sando3 april 2024 11:24
Het gaat niet alleen om privacy maar ook om de rendering engine, als alle browsers chromium zijn wie bepaald dan hoe het internet werkt? Niet de "opensource community" achter chromium hoor maar Google.

LibreWolf, Tor en Mullvad zijn smaakjes op Firefox (en gelukkig niet chromium) en liften dus mee op de inspanningen van Mozilla. Dat Mozilla 500 miljoen van Google krijgt om als standaard zoekmachine te staan kan je dus van alles van vinden maar de ontwikkelaars bij Mozilla willen ook een salaris en ik denk dat er vrij weinig mensen te vinden zijn die 50/100 euro per jaar willen betalen voor een browser.
Sando @Stigandr3 april 2024 15:05
de ontwikkelaars bij Mozilla willen ook een salaris en ik denk dat er vrij weinig mensen te vinden zijn die 50/100 euro per jaar willen betalen voor een browser.
Dat ontwikkelaars betaald willen worden rechtvaardigt niet de misleidende marketing over privacy wanneer het aantasten van die privacy bijna exclusief het verdienmodel van Firefox is. Bovendien ging in 2021 slechts een derde van de inkomsten naar development. De rest ging naar de raad van bestuur, de CEO en activisme.

Er zijn inderdaad weinig mensen te vinden die willen betalen voor hun browser, net als er weinig mensen zijn die willen betalen voor hun email. Toch zijn er ook mensen die dat wél willen doen. Zo betaalde ik vroeger voor Opera (de oude versie, toen nog van de ontwikkelaars van Vivaldi) en tegenwoordig voor Proton Mail. Als je maar zeker weet dat jouw privégegevens niet het verdienmodel zijn. Helaas zijn er geen goede betaalde browsers meer. Daarom gebruik ik tegenwoordig Brave browser. Ze proberen geld te verdienen op allerlei innovatieve manieren, behalve door mijn privé te verkopen. En in tegenstelling tot de alarmistische berichten die je in de comments af en toe leest, vind ik dat juist prima, zeker als je naar de alternatieven kijkt.
als alle browsers chromium zijn wie bepaald dan hoe het internet werkt
Dat is een goede vraag, maar vergeet niet dat Firefox mede is ontwikkeld door Google's ontwikkelaars dus wat zegt dat nu helemaal? Google heeft Firefox als afleiding gebruikt om Microsoft van de troon te stoten. Of zoals Chris Messina zegt:
It’s Google the government worries about as a budding monopolist. What a great foil for Google to then sponsor a nonprofit competitor that was never quite as good. Mozilla has served its purpose and function as far as I’m concerned, and then stuck around with the spoils that came out of that success.
Dus ik denk dat je voor het antwoord op je vraag moet kijken naar de originele open source engine: Webkit van KDE (KDE/Linux), Igalia (GNOME/Linux), Sony, Adobe, Apple (en... Google). En dus Safari. Je kan eigenlijk niet onder een commerciële samenwerking uit, dus op Desktop PC is er geen bekende Webkit browser. 10 jaar geleden was dat nog Chrome, maar inmiddels hebben ze hun eigen engine Blink zodat ze zelf kunnen "bepalen hoe het internet werkt.". Maar als het echt gaat om wat je zegt, dan kan je de Midori browser eens proberen. Dat is Webkit op PC. Ze verdienen geen miljarden met jouw data, dus zijn ze niet bekend.
wildhagen @ikweethetbeter2 april 2024 17:11
Probleem is dat Google een de facto monopolie heeft op de browsermarkt. en daar ook gebruikt van maakt, door bijvoorbeeld hun browser middels allerlei popup's etc vrij nadrukkelijk en agressief te pushen.

Zeker de 'gewone gebruiker' is daar gevoelig voor en zal zo'n popup klakkeloos opvolgen.

Daardoor krijgen kleine(re) spelers op de browsermarkt minder invloed, en minder kans om een serieus marktaandeel te behalen. En wordt het monopolie dus weer verder versterkt, het is dus een beetje een vicieuze cirkel.

En dan heeft een actie zoals uit dit artikel dus meteen een flinke potentiele impact (qua aantal getroffen mensen), en daarom is het dus zo belangrijk dat organisaties, overheden en ja, ook rechters, scherp blijven op de acties van Google..
latka @wildhagen2 april 2024 17:18
Standaard als een site het niet doet in Firefox: organisatie aan de schandpaal nagelen dat ze beter moeten testen. Liefst zo publiek mogelijk. Het hoeven er maar een paar te zijn, maar geen enkele organisatie zit te wachten op publiek gezeik en wij (gebruikers) willen geen IE6 situatie.
ikweethetbeter @wildhagen2 april 2024 20:02
Probleem is dat Google een de facto monopolie heeft op de browsermarkt. en daar ook gebruikt van maakt, door bijvoorbeeld hun browser middels allerlei popup's etc vrij nadrukkelijk en agressief te pushen.
Klopt!
"Googlen" staat synoniem met "zoeken op internet".
Zelfs met andere Chromium browsers krijg je bij elke Google (Gmail, YouTube, ...) pagina een pop up of je Chrome wilt downloaden. Zeer irritant, en de meestem doen dat dan maar. Zijn ze van het gezeik af.

Chrome begon als een WebKit (Apple Safari) fork, maar is sindsdien zwaar uitgebreid. In andere woorden: Google heeft de internet standaarden naar zijn hand gezet. Site bouwers optimaliseren voor Chrome. Dus je moet meedoen. Zo hebben ze een browser monopolie. Eigenlijk moet Alphabet gedwongen worden opgesplitst in meerdere kleine bedrijven.
rvt1 @ikweethetbeter2 april 2024 22:11
Omdat bizar veel bedrijf, ook een groote bedrijf waar ik werk nog steeds veel op chrome ontwikkeld wordt. Zelfs de Azure website van Microsoft werkt niet in Safari. Dus moe tje wel soms chrome erbij pakken omdat frontend ontwikkelaars oogkleppen op hebben en niet kunnen/willen/durven er voor te zorgen dat applicaties op verschillende browsers werkt...daarom..

/rant
HansRemmerswaal 2 april 2024 16:49
Hoe zit het eigenlijk met de "Prive" browse optie in Safari? Want die maakt onderwater toch ook gebruik van de diensten van Google? Is die meer incognito dan incognito browsen in Chrome of is het eigenlijk exact hetzelfde?

Edit:
Verder moet Google de verzamelde gegevens van gebruikers in incognitomodus vernietigen.
Ik neem aan dat we het hier niet hebben over verzamelde gegevens op je PC of telefoon... Maar gegevens op de servers van Google die o.a. zijn verzameld met zoeken in incognitomodus.

Dus ja, Safari maakt gebruik van WebKit, maar dat staat los van de zoekservice welke wordt uitgevoerd op de servers van Google.

[Reactie gewijzigd door HansRemmerswaal op 23 juli 2024 11:46]

CyBeR @HansRemmerswaal2 april 2024 17:01
Hoe zit het eigenlijk met de "Prive" browse optie in Safari? Want die maakt onderwater toch ook gebruik van de diensten van Google? Is die meer incognito dan incognito browsen in Chrome of is het eigenlijk exact hetzelfde?
Safari gebruikt WebKit. Chrome is daarop gebaseerd (origineel, inmiddels is er enorm aan gesleuteld), niet andersom.
HansRemmerswaal @CyBeR2 april 2024 17:30
Safari gebruikt dan wel WebKit, maar maakt gebruik van de diensten van Google voor de zoekresultaten. Dus Google kan nog steeds zien naar welke websites ik zoek?

> Verder moet Google de verzamelde gegevens van gebruikers in incognitomodus vernietigen.

Dus mijn vraag blijft, hoe zit dat met de "Prive" browse optie in Safari...? Gaan die zoek resultaten door als "incognitomodus" naar Google? Of zorgt Apple ervoor dat deze nog meer anoniem zijn?
Stroper @HansRemmerswaal2 april 2024 17:36
Bij een nieuwe installatie van Safari zijn third-party cookies by default geblokkeerd, in de niet-incognito versie. Zou raar zijn mochten ze dat dan terug aanzetten in het incognitoscherm.
(Neemt natuurlijk niet weg dat er nog andere manieren zijn, waarop Google of anderen je tracken:IP,...)
Metallize @HansRemmerswaal2 april 2024 16:55
volgens mij gebruikt Safari z'n eigen engine, dus t staat totaal los van Chrome
WoutervOorschot @HansRemmerswaal2 april 2024 21:18
Volgens mij gaat het over de verwarring, Apple trackt je niet via inprivate op safari. In dit geval trackte Google (ads afdeling) je echter actief terwijl je volgens dezelfde Google (maar dan de chrome afdeling) niet getrackt zou worden. Omdat ze niet duidelijk maakten dat de andere kant van hun bedrijf je alsnog trackt vond de rechter dit te onduidelijk (zover ik het heb begrepen).
wildhagen 2 april 2024 16:56
Google is begonnen met standaard thirdpartycookies blokkeren in de incognitomodus van Chrome en moet dat mogelijk vijf jaar volhouden.
Waarom tijdelijk, en niet voorgoed? Alsof over 5 jaar de mensen wat rechten kwijtraken, en wel weer mogen worden getracked middels 3rd-party cookies?
Een rechter in de Amerikaanse staat Californië moet die schikking nog wel goedkeuren.
Is er een redelijke kans dat dit wordt afgewezen, en dat de rechter alsnog oplegt dat dit voorgoed zou moeten gebeuren?
Verder moet Google de verzamelde gegevens van gebruikers in incognitomodus vernietigen. Volgens het bedrijf zijn die gegevens nooit naar personen te herleiden geweest.
Met alle respect, maar ik denk dat we Google hier niet blindeling kunnen vertrouwen, gezien hun matige tot slechte trackrecord op het vlak van (gebrek aan) privacy in Chrome vind ik dit niet heel erg geloofwaardig.

Om diezelfde reden: is er een instantie die hierop toezicht houdt, en ook controleert of Google die gegevens écht vernietigt, of dat ze alleen maar zeggen dat te doen, maar het in feite niet (volledig) doen?

Vertrouwen is immers tot op zekere hoogte goed, maar controle is nog altijd beter.
Qwilo @wildhagen2 april 2024 19:05
Dat het tijdelijk is, lijkt me niet heel vreemd. Google heeft al aangekondigd dat ze gaan stoppen met 3rd party cookies. Geloof dat de laatste planning nu eind 2024 is.

En een Amerikaanse rechter gaat het plaatsen van die cookies ook niet permanent verbieden. Want het plaatsen was het probleem niet. Het niet duidelijk communiceren naar gebruikers dat dat gebeurde was het grote struikelblok.
Vexxon @wildhagen2 april 2024 18:07
Vind je echt dat het vertrouwen tot op enige hoogte goed is?
Google heeft toch inmiddels wel meerdere malen bewezen zich niets aan te trekken van dit soort bevelen tot het verwijderen van illegaal vergaarde data?
Ik zou willen stellen dat ze niet te vertrouwen zijn en dat extra controle genoodzaakt is gezien hun reputatie.
En waarom het inderdaad tijdelijk is snap ik ook niet.

Waarom mensen nog Chrome gebruiken is mij werkelijk een raadsel.
Maar goed mensen gebruiken ook nog steeds alles van Facebook
LOTG 2 april 2024 17:01
@wildhagen (Per ongeluk op de hoofd thread)
Waarom tijdelijk, en niet voorgoed? Alsof over 5 jaar de mensen wat rechten kwijtraken, en wel weer mogen worden getracked middels 3rd-party cookies?
De schikking vermeldt dat het vernietigen van de data en het blokkeren van thirdpartycookies de komende vijf jaar voor Google vijf miljard dollar waard is.
Het betreft een schikking, dus geen verplichting door de rechter dus is het mogelijk om er op deze manier mee om te gaan.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 23 juli 2024 11:46]

Opperpanter2 2 april 2024 19:51
Dit is niet echt boeiend want third party cookies worden vanaf Q2 sowieso geblokkeerd in Chrome, ook in de normale modus. Net als in andere browsers.

https://blog.google/produ...dbox-tracking-protection/
t2012 @Opperpanter22 april 2024 19:58
Ik heb al tijden ze handmatig op geblokkeerd gezet. Werkt allemaal nog prima ook zonder thirdpartycookies.
Raymond Deen 2 april 2024 17:46
Jammer genoeg niet de verplichting dat de cookies al verwijderd moeten worden bij sluiten van het tabblad.

Nu gebeurt dat pas wanneer je alle incognito tabbladen gesloten hebt en ondertussen kun je dus zonder opnieuw in te loggen bijvoorbeeld je outlook heropenen. Sterker nog, je kunt dan zelfs een nieuw window openen met incognito tabblad en zomaar zonder in te loggen weer in outlook terecht komen. Alleen echt zelf uitloggen verhelpt dat dan.
DeadPhoenix86 2 april 2024 18:49
Blij dat ik 2 jaar geleden ben overgestapt naar Firefox.
Werkt hier prima, en meer privé opties vergeleken met Chrome.
digital-IMEI @RMX2 april 2024 17:42
.plan: We stoppen de taalverloedering en omarmen het Nederlands vanaf nu voll...

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