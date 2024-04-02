Google moet mogelijk 5 jaar thirdpartycookies blokkeren in incognitomodus Chrome

Google is begonnen met standaard thirdpartycookies blokkeren in de incognitomodus van Chrome en moet dat mogelijk vijf jaar volhouden. Het bedrijf heeft een schikking getroffen over het tracken van gebruikers die incognito aan het browsen waren.

Het standaard blokkeren van cookies van derde partijen in incognitomodus staat aan in de stabiele versie van de browser. Volgens een schikking van een rechtszaak moet Google dat vijf jaar blijven doen. Een rechter in de Amerikaanse staat Californië moet die schikking nog wel goedkeuren.

De incognitomodus heeft nu ook een nieuw venster gekregen dat duidelijker moet maken wat er precies privé is aan de modus. De rechtszaak ging erover dat het voor gebruikers niet duidelijk was dat Google en bezochte websites hen nog konden tracken. Die rechtszaak kwam uit 2020, de schikking is eind 2023 getroffen en het resultaat kwam deze week pas naar buiten. De nieuwe disclaimer was al opgevallen toen die in testversie Canary verscheen.

Verder moet Google de verzamelde gegevens van gebruikers in incognitomodus vernietigen. Volgens het bedrijf zijn die gegevens nooit naar personen te herleiden geweest. De schikking vermeldt dat het vernietigen van de data en het blokkeren van thirdpartycookies de komende vijf jaar voor Google vijf miljard dollar waard is.