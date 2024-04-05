'Google-moederbedrijf overweegt HubSpot over te nemen'

Google-moederbedrijf Alphabet overweegt een overnamebod te doen op HubSpot, een bedrijf dat marketingsoftware ontwikkelt, meldt persbureau Reuters. HubSpot zou, met zijn marktwaarde van 35 miljard dollar, het grootste Alphabet-overnamedoelwit ooit zijn.

Het is niet zeker of Alphabet daadwerkelijk een bod op HubSpot gaat uitbrengen, meldt Reuters op basis van ingewijden. Het Google-moederbedrijf is momenteel in gesprek met financiële adviseurs van Morgan Stanley. Alphabet overlegt daar onder meer over de hoogte van het overnamebod en of concurrentietoezichthouders de overname zouden toestaan. Techbedrijven staan onder de huidige Amerikaanse regering onder verhoogd toezicht op het gebied van grote overnames.

HubSpot maakt crm-software voor bedrijven, onder meer voor klantenservice, marketing en sales. Het bedrijf concurreert daarmee met softwaremakers als Salesforce. HubSpot heeft een marktwaarde van 35 miljard dollar, schrijft Reuters. Daarmee zou het de grootste overname van Alphabet ooit zijn, mits de techgigant de overname doorzet en HubSpot akkoord gaat. Tot op heden is de overname van Motorola Mobility de grootste; Alphabet betaalde in 2011 ongeveer 12,5 miljard dollar voor dat bedrijf. Het Google-moederbedrijf verkocht Motorola drie jaar later aan Lenovo, voor 2,91 miljard dollar.