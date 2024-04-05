'Google-moederbedrijf overweegt HubSpot over te nemen'

Google-moederbedrijf Alphabet overweegt een overnamebod te doen op HubSpot, een bedrijf dat marketingsoftware ontwikkelt, meldt persbureau Reuters. HubSpot zou, met zijn marktwaarde van 35 miljard dollar, het grootste Alphabet-overnamedoelwit ooit zijn.

Het is niet zeker of Alphabet daadwerkelijk een bod op HubSpot gaat uitbrengen, meldt Reuters op basis van ingewijden. Het Google-moederbedrijf is momenteel in gesprek met financiële adviseurs van Morgan Stanley. Alphabet overlegt daar onder meer over de hoogte van het overnamebod en of concurrentietoezichthouders de overname zouden toestaan. Techbedrijven staan onder de huidige Amerikaanse regering onder verhoogd toezicht op het gebied van grote overnames.

HubSpot maakt crm-software voor bedrijven, onder meer voor klantenservice, marketing en sales. Het bedrijf concurreert daarmee met softwaremakers als Salesforce. HubSpot heeft een marktwaarde van 35 miljard dollar, schrijft Reuters. Daarmee zou het de grootste overname van Alphabet ooit zijn, mits de techgigant de overname doorzet en HubSpot akkoord gaat. Tot op heden is de overname van Motorola Mobility de grootste; Alphabet betaalde in 2011 ongeveer 12,5 miljard dollar voor dat bedrijf. Het Google-moederbedrijf verkocht Motorola drie jaar later aan Lenovo, voor 2,91 miljard dollar.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 15:34
25 • submitter: wildhagen

05-04-2024 • 15:34

25

Submitter: wildhagen

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Reacties (25)

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ikweethetbeter 5 april 2024 15:57
Waarom doet de Amerikaanse regering hier niks tegen? Google (want dat is het natuurlijk gewoon) is te groot, en wordt alleen maar groter. Zeer ongewenst!

Als de VS niets doet, moet de EU misschien die monopolist maar gaan opsplitsen!
Byron010 @ikweethetbeter5 april 2024 16:01
Waar heeft Google/Alphabet een monopolie op?

En,

"Alphabet overlegt daar onder meer over de hoogte van het overnamebod en of concurrentietoezichthouders de overname zouden toestaan."

Waar moet de regering iets tegen doen? ze zijn nog niet eens begonnen.
ikweethetbeter @Byron0105 april 2024 16:31
Waar heeft Google/Alphabet een monopolie op?
Op "het internet".
Zoeken via Google.
Browsen via Chrome.
Advertenties via... ongeveer alle sites wereldwijd.
Mobiel via Android.
Betalen via Google Pay.
Moet ik doorgaan?
Waar moet de regering iets tegen doen?
Tegen het groter worden van Google.

Ter vergelijking: "vroeger" had je een grote telefoonmaatschappij (Bell) in de VS. De Amerikaanse regering vond dat deze teveel macht kreeg, dus moest deze worden opgesplitst (Baby Bells). Hier wat leesvoer.

Google heeft nu meer macht dan Bell destijds.
Byron010 @ikweethetbeter5 april 2024 17:04
[...]

Op "het internet".
Zoeken via Google.
Browsen via Chrome.
Advertenties via... ongeveer alle sites wereldwijd.
Mobiel via Android.
Betalen via Google Pay.
Moet ik doorgaan?


[...]

Tegen het groter worden van Google.

Ter vergelijking: "vroeger" had je een grote telefoonmaatschappij (Bell) in de VS. De Amerikaanse regering vond dat deze teveel macht kreeg, dus moest deze worden opgesplitst (Baby Bells). Hier wat leesvoer.

Google heeft nu meer macht dan Bell destijds.
Op "het internet". Het IETF is geen Google. Google heeft niks te maken met het WWW zelf.
Zoeken via Google. Zoeken via Google? Daarom zijn er andere zoekmachines. Google IS een zoekmachine. Het is een product die ook concurrentie heeft. (DuckDuckGo, Bing)
Browsen via Chrome. Chrome is een bedrijf/product, waarnaast Chromium nog open source is. Ook hier is concurrentie (IE/Firefox)
Advertenties via... ongeveer alle sites wereldwijd. Zeker geen monopolie met de concurrentie van Meta.
Mobiel via Android. Android is open source, Volledig heet het het AOSP (Android open source project). Dat fabrikanten vervolgens kiezen om Google play services af te nemen is hun keuze.
Betalen via Google Pay. Letterlijk een product door google, er zijn legio andere payment providers.

Je kan doorgaan, maak niks van wat je noemt is een monopolie.

Dat Google verder veel macht heeft ben ik het wel mee eens, maar ze hebben op het moment geen monopolie. Je kan beweren dat de PlayStore een Monopolie is, maar ook hier is het op Android mogelijk om een andere store te installeren (Samsung Store, Huawei, F-Droid...).
wiseger
@Byron0105 april 2024 21:07
IE is niet meer. De Edge browser is een chromium browser geworden.

Een monopoly betekend niet dat je 100 procent van de markt in handen hebt. Het betekend dat je een zodanig dominant marktaandeel hebt dat er geen sprake meer is van echte concurrentie.
moimeme @wiseger6 april 2024 12:58
monopoly is een spel.
monopolie betekent letterlijk:"officieel recht om als enige iets te doen of te verkopen"
Tuurlijk er wordt meestal bedoelt kwasi-monopolie
Byron010 @wiseger6 april 2024 14:03
Je hebt helemaal gelijk, IE is idd verleden tijd.

Maar Google, hoe groot ze ook zijn heeft op alle vlakken nog steeds echte concurrentie, daar kunnen we iets van vinden maar partijen als Microsoft, Apple en Meta concurreren op eigenlijk alle vlakken met ze.
drdelta @Byron0107 april 2024 01:08
Google heeft een de facto monopolie op de Search markt in het Westen.

Op een Android telefoon, iPhone, iPad, etc. is Google de standaard search provider.
Op MacOS (Safari) is Google de standaard search provider.
Ondanks dat Windows computers standaard met Edge komen (en dus Bing gebruiken, voor Search), gebruiken de meeste mensen een third-party browser, en vrijwel allemaal komen die met Google als de standaard search provider (Chrome, Firefox, Opera).

Op al deze apparaten is (inmiddels, het moest tot oktober vorig jaar duren op iOS) het mogelijk de standaard search provider aan te passen. Desalniettemin gebeurd dat in de praktijk nauwelijks.

Keuzevrijheid betekent niet dat de markt niet gecontroleerd kan worden door vrijwel één partij.
Duke of Savage @ikweethetbeter5 april 2024 16:44
Op het internet, nee. Ze zijn wel prominent aanwezig.
Bing, duckduckgo, yandex?
Opera, Brave, Firefox
Facebook ads, amazon ads, zijn verschillende aanbieders
Mobiel via iPhone bestaat ook nog, en er zijn nog steeds andere mobiele OSen.
Google Pay nu al monopoly? Paypal bestaat ook nog steeds..

Ja ga maar even door, ben benieuwd hoe lang het duurt voordat je een werkelijke monopolie gevonden hebt.
sypie @Duke of Savage5 april 2024 18:14
Laat Google maar eens al z’n servers uitzetten en kijken wat er dan nog overblijft van het internet…
Qws @sypie5 april 2024 18:42
Als Google hun eigen servers uit zet, (wat nergens op slaat) dan zouden Amazon, Microsoft, Facebook heel blij worden.
drdelta @Qws7 april 2024 01:12
Waarom zou Amazon blij worden? Amazon verdient hun geld met AWS. Als online diensten niet gevonden worden via Google, betekent dat minder AWS gebruik.
vinx77 @sypie6 april 2024 08:47
Exact dit! Zelf probeer ik zonder de grote techbedrijven mijn werk en privé qua software te regelen, maar het is gewoon onmogelijk geworden. Er zijn diverse services die je niet eens meer kan gebruiken zonder account van een grote partij. Vooral Google kom ik niet van af - Meta (inclusief Whatsapp) was een makkie in vergelijking.

De keuze die @Duke of Savage claimt, is een wassen neus. Een monopolie betekent niet 100% van de macht - het betekent dat je er niet meer omheen kan.
drdelta @vinx777 april 2024 01:26
Voor welke diensten heb jij een Google account nodig?

Persoonlijk zou ik het nooit doen, want te veel werk, en voor mij te weinig baten.

Maar:
- Smaakje Linux op de desktop/laptop
- Andere search provider (Duckduck oid)
- Browser zoals Brave, Firefox, of een bijzondere (Konqueror, Midori, etc)
- Telefoon met AOSP (Fairphone 5 + LineageOS oid)
- Proton voor je mail/calendar/files
- Signal voor persoonlijk chatten.
- Mattermost voor werk chats (of iets dat op Matrix draait?).

Grappig hoeveel alternatieven er tegenwoordig eigenlijk zijn voor gesloten diensten.

Ironisch gezien maak ik er persoonlijk weinig gebruik van helaas.
vinx77 @drdelta7 april 2024 13:18
Bijna je hele lijst heb ik, maar het heeft me echt jaren gekost. En het is geen keuze met de groep mee, maar een keuze tegen de groep in. Je isoleert je meteen ivm de sociale integraties in de services. En veelal anderen bepalen wat de norm is, en niet jezelf als individu. En daar zit de moeilijkheid, en niet de technische kant ervan.

Geen Facebook, geen los contact met je oude tante. Geen Google, geen goede zoekresultaten of kaarten. En wat denk je van Google Places, waar mijn bedrijf op staat. Wil je filmpjes kijken, dan heb je een abonnement op Youtube. De kinderen veilig op hun Android-tablets voor huiswerk (want Android is het nieuwe Windows) dan zit je met de hele familie verplicht op Google.
drdelta @vinx778 april 2024 09:45
Hah, Google Maps is een hele goeie waar ik nog niet gedacht aan had!

Je hebt helemaal gelijk, het is 100% tegen de stroming in. Je moet het echt heel erg belangrijk vinden gezien de nadelen die er aan zitten inderdaad.
WORPspeed @ikweethetbeter6 april 2024 02:46
Leuk lijstje.
Search, browsen en mobiel (buiten de VS) kan ik je geven, maar advertenties niet (alhoewel wel erg dichtbij), betalen wth? Ik ken niemand die Google daarvoor gebruikt. Apple en Samsung Pay zijn nog bekender hier. En doorgaans gebruiken nog genoeg mensen hun pinpas of credit card.
Van mij mag je wel doorgaan ja.Ben wel benieuwd welke andere monopolies ze hebben

[Reactie gewijzigd door WORPspeed op 22 juli 2024 21:09]

Reinier 182 @Byron0106 april 2024 09:43
Waar heeft Google monopolie op? Waar niet op bedoel je. Ze bepalen alles via Android. Bepalen zelfs dat apps niet werken op toestellen zonder playstore. Concurrentie is kansloos en komen niet door de muur heen. Worden of overgenomen of kapot gemaakt wanneer ze te groot worden doordat Google ermee komt. Is een dictatuur bedrijf. Probeer jij maar alles te gebruiken zonder Google je overheid apps of andere belangrijke apps werken niet.
mario963 @ikweethetbeter5 april 2024 16:09
Zolang Google alles volgens de regels doet is er niks aan de hand. Wanneer dat niet zo is zullen de regulators daar iets tegen doen.

Google heeft vrijwel geen positie in de CRM markt, Salesforce is hier dominant een ook Microsoft heeft een veel gebruikte oplossing. Dit zal de concurrentie doen toenemen wat over het algemeen als positief wordt gezien.
ikweethetbeter @mario9635 april 2024 16:40
Precies!

Komt er weer iets bij waar Google groot in wordt als het goed gaat, of het wordt "killed by Google" als het fout gaat en heeft Salesforce een concurrent minder.

Beide uitkomsten zijn niet ideaal.
Tintel @mario9635 april 2024 16:45
Zolang Google alles volgens de regels doet is er niks aan de hand.
Is dat niet wat naief? Zolang een heel rijk bedrijf de regelsmaker kan beinvloeden geldt dit namelijk ook. Instanties voor privacy bescherming kunnen het nu al niet meer bijbenen en dat is niet omdat het speelveld gevuld is met kleine spelers....
graceful 5 april 2024 15:41
Er staat inderdaad een sloot aan informatie in HubSpot waar van ik kan begrijpen dat Google interesse heeft aan deze informatie stroom. Als ze dat niet eigenlijk al hebben. Het is meer de vraag, wat gaat er met HubSpot gebeuren, zodra Google het in handen heeft? Of is de famous killed by google, flauw om meteen te gooien?

Benieuwd wat mensen gaan doen als het opeens By Google is.
Rogier.Fransen 5 april 2024 16:20
Vanuit de business is dit een goede zet van Google. Op dit moment zijn ze heel erg aan het ontwikkelen in hun Google Workspace suite, voor consumenten en bedrijven. Het enigste wat ze hierbij missen is een CRM systeem die hier mooi op aan kan sluiten, zoals Microsoft met Dynamics. Dit zorgt ervoor dat het dat het een all-in service aan bedrijven kan aanbieden, die wellicht makkelijker werkt dan het uitgebreide Microsoft suite.

Natuurlijk kan er opmerkingen over data verwerking kunnen worden gemaakt, maar voor bedrijven zal dit naar verwachting compliant worden gemaakt, zoals Hubspot nu ook is.
xxtremexx 5 april 2024 17:07
Ik verwacht dat Google of eigenlijk Alphabet Hubspot wil gebruiken om meer tractie te krijgen binnen het B2B domein en hun ad stack meer geschikt te maken voor account based marketing. Een verstandige move van Google.

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