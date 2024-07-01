Google investeert in Taiwanees zonne-energiebedrijf en mag 300MW afnemen

Google heeft een belang genomen in New Green Power, een Taiwanees zonne-energiebedrijf dat deel uitmaakt van een BlackRock-fonds. Vanwege de investering mag Google tot 300MW aan stroom kopen van de energie-exploitant.

Google draagt met de investering in New Green Power bij aan de aanleg van grootschalige zonne-energieprojecten in Taiwan, zegt Amanda Peterson Corio, hoofd van de afdeling datacenterenergie bij Google. Concreet gaat het om het realiseren van 1GW aan zonnecapaciteit in Taiwan. Bijna zestig procent van de halfgeleiders in de wereld wordt in dat land geproduceerd, wat een zeer energie-intensief proces is.

Momenteel is Google met zijn datacenter en kantoren in Taiwan nog voor bijna 85 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen, aldus Corio. De investering moet Taiwan helpen de doelstelling te halen om tegen 2025 een zonne-energiecapaciteit van 20GW te realiseren. In 2050 wil het land een zonne-energiecapaciteit van 80GW bereiken.

Google noch BlackRock heeft de omvang van het aandelenbelang in New Green Power gespecificeerd. Wel zegt Google dat het niet alleen een deel van de 300MW aan zonne-energie kan afnemen voor eigen activiteiten, maar dat het ook een deel kan aanbieden aan leveranciers en fabrikanten in de regio. Dit zou Google helpen om ook de indirecte emissies, oftewel de uitstoot van de volledige waardeketen, te verlagen.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 14:36 24

01-07-2024 • 14:36

24

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Reacties (24)

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r.marijnissen 1 juli 2024 14:48
Zonne energie.... Maar die data centers draaien niet alleen als de zon schijnt..

Giga accu,s is niet helemaal de oplossing.
Moet men niet meer investeren in waterstof energie centrales?

Zonne energie overdag, waterstof gemaakt van zonne energie in de avond.
Waterstof maken is minder efficient maar een zonnepaneel gaat 30+ jaar mee dus ruim overbemeten aan zonne panelen...
kftnl @r.marijnissen1 juli 2024 15:38
Wat is nou het voordeel van waterstof als batterij gebruiken in dit soort situaties? De round-trip efficientie van waterstof ligt met 40% laag. Ter vergelijking een lithium ion batterij doet het dik in de 90% en water oppompen ongeveer 75%. Waterstof is heel ingewikkeld en daarom duur om veilig te verwerken. Voor auto's zijn er nog wel voordelen te bedenken, maar voor statische opslag zou ik echt niet weten waarom je voor waterstof zou kiezen.
aadje93 @kftnl1 juli 2024 16:24
waterstof is niet ingewikkeld, electrolyse is heel simpel. Echter efficiente electrolyse dat is wat anders.

Daarnaast is het transport ook niet ingewikkeld, het is gewoon een gas. De industrie transporteert dagelijks tonnen aan waterstof in Rotterdam waarbij er nu zelfs een speciaal leiding net gelegd word + electrolyser die op wind energie van noordzee gaat draaien (Holland Hydrogen I )
kftnl @aadje931 juli 2024 17:03
waterstof is niet ingewikkeld, electrolyse is heel simpel. Echter efficiente electrolyse dat is wat anders.
Ben het met je eens dat het in theorie simpel is, maar als je het goed wil doen lastig. Nou is een miljoen accu's neerzetten of een stuwdam bouwen ook niet 'simpel' (zeker die laatste niet in nederland).

Maar, het gaat hier om een schaalbare oplossing. Ja electrolyse is simpel als experiment in een lab maar als grootschalige fabriek is toch een ander verhaal.

Uiteindelijk kom je telkens op dezelfde issues uit: het kookpunt is -252 graden en het is extreem vluchtig waardoor het eenvoudig langs of door de opslagsystemen ontsnapt.

Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar projecten met waterstof staan vooralsnog vaak bol van de moeilijkheden en complexiteit. Voorbeeldje bij grootste electrolysefabriek van de wereld met hun electrolyseproces: https://www.hydrogeninsig...rolysers-bnef/2-1-1566679

Die zitten inmiddels op 20% van de aangekondigde capaciteit met nog altijd veel problemen.

Holland Hydrogen I zou ooit in 2025 in productie moeten gaan maar is nog niet begonnen met bouwen: https://www.nu.nl/klimaat...reen-wacht-op-elkaar.html

H2Maasvlakte daar in de buurt heeft hun EU subsidies laatst maar terugbetaald omdat ze het niet konden opleveren: https://www.hydrogeninsig...-eu-subsidies/2-1-1620287

En zo verder: https://www.bnr.nl/nieuws...tbrekende-randvoorwaarden

Waterstof transport is niet 'simpel', maar het gaat hier niet eens om transport (in ieder geval niet over afstanden), het gaat om opslag. Dat is echt een enorm onderzoeksgebied op zich, en ik zou echt van harte aanraden om eens iets als Wikipedia: Hydrogen storage te lezen om een beetje een idee te krijgen wat daarbij komt kijken.

Als je het veilig en efficient wil doen is werken met waterstof echt verre van simpel. Het kan op zich wel maar ik zie niet helemaal in wat nou het voordeel is in dit geval. Nu gaan er gigantische subsidies naartoe en dan komt het vaak al niet uit. Dan had economisch gezien misschien beter gelijk naar accu's kunnen gaan want dat is in ieder geval bewezen technologie.

Qua onderzoek is het wel interessant natuurlijk en misschien komen er nog betere methodes aan. Dat je bijv. met de metal-organic frameworks alsnog veel problemen kunt oplossen.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 22 juli 2024 14:51]

ACM Software Architect @r.marijnissen1 juli 2024 14:54
In theorie zou een grote partij als Google de datacentra op plekken waar de zon niet schijnt uit kunnen zetten en het verkeer omleiden naar plekken waar het nog wel schijnt.

Maar in de praktijk zal dat vast niet zo simpel zijn. Wij zien op Tweakers relatief veel bezoek in de avond, wat typisch zeker in de winterperiode ook een moment is dat er relatief weinig zon is... Google zal vast per locatie een soortgelijke trend doormaken. Als je dan juist op drukke momenten het verkeer naar de "andere kant" van de wereld leidt, maak je de gebruikerservaring er niet beter op...
The Zep Man
@ACM1 juli 2024 14:59
Maar in de praktijk zal dat vast niet zo simpel zijn. Wij zien op Tweakers relatief veel bezoek in de avond, wat typisch zeker in de winterperiode ook een moment is dat er relatief weinig zon is...
Waarom zou Tweakers niet dynamisch vanuit datacenters gedraaid kunnen worden waar de zon wel schijnt? Deze vraag even vanuit technisch vlak, niet juridisch. :+
Navi @The Zep Man1 juli 2024 15:03
Best een grappig idee maar je krijgt dan al gauw wat extra latency omdat je heel ver weg (de oceaan over) moet voor het zonlicht. Das al gauw zo'n 100ms extra per round-trip.

En ja, dat merk je best in het laden van bv een website of tijdens het gamen.

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 14:51]

BobJung @Navi1 juli 2024 15:49
De vraag is wat meer stroom kost, uiteindelijk moet dat is signaal de halve wereld over, dat kost ook stroom en je data moet ook aan de andere kant van de wereld zijn. Klinkt als alles dubbel. Kan je denk ik beter die stroom bufferen of transporteren met mega zeekabels (diep koelen ivm weerstand en stroom verliezen.
Navi @BobJung1 juli 2024 15:57
Een signaal via glasvezel naar de andere kant van de wereld sturen kost natuurlijk lang niet zoveel als de alternatieven die je noemt.
aadje93 @Navi1 juli 2024 16:22
want een glasvezel heeft onderweg ook geen versterkers nodig gelukkig :+
Patrick_Wolf @The Zep Man1 juli 2024 15:05
Ik kan mij alleen maar voorstellen dat de responstijd wat langer is
ACM Software Architect @The Zep Man1 juli 2024 15:06
Het kan uiteraard in theorie wel, als we over zouden gaan op een clouddienst of zelfs servers wereldwijd zouden verspreiden. Maar betekent wel dat de latency dan steeds langer wordt, naarmate het donkerder wordt.

En zeker als "iedereen" dat zou doen, zou het dan 's avonds laat erg druk worden op de onderzeese kabels naar bijvoorbeeld Japan, Nieuw-Zeeland of Australië.

En een andere technische uitdaging zal zijn om de data dan steeds netjes mee te verhuizen.

[Reactie gewijzigd door ACM op 22 juli 2024 14:51]

3raser @The Zep Man1 juli 2024 15:15
Technisch gezien zouden je load-balancing opties dan halveren. Je responsetijden zullen fluctueren van laag (overdag) naar hoog ('s nachts). Ook zal je data meerdere malen gedupliceerd moeten worden omdat het plotseling vanaf verschillende servers toegankelijk moet zijn.
Wozmro @The Zep Man1 juli 2024 19:11
https://www.bright.nl/nie...n%20van%20zonne%2Denergie.

Datacenters in de ruimte ecologisch en economisch haalbaar.
fruitbakje
@ACM1 juli 2024 16:51
Nog los van dat je dan Google vraagt elk datacenter 's nachts gewoon maar uit te zetten. Dan hebben ze dus opeens het dubbele aan datacenters nodig om aan de huidige vraag te voldoen? Niet heel efficiënt.
Maar goed, als je dit probleem wil oplossen met energieopslag, moet je die grondstoffen die je niet in dat dubbele aantal datacenters investeert, investeren in die opslag.
wildhagen
@r.marijnissen1 juli 2024 14:51
Er staat dan ook niet dat het DC alleen op zonne-energie gaat werken, alleen dat ze het ervoor afnemen. Er naast kan dus nog altijd een andere source, zoals bijvoorbeeld waterkracht of windenergie worden gebruikt.

Dan neemt de afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstof dus ook al af, ook al ga je niet meteen 100 procent op renewable energie over.

Het is in ieder geval een grote stap in de goede richting.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:51]

SuperDre @wildhagen1 juli 2024 15:54
En vergeet ook niet grote batterijcontainers die dan overdag opgeladen worden.
marcop23 1 juli 2024 17:12
Jullie schrijven hier consistent MWh/GWh, maar in het originele artikel wordt gesproken over MW en GW.

300 MWh is op nationaal niveau best weinig, dat komt overeen met 1 woonwijk aan energieverbruik per jaar. Volgens mij moet het MW zijn dus ;)
Auteursabineschults @marcop231 juli 2024 18:05
Ik had MW en GW inderdaad gewijzigd in MWh en GWh naar aanleiding van dit topic en na overleg met een collega, maar ik denk inderdaad dat het logischer is dat de h's worden weggelaten omdat het om het vermogen gaat. Ik denk dat de term 'capaciteit' het verwarrend maakte, maar dat het in deze context wel wijst naar het vermogen. Dus het is weer terugveranderd.
Antenne Bayern 1 juli 2024 14:41
Google heeft een belang genomen in New Green Power, een Taiwanees zonne-energiebedrijf dat deel uitmaakt van een BlackRock-fonds.

Ahhh.. gelukkig.. broekzak, vestzak.. ;)
Cowamundo 1 juli 2024 15:53
Dus nu mogen ze ergens een stikker op plakken met "Green Energy" of "Zero Emission" terwijl ze alsnog bakken met grijze energie blijven gebruiken?
Groningerkoek 1 juli 2024 17:33
Concreet gaat het om het realiseren van 1GWh aan zonnecapaciteit in Taiwan
@sabineschults
Overal waar je spreekt over GWh/MWh moet je de h even weghalen, want 1GWh zou wel heel erg weinig zijn ;)
nutty 1 juli 2024 20:31
Betwijfel of de burgers in Taiwan daarmee hebben ingestemd. (als ze die optie al hadden).
Natuur is schaars daar, denk niet dat ze zitten te wachten op al die panelen tbv Google.
phuisken 2 juli 2024 13:43
"Bijna zestig procent van de halfgeleiders in de wereld wordt in dat land geproduceerd, wat een zeer energie-intensief proces is". Bedoelen we hier 60% van de _foundry_ markt? Zie o.a. https://www.statista.com/...oundries-by-market-share/

Awel, en 300MW, dat gaat richting een miljoen servers.

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