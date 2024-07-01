Google investeert in Taiwanees zonne-energiebedrijf en mag 300MW afnemen

Google heeft een belang genomen in New Green Power, een Taiwanees zonne-energiebedrijf dat deel uitmaakt van een BlackRock-fonds. Vanwege de investering mag Google tot 300MW aan stroom kopen van de energie-exploitant.

Google draagt met de investering in New Green Power bij aan de aanleg van grootschalige zonne-energieprojecten in Taiwan, zegt Amanda Peterson Corio, hoofd van de afdeling datacenterenergie bij Google. Concreet gaat het om het realiseren van 1GW aan zonnecapaciteit in Taiwan. Bijna zestig procent van de halfgeleiders in de wereld wordt in dat land geproduceerd, wat een zeer energie-intensief proces is.

Momenteel is Google met zijn datacenter en kantoren in Taiwan nog voor bijna 85 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen, aldus Corio. De investering moet Taiwan helpen de doelstelling te halen om tegen 2025 een zonne-energiecapaciteit van 20GW te realiseren. In 2050 wil het land een zonne-energiecapaciteit van 80GW bereiken.

Google noch BlackRock heeft de omvang van het aandelenbelang in New Green Power gespecificeerd. Wel zegt Google dat het niet alleen een deel van de 300MW aan zonne-energie kan afnemen voor eigen activiteiten, maar dat het ook een deel kan aanbieden aan leveranciers en fabrikanten in de regio. Dit zou Google helpen om ook de indirecte emissies, oftewel de uitstoot van de volledige waardeketen, te verlagen.