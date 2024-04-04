Financial Times: Google overweegt geld te vragen voor AI-zoekmachine

Google overweegt om nieuwe, betaalde functies toe te voegen aan zijn zoekmachine, melden anonieme bronnen aan de Financial Times. De functies worden aangestuurd door generatieve kunstmatige intelligentie, of GenAI.

Google heeft al een betaald abonnement genaamd One AI Premium, dat AI-assistent Gemini naar Gmail en Google Docs heeft gebracht. Eventuele door AI aangestuurde zoekfuncties moeten daar ook onder vallen, meldt de Financial Times op basis van drie ingewijden. Om wat voor soort functies het gaat, is niet bekendgemaakt. Engineers zouden nog werken aan het ontwikkelen van de functies en er zou ook nog een definitief besluit van het management moeten komen over de uitvoering van het plan.

Google test al sinds afgelopen mei AI-functies in zijn zoekmachine. Bij sommige zoekopdrachten staat bovenaan de zoekmachine een Generative AI-snippet met een gegenereerd resultaat die antwoord op de zoekvraag moet geven. De functionaliteit kwam in november onder de naam Search Generative Experience in 120 landen uit, maar niet in Europa.

Dergelijke AI-functies kosten Google meer geld dan de traditionele zoekmachine, omdat generatieve AI veel meer rekenkracht vereist. Mogelijk wil het bedrijf daarom geld vragen voor dergelijke functies. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan is het de eerste keer dat het kernonderdeel van Google niet volledig gratis beschikbaar is.

De traditionele zoekmachine blijft wel gratis te gebruiken. Volgens de bronnen bestaat bovendien de kans dat bepaalde onderdelen van de experimentele AI-dienst mettertijd wel worden toegevoegd aan de gratis zoekmachine. Google wil tegenover de Financial Times niet op de geruchten reageren.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 11:32
42 • submitter: wildhagen

04-04-2024 • 11:32

42

Submitter: wildhagen

Lees meer

Google gaat als proef bij procent van gebruikers geen Europees nieuws meer tonen
Google gaat als proef bij procent van gebruikers geen Europees nieuws meer tonen Nieuws van 13 november 2024
Gmail laat gebruikers kiezen tussen geavanceerde en eenvoudige toolbar
Gmail laat gebruikers kiezen tussen geavanceerde en eenvoudige toolbar Nieuws van 20 juni 2024
Google stopt op 20 juni met VPN by Google One
Google stopt op 20 juni met VPN by Google One Nieuws van 16 mei 2024
Google brengt publieke preview uit van Gemini 1.5 Pro met een miljoen tokens
Google brengt publieke preview uit van Gemini 1.5 Pro met een miljoen tokens Nieuws van 9 april 2024
'Google-moederbedrijf overweegt HubSpot over te nemen'
'Google-moederbedrijf overweegt HubSpot over te nemen' Nieuws van 5 april 2024
Google voegt AI toe aan mobiele versie zoekmachine, maar niet in EU
Google voegt AI toe aan mobiele versie zoekmachine, maar niet in EU Nieuws van 17 januari 2024
Generatieve AI in Google-zoekmachine komt in 120 landen uit, maar niet in EU
Generatieve AI in Google-zoekmachine komt in 120 landen uit, maar niet in EU Nieuws van 8 november 2023
Zoekmachine Google krijgt generatieve AI
Zoekmachine Google krijgt generatieve AI Nieuws van 10 mei 2023
Google-ceo: AI-functies komen beschikbaar in Search
Google-ceo: AI-functies komen beschikbaar in Search Nieuws van 6 april 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Generatieve AI Google search

Reacties (42)

-Moderatie-faq
42
41
22
0
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
yPop 4 april 2024 11:45
Gemini in sheets is geniaal maar 20 dollar per gebruiker per maand. Veel alternatieven komen op vergelijkbare prijzen uit. Wordt er echt zoveel verstookt om deze prijzen te verantwoorden?
GurbieV @yPop4 april 2024 12:04
Uit nieuwsgierigheid, als Excel-kenner: waar gebruik je de AI-functies voor in Google Sheets?
Joshuffle @GurbieV4 april 2024 12:10
Als niet Excel-kenner: functie uitleggen wat je wilt en gemini doet het voor je, zelfs als je het niet verwoord op een manier die de juiste google resultaten zou leveren.
bones @Joshuffle4 april 2024 15:46
Dat kan ook via chatgpt buiten sheets om in excel. Werkt perfect, heb al meerdere complexe formules gehad van chatgpt door gewoon een excel screenshot te pasten en uitleggen wat ik wilde doen.
Joshuffle @bones4 april 2024 16:20
Tuurlijk maar dit is direct ingebouwd in sheets zelf, dus scheelt het openen van een andere website/app.
Joshuffle @yPop4 april 2024 11:49
Nah niet voor 20 P.P euro tenzij ze bang zijn voor een lage user base en dus meer geld moeten vragen, is gewoon "hot and happening" dat AI gebeuren nu dus elke groep probeert die prijs zo hoog mogelijk te houden i.p.v. dat ze elkaar proberen undercutten, dat volgt later (mag je hopen in een vrije markt dan).

Maarja, zelfde met onze OV in NL, dat kost ook niet zo belachelijk veel per persoon voor het ritje wat ze doen maar 1. Waar ga je anders heen? en 2. Ze vinden toch wel wat om het te rechtvaardigen.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 17:14]

Ed Vertijsment @Joshuffle4 april 2024 13:19
Maarja, zelfde met onze OV in NL, dat kost ook niet zo belachelijk veel per persoon voor het ritje wat ze doen maar 1. Waar ga je anders heen? en 2. Ze vinden toch wel wat om het te rechtvaardigen.
Muah, volgens mij kun je dat zo simpel niet stellen. De NS maakt bijvoorbeeld verlies:

https://www.nsjaarverslag...ort/financien-in-het-kort
Joshuffle @Ed Vertijsment4 april 2024 13:50
Ja maar op dat punt is het vragen of het hele systeem wel te behouden is als er zelfs met deze prijzen geen winst gemaakt kan worden.

Vooral omdat de hoeveelheid reizigers per dag om naar werk te komen bijvoorbeeld op het punt van belachelijk staat, mijn treinreis kost per 10min ritje 3,50± voeg daar de bus en metro aan toe en je komt op 6,50± daarna verdubbel je dit om thuis te komen dan ben ik dus per dag voor in totaal 70 minuten ben je per dag 13± euro kwijt.

13*5= 65 euro, 65*4= 260 euro per 4 weken dus ik raak zo'n 10% van mijn loon kwijt als het niet door me baan vergoed werd, nu vermenigvuldig je dit aantal met de miljoen(en) trein reizigers en heb je de inkomsten, al zijn er sws mensen die veel meer dan mij betalen want ik heb een kort ritje.

Maar, om duidelijk te zijn, al vind ik 3,30 voor 10m aardig wat vind ik de NS nog niet de grootste boos doener want die komen (in mijn ervaring) nog redelijk op tijd, rails word goed bijgehouden en, al is het veel te laat en super slecht ingeplanned, worden de stations en rails daar om heen ook goed verzorgd.

Nee mijn probleem ligt meer met de bussen die veel minder onderhoud (en luxe) hebben maar toch bijna dezelfde prijs van je vragen als een trein tegenwoordig (2,30 voor dezelfde tijd, veel minder afstand) snap dat daar per bus minder mensen in passen maar alsnog veel mensen zijn er dependent aan en rijden er wel mee constant.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 17:14]

divvid @Joshuffle4 april 2024 14:01
13*5= 65 euro, 65*4= 260 euro per 4 weken dus ik raak zo'n 10% van mijn loon kwijt als het niet door me baan vergoed werd, nu vermenigvuldig je dit aantal met de miljoen(en) trein reizigers en heb je de inkomsten, al zijn er sws mensen die veel meer dan mij betalen want ik heb een kort ritje.
dus? Een automobilist die per dag 70 min. rijdt (zeg 65 km totaal) is daarvoor ook ~13,- kwijt, uitgaande van een zuinige lichte auto. Verschil is dat de meeste werkgevers autokilometers niet (of slechts beperkt) willen vergoeden, en alleen nog maar OV 100% vergoeden, gestimuleerd door onze overheid. Men vergeet voor het gemak dat 70 autominuten per dag voor mij en vele anderen al gauw 210min of meer is door ontbreken van goede verbindingen zodra je buiten de grote steden komt.

[Reactie gewijzigd door divvid op 23 juli 2024 17:14]

Joshuffle @divvid4 april 2024 14:08
Ja maar dat is ook deel van wat ik bedoel, een automobilist is 6,50 kwijt om zichzelf te vervoeren (minus de verzekering en wegenbelasting idd)

Een OV reiziger is hetzelfde kwijt (met verzekering en wegenbelasting dan inbegrepen + deel werknemer loon) terwijl er in een doorsnee trein van 2016 172 zitplaatsen zitten, neem dan ook eens dat er makkelijk dubbel dat aantal in kan als ze staan en je hebt dus 344 mensen in een trein kunnen, die daar allemaal aan mee betalen. dagelijks zo’n 1,1 miljoen reizigers in de trein alleen volgens NS, dan zou je denken zelfs MET al die extra's dat dat makkelijk dikke winst zou moeten maken?
divvid @Joshuffle4 april 2024 15:03
maar die trein moet natuurlijk ook rijden als er geen hond in zit (23:00), dus daar verdamp je al die 'dikke' winst. Of we moeten met z'n allen bepalen dat er geen treinen rijden als het niet rendabel is....zie ik niet gebeuren
Tintel @divvid4 april 2024 17:45
Juist - die inefficientie is het grote probleem van OV. Een auto rijdt altijd met minimaal 1 persoon die van A naar B wil. De trein heeft een bestuurder die niet zonodig van A naar B wil.
Stel dat een auto gemiddeld 4 personen kan vervoeren dan is de bezetting altijd minimaal 25% en relatief vaak boven de 50% - zie dat maar eens te halen met een trein. Dan kan dat ding wel veel meer mensen vervoeren maar het kost ook veel meer energie en andere resources.
Ed Vertijsment @Joshuffle4 april 2024 14:33
Ja maar op dat punt is het vragen of het hele systeem wel te behouden is als er zelfs met deze prijzen geen winst gemaakt kan worden.
Dat is iets heel anders dan wat je eerst aangaf. De kosten die gemaakt worden liggen juist hoger dan wat er gerekend wordt. Of je dat moet willen subsidiëren is iets anders, ik denk ja maar daar kan jij anders instaan.
Vooral omdat de hoeveelheid reizigers per dag om naar werk te komen bijvoorbeeld op het punt van belachelijk staat, mijn treinreis kost per 10min ritje 3,50± voeg daar de bus en metro aan toe en je komt op 6,50± daarna verdubbel je dit om thuis te komen dan ben ik dus per dag voor in totaal 70 minuten ben je per dag 13± euro kwijt.
13*5= 65 euro, 65*4= 260 euro per 4 weken dus ik raak zo'n 10% van mijn loon kwijt als het niet door me baan vergoed werd
Het zal duur zijn, maar de auto hoeft ook niet per se goedkoop te zijn (afschrijving/benzine/onderhoud/parkeren/verzekering). Bovendien zou ik gaan solliciteren als ik reiskosten niet redelijkerwijs vergoed zou krijgen (en wel wordt geacht op kantoor te komen).
Nee mijn probleem ligt meer met de bussen die veel minder onderhoud (en luxe) hebben maar toch bijna dezelfde prijs van je vragen als een trein tegenwoordig (2,30 voor dezelfde tijd, veel minder afstand) snap dat daar per bus minder mensen in passen maar alsnog veel mensen zijn er dependent aan en rijden er wel mee constant.
Ik heb niet exact zitten rekenen (er zijn wel wat cijfers te vinden maar moet er verder induiken) maar op het eerste gezicht lijkt de winst van zeg een Connexxion nou niet zo exorbitant dat ik denk dat de prijzen te hoog zijn. Wel denk ik dat voor bussen de onzekerheid van het aankomen van de bus vaak als drempel wordt ervaren om ervan gebruik te maken. Ook zijn veel buslijnen wegbezuinigt.
Joshuffle @Ed Vertijsment4 april 2024 14:37
Goede punten anders hoor, again, vooral inderdaad die bussen zijn voor mij het probleem en ik ben vooral aan het venten i.p.v. met echte oplossingen te komen.

Busprijzen zouden inderdaad ook in mijn ogen minder erg zijn, maar vooral (zoals je al aangaf) word ik zo moe van dat ELKE DAG er vertraging is op maakt niet uit welk tijdstip voor mijn lijn waar 5 minuten vertraging al betekend dat ik de trein zou missen waardoor je dan meteen 20+ minuten te laat bent, moet toch beter kunnen als dat zo vaak zou gebeuren. (ongelukken op de weg niet meegeteld, dat is te begrijpen)
CrownVictoria @Joshuffle4 april 2024 14:03
De vergelijking met het OV is abject.
Ten eerst betaal je het basistarief van €1,08, dat vastgesteld is door het Ministerie van Infrastructuur.
Daarboven op betaal je voor de rit een kilometertarief. Dit tarief verschilt per regio.
Afhankelijk van de regio ligt dat per kilometer tussen de €0,17 & 0,20.

Daarnaast is het OV een maatschappelijk product en een opgevoerde zoekmachine, niet.
Joshuffle @CrownVictoria4 april 2024 14:10
Dat is dan wel weer waar, punt blijft: Als men het betaald dan vraagt men het geld er voor, zelfs als de totale kosten veel lager uitkomen.
OruBLMsFrl @yPop4 april 2024 12:00
Zo een groot model trainen kost iets van 10-20 miljoen dollar per keer lees je wel eens. En weinig mensen zullen daadwerkelijk zo een abonnement nemen toch nog in deze fase. Uiteindelijk gaat het altijd op verkoopprijs, wat je maar kan vragen, en niet om kostprijs met kleine marge. Nvidia heeft 72 cent van elke dollar omzet inmiddels winst. Die aanbieders betalen die prijzen en berekenen die natuurlijk wel zo snel en veel mogelijk door waar ze de kansen ziet.
Anders bekeken: die techreuzen Microsoft en Google hebben nu al zeg eens twintig miljard dollar in LLM zitten en moeten dat eerst eens zien terug te verdienen.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 23 juli 2024 17:14]

TheVivaldi @OruBLMsFrl4 april 2024 12:33
En de prijs voor bedrijven zal wel lager zijn, want grotere afname = lagere prijs.
OruBLMsFrl @TheVivaldi4 april 2024 15:10
Als die bedrijven die prijzen niet ook (grotendeels) betaalden dan had NVidia niet een zodanige winstmarge. Als dat geen daadwerkelijk gerealiseerde winst- en omzetcijfers zijn die naar buiten komen, dan spiegel je (ook) aandeelhouders misleidende informatie voor, en volgt al snel SEC onderzoek en mogelijke gevangenisstraf. Dus die 72% van NVidia, die komt ook met die grotere afnames erin verwerkt tot stand. Anderen betalen misschien tot 90% bovenop de kostprijs, en de heel groten 'maar' 66%, maar veel meer bandbreedte heb je op een gegeven moment niet meer, of de cijfers zouden uiteindelijk domweg niet meer kloppen.
Een typisch bedrijf is al blij met 10% winstmarge, 72% is volledig absurd.
Frame164 @yPop4 april 2024 12:23
Als je per maand een kwartier werk bespaart heb je de kosten er al uit. Prijzen hoeven niet aan de kosten gerelateerd te zijn. Ze kunnen ook op basis van de waarde worden bepaald.
Tintel @Frame1644 april 2024 17:47
Dat is waar maar het geeft dan helaas wel een enorme winstmarge aan een bedrijf dat al absurd veel geld binnenharkt. En dat geeft weer een machtspositie waardoor ze dit soort produkten kunnen ontwikkelen - mooi natuurlijk maar werkt monopolies in de hand.
lamme23 4 april 2024 11:55
Misschien zou google het eens moeten vragen aan Gemini. Die vindt het eingenlijk niet verstandig, indien ze concurrerend willen blijven.

https://g.co/gemini/share/8aefcf1593fb
GurbieV @lamme234 april 2024 12:05
Wat cool dat Gemini dit artikel al als bron gebruikt. Kennelijk zit daar toch een razendsnelle indexering achter.
dakka @GurbieV4 april 2024 12:25
Waarom denk je dat ze er geld voor moeten gaan vragen? Zoiets kost bakken met resources, het is meer dan even wat info cachen of in een database zetten.
Jaapvaak 4 april 2024 11:42
DuckDuckGo gebruikt dit ook steeds meer, zoals directie KI met Wikipedia om daar antwoorden vandaan te halen. Ik maak me nooit zo zorgen om dit soort ontwikkelingen maar ik hoop dat bronnen zoals Wiki beseffen dat de vrije benadering en open toegankelijkheid vanuit de community nu nog veel belangrijk wordt om goed te modereren. Als ik een bepaalde aanpassing doe op Wikipedia zal dat voortaan -direct- in elke toepassing ter wereld te zien zijn die deze bron als truth hanteert. Mensen zien in Copilot bijvoorbeeld de bron weergegeven: Wikpedia en gaan er dan automatisch vanuit dat het waarheid is! Want als je Wikipedia niet meer kunt vertrouwen, wat dan wel?
watercoolertje @Jaapvaak4 april 2024 11:50
Ik zie eigenlijk niet hoe Wiki dit gaat overleven tenzij die partijen die daar data van gebruiken daar netjes voor betalen. Hoe minder mensen op wikipedia komen hoe minder er donaties doen dmv de banner op die site.
TheVivaldi @watercoolertje4 april 2024 12:32
Wikipedia leeft niet alleen van donaties; Wikimedia (het bedrijf erachter) verdient ook op andere manieren geld.
i7x @watercoolertje4 april 2024 16:01
Google e.d. zullen Wikipedia altijd overheid houden. Die donaties zijn leuk, maar wat de gemiddelde persoon minder doneert stort Google gewoon extra. Voor hun is Wikipedia een veel te belangrijke bron om te laten vallen.
TheProctor 4 april 2024 11:46
Erg jammer dat die functies nog niet beschikbaar zijn in de EU.
Ik ben benieuwd of, en zo ja wanneer, ze de boel zodanig weten om te smurfen dat het geen issues oproept met de hier geldende privacyregels.
Frame164 @TheProctor4 april 2024 12:25
De maatregelen die EU burgers beschermen is er sowieso een kans dat nieuwe zaken hier niet meer op de markt worden gebracht. Niet alleen op dit gebied maar op heel veel gebieden. Bijvoorbeeld: als straks alleen de EU smartphone leveranciers verplicht om makkelijk verwisselbare batterijen te gaan gebruiken is niet ondenkbaar dat fabrikanten de EU gewoon links laten liggen en niet meer de nieuwste producten hier naar de markt te brengen.
Alxndr @TheProctor4 april 2024 16:55
Nou ja, niet beschikbaar.. Je hebt geen VPN?

Ironisch genoeg neemt zo'n VPN een deel van de privacy nadelen ook direct weer weg ;)
avlt 4 april 2024 12:34
Google (en iedere zoekmachine) is nu al niet eerlijk; ieder zoekresultaat wordt immers gefilterd door de algorithmes van Google c.s. (en tegengewerkt door al die SEO-acties die alleen maar bovenin de resultaten willen komen)

Als ze nu nog AI gaan toevoegen, die een onbekend percentage van de tijd hallicuneert, worden de resultaten dus nog onbetrouwbaarder.
Maurits van Baerle 4 april 2024 14:06
Fascinerend dat we weten dat LLMs een hele slechte invloed hebben op internetzoekresultaten* maar dat je er dan wel extra voor moet betalen. Het zou vanuit Google's perspectief logischer zijn als ze de niet-AI-vervuilde resultaten betaald maakten en de gratis accounts alleen de "AI"-versie laten gebruiken. Alleen kan dat economisch weer niet uit omdat het gebruik van LLMs het geheel duurder maakt dan zonder.

*
MIT Technology Review: Why you shouldn’t trust AI search engines
Bleeping Computer: Google's new AI search results promotes sites pushing malware, scams
Futurism: Google's SGE Search AI Is Devouring False AI-Generated Info and Saying It's True
xelagbs84 4 april 2024 11:49
Prima, maar dan wel zonder ads en voortrekkerij van Google shop en al die meuk?
!null 4 april 2024 11:58
Aan de ene kant is het mooi, een nieuwe evolutie in internet zoekmachines.
Aan de andere kant voelt het ook wel alsof ze de reguliere zoekmachine over afgelopen jaren erg slecht hebben gemaakt en je nu een betaalde variant gaan voorschotelen.

Uiteraard gaat die betaalde AI variant ook daadwerkelijk veel beter zijn, en verbruikt die inderdaad veel energie.
iAR @!null4 april 2024 13:01
In dit soort gevallen is het ook wel interessant te weten waarvoor je precies betaald. Voor recources? Of krijg ik ook de garantie dat ik niet getracked wordt voor allerlei shit advertenties en profielering.
GoT.Typhoon 4 april 2024 12:15
Gebruik eigenlijk alleen nog maar ChatGPT, Google is enkel nog voor brononderzoek.
Botmeister 4 april 2024 12:24
Lekker voorspelbaar weer. Eerst datacenters volhangen met hardware gericht op AI- berekeningen. Ondertussen de zoekresultaten van je 20 jaar doorontwikkelde zoekmachine langzaamaan verslechteren. Eindgebruikers laten wennen aan het feit dat AI zoeken toch ècht beter is dan de oude manier van indexeren.

En om daar te komen moeten we eerst even heel het internet uitprint.... scrapen. Want anders kan AI a.k.a. LLM eigenlijk niet meer dan mooie zinnetjes maken. En dan op zekere dag komt het 1e bericht "we overwegen om een paywall te introduceren". Echt zo voorspelbare en vooral vooraf geplande berichtgeving. Draaiboek van een techgigant.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.