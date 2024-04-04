Financial Times: Google overweegt geld te vragen voor AI-zoekmachine

Google overweegt om nieuwe, betaalde functies toe te voegen aan zijn zoekmachine, melden anonieme bronnen aan de Financial Times. De functies worden aangestuurd door generatieve kunstmatige intelligentie, of GenAI.

Google heeft al een betaald abonnement genaamd One AI Premium, dat AI-assistent Gemini naar Gmail en Google Docs heeft gebracht. Eventuele door AI aangestuurde zoekfuncties moeten daar ook onder vallen, meldt de Financial Times op basis van drie ingewijden. Om wat voor soort functies het gaat, is niet bekendgemaakt. Engineers zouden nog werken aan het ontwikkelen van de functies en er zou ook nog een definitief besluit van het management moeten komen over de uitvoering van het plan.

Google test al sinds afgelopen mei AI-functies in zijn zoekmachine. Bij sommige zoekopdrachten staat bovenaan de zoekmachine een Generative AI-snippet met een gegenereerd resultaat die antwoord op de zoekvraag moet geven. De functionaliteit kwam in november onder de naam Search Generative Experience in 120 landen uit, maar niet in Europa.

Dergelijke AI-functies kosten Google meer geld dan de traditionele zoekmachine, omdat generatieve AI veel meer rekenkracht vereist. Mogelijk wil het bedrijf daarom geld vragen voor dergelijke functies. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan is het de eerste keer dat het kernonderdeel van Google niet volledig gratis beschikbaar is.

De traditionele zoekmachine blijft wel gratis te gebruiken. Volgens de bronnen bestaat bovendien de kans dat bepaalde onderdelen van de experimentele AI-dienst mettertijd wel worden toegevoegd aan de gratis zoekmachine. Google wil tegenover de Financial Times niet op de geruchten reageren.