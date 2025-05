Google stopt op 20 juni met VPN by Google One

Google stopt op 20 juni met de vpn-dienst bij zijn cloudopslagapp Google One. Gebruikers van de Pixel 7 en nieuwer kunnen nog wel gebruikmaken van een ingebouwde vpn-dienst. Andere gebruikers worden doorverwezen naar alternatieve vpn-diensten.

De Pixel 8 en nieuwere apparaten hebben standaard een vpn ingebouwd. Voor deze gebruikers verandert er dus weinig. De Pixel 7, 7 Pro, 7a en Fold hebben dat nog niet. Deze toestellen krijgen vanaf 3 juni een systeemupdate, waarmee een ingebouwde vpn-dienst alsnog geactiveerd wordt.

Wie VPN by Google One op een ander apparaat gebruikt, kan dat dus vanaf 20 juni niet meer. Deze gebruikers worden op een ondersteuningspagina van Google doorverwezen naar andere vpn-diensten. Daar wordt ook beschreven hoe de vpn-dienst van macOS, Windows, Android en iOS verwijderd kan worden. Daarvoor moet de vpn-dienst eerst uitgeschakeld worden, wat kan via de Google One-app.

Google kondigde in april al aan te stoppen met VPN by Google One. Destijds zei het bedrijf dat er niet genoeg belangstelling is voor de vpn-dienst. Door daarmee te stoppen, krijgt het bedrijf meer tijd voor de tools voor One waar meer vraag naar is.