Google stopt 'later dit jaar' met vpn-dienst van One

Google gaat stoppen met het aanbieden van de vpn-dienst bij zijn cloudopslagapp Google One. Wanneer de dienst precies ophoudt met bestaan, is nog niet duidelijk. Google zal bestaande gebruikers doorverwijzen naar vpn's van andere aanbieders.

Het internetbedrijf heeft klanten van de dienst op de hoogte gebracht via een e-mail waarin het enkele aanpassingen aan One beschrijft. Google verklaart aan 9to5Google dat er niet genoeg belangstelling is voor de vpn-dienst. Door de dienst stop te zetten krijgt het bedrijf meer tijd voor tools voor One waar meer vraag naar is, zegt Google tegen de site.

VPN by Google One kwam eind 2020 beschikbaar en is inmiddels te gebruiken in 22 landen, waaronder Nederland en België. Vorig jaar werd de dienst nog beschikbaar gesteld voor de goedkopere One-abonnementen vanaf 1,99 euro per maand. Eerder was de vpn alleen beschikbaar voor Premium-abonnees, die 9,99 euro per maand betalen en twee terabyte opslagruimte krijgen.