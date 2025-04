FTX-oprichter gaat in beroep tegen veroordeling voor fraude

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried heeft donderdag via zijn advocaat bekendgemaakt dat hij in beroep gaat tegen zijn veroordeling. Bankman-Fried is eind vorige maand veroordeeld voor grootschalige fraude. De rechter heeft hem 25 jaar celstraf opgelegd.

Advocaat Marc Mukasey had de plannen om in beroep te gaan al eerder aangekondigd. Donderdag ging Bankman-Fried echter officieel in beroep tegen zijn uitspraak, schrijft Reuters. De oud-topman houdt nog altijd vol dat het nooit zijn bedoeling was om te stelen van zijn klanten of om ze op te lichten. Hoe lang het hoger beroep gaat duren, is niet bekend. Door de omvang van de zaak kan het nog jaren duren voordat er een nieuwe uitspraak wordt gedaan.

Eind maart werd de voormalig FTX-ceo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Openbare aanklagers eisten in eerste instantie 40 tot 50 jaar cel, terwijl Bankman-Frieds advocaten om ruim 5 jaar vroegen. De rechter achtte het bewezen dat Bankman-Fried 8 miljard dollar had doorgesluisd van FTX naar zijn investeringsfonds Alameda Research. Eind 2022 bleek FTX een gebrek aan liquiditeit te hebben toen een groot aantal klanten geld probeerden op te nemen. Kort daarop vroeg het platform faillissement aan en bleek het op grote schaal fraude te hebben gepleegd. In december 2022 werd de oud-topman opgepakt op de Bahama's.