Oprichter cryptovalutabeurs FTX is opgepakt op de Bahama's - update

De oprichter en voormalig topman van cryptovalutabeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is opgepakt op de Bahama's. Dat laat de politie van het land weten. Amerikaanse aanklagers dienden onlangs verschillende aanklachten tegen Bankman-Fried in.

Bankman-Fried is rond middernacht Nederlandse tijd opgepakt in zijn appartement op de Bahama's, meldt een woordvoerder van de politie. Dat gebeurde naar aanleiding van de Amerikaanse aanklachten die zijn ingediend tegen de voormalig topman. Bankman-Fried verschijnt op dinsdag voor de rechter in de Bahama's. Volgens Reuters is de verwachting dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Een woordvoerder van de openbaar aanklager in Manhattan bevestigt de arrestatie tegenover Reuters, maar gaat verder niet in op de aanklachten. Later op dinsdag zouden de aanklachten tegen de FTX-oprichter officieel worden bekendgemaakt. Volgens The New York Times gaat het om fraude en het witwassen van geld. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft ook aanklachten tegen Bankman-Fried ingediend.

Cryptobeurs FTX kwam in november in de problemen toen het bedrijf niet langer in staat was om tegoeden van klanten uit te betalen. Dat kwam onder meer doordat tien miljard dollar van de beurs overgeheveld zou zijn naar Alameda Research, een investeringsbedrijf van Bankman-Fried. Een deel van dat geld zou zijn verdwenen.

Bankman-Fried stapte vorige maand op als ceo. De afgelopen weken verscheen hij meerdere keren in interviews met de media, waarin de voormalig topman stelde dat hij niet strafrechtelijk aansprakelijk denkt te zijn. Hij gaf tegenover The New York Times de schuld aan 'enorme managementfouten' en slordige boekhouding voor het omvallen van het bedrijf. Bankman-Fried zei daarbij ook dat hij 'nooit heeft geprobeerd fraude te plegen'. De topman zou dinsdag getuigen bij het Amerikaanse congres, maar dat kan door de arrestatie niet doorgaan, schrijft Reuters.

Update, 13.50 uur: De Amerikaanse SEC heeft Bankman-Fried aangeklaagd wegens het oplichten van beleggers. Dat maakt de beurswaakhond op dinsdag bekend. De SEC beschuldigt de FTX-oprichter van 'jarenlange fraude'. De aanklacht stelt dat Bankman-Fried de omleiding van financiering naar Alameda Research verborgen hield terwijl hij meer dan 1,8 miljard dollar van investeerders binnenhaalde sinds 2019. Volgens de SEC vond die fraude plaats sinds de oprichting van FTX.