Cryptovalutabeurs Binance gaat concurrent FTX toch niet overnemen

Binance ziet af van de overname van concurrent FTX. Cryptovalutabeurs Binance zegt het bedrijf niet over te willen nemen na nader onderzoek van FTX en door recente berichtgeving over overheidsonderzoeken en vermeend misbruik van geld van klanten.

"Aanvankelijk hoopten we de klanten van FTX te kunnen ondersteunen door liquiditeit te kunnen leveren", schrijft Binance. "Maar de problemen bij FTX liggen buiten onze controle of ons vermogen om te kunnen helpen." De cryptovalutabeurs maakte maandag bekend FTX te willen overnemen nadat laatstgenoemde in plotselinge geldproblemen verkeerde, maar gaf wel aan op elk moment uit de deal te kunnen stappen.

Die geldproblemen ontstonden nadat FTX minder liquide middelen bleek te hebben dan gedacht, door een koppeling met een andere beurs, Alameda Research. Binance-ceo Changpeng Zhao besloot toen zijn FTX-munten te verkopen, waardoor er een bankrun ontstond op de FTX-beurs en de FTT, de cryptomunt van FTX. Daardoor verloor de FTX dinsdag snel veel waarde.

Binance en FTX zijn samen twee van de grootste cryptovalutahandelsplaatsen. CNBC-bronnen stellen dat voor Binance zei de beurs over te willen nemen, FTX bij investeerders aanklopte voor noodfinanciering. De beurs zou ongeveer acht miljard dollar tekort komen. Wat FTX nu gaat doen, is niet duidelijk.

Binance stelt dat 'iedere keer dat een grote speler binnen een branche omvalt, consumenten hier de dupe van zijn'. "We hebben de afgelopen jaren gezien dat het crypto-ecosysteem veerkrachtiger wordt en wij geloven dat uitschieters die misbruik willen maken van geld van klanten, op termijn door de vrije markt zullen worden uitgewied."

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.