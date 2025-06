Cryptovalutabeurs Binance neemt concurrent FTX over na plotselinge geldproblemen

Cryptovalutabeurs Binance neemt de concurrerende beurs FTX over. Die laatste blijkt vrij plotseling in de financiële problemen te zitten. Die problemen ontstonden eerder deze week, toen een bankrun ontstond op FTX-munten.

De ceo van FTX, Sam Bankman-Fried, bevestigt op Twitter dat het bedrijf inderdaad wordt overgenomen. FTX en Binance hebben een overeenkomst gesloten voor een overname voor een onbekend bedrag. Andere details over de overname zijn ook niet bekendgemaakt. Wel zegt ceo Bankman-Fried dat de Amerikaanse tak van FTX niet wordt overgenomen. De ceo van Binance, Changpeng Zhao, zegt dat de hulpvraag van FTX kwam en dat er inmiddels een niet-bindende intentieverklaring is opgesteld.

Er gingen al dagen geruchten over een mogelijke overname nadat er problemen leken te ontstaan bij FTX. Dat is, samen met Binance, een van de grootste cryptovalutahandelsplaatsen. De geruchten begonnen eerder deze maand. Nieuwssite Coindesk bracht toen het nieuws naar buiten dat FTX verbonden bleek te zijn met Alameda Research, een andere grote beurs. De bedrijven waren niet, zoals gedacht, van elkaar gescheiden, maar Alameda gebruikte FTT-cryptovaluta van FTX om zijn eigen schulden af te dekken. Daardoor bleek ook FTX zelf minder liquide middelen te hebben dan gedacht. Binance-ceo Zhang besloot daarop al zijn FTX-munten te verkopen, waarop een bankrun ontstond bij FTX en op de FTT-munt. Die verloor op dinsdag in één keer bijna al zijn waarde.

Door de overname blijft er weinig serieuze concurrentie meer over op de cryptovalutamarkt. Daar is Binance veruit de grootste partij. FTX was een gedegen concurrent, maar door de overname heeft Binance een gigantische positie op de markt en wordt de rest opgedeeld in enkel kleine platformen. De overname lijkt een directe impact te hebben op de koers van andere cryptovaluta; bitcoin en ethereum verloren sinds dinsdag al veel waarde.