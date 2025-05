Amerikaanse media: cryptohandelaar Genesis vraagt deze week faillissement aan

Cryptohandelaar Genesis Global Capital vraagt mogelijk deze week faillissement aan. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Bloomberg en de Financial Times. Het cryptobedrijf kwam in financiële problemen toen cryptobeurs FTX omviel.

Genesis is volgens FT en Bloomberg momenteel in onderhandeling met schuldeisers. Een eventueel faillissementsakkoord zou geld en aandelen in Digital Currency Group, het moederbedrijf van Genesis, omvatten. De deal kan deze week al afgerond worden, zeggen bronnen tegen de media. DCG en Genesis hebben nog niet gereageerd op de berichten.

Het cryptobedrijf is al maanden in onderhandeling met schuldeisers. Het bedrijf kreeg in november te maken met liquiditeitsproblemen. Klanten van het bedrijf kunnen sinds medio november niet meer bij hun geld. Het bedrijf is in totaal meer dan 3 miljard dollar verschuldigd aan verschillende partijen, waaronder 280 miljoen euro aan Bitvavo, de grootste cryptobeurs van Nederland.

De financiële problemen van Genesis ontstonden kort nadat cryptobeurs FTX omviel. Het faillissement van die beurs leidde tot financiële problemen bij verschillende andere cryptobedrijven. BlockFi en Core Scientific vroegen eerder al faillissementsbescherming aan. Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalige ceo van FTX, werd eind vorig jaar opgepakt op de Bahama's. Hij wordt ervan verdacht miljarden van klanten te hebben weggesluisd.