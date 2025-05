Microsoft stopt 31 januari met directe verkoop digitale Windows 10-licenties

Microsoft stopt eind deze maand met het verkopen van Windows 10-licenties via zijn eigen website. Dat meldt het bedrijf op zijn website. Het gaat hierbij om de verkoop van digitale Windows 10 Home- en Pro-licenties voor consumenten.

Microsoft schrijft op de productpagina's van Windows 10 Home en Windows 10 Pro dat het deze maand stopt met het verkopen van deze licenties, maar dat dit geen invloed heeft op ondersteuning voor het OS. "31 januari 2023 is de laatste dag waarop deze Windows 10-download te koop wordt aangeboden", schrijft de techgigant. Het OS wordt tot 14 oktober 2025 ondersteund met beveiligingsupdates, benadrukt het bedrijf daarbij. Microsoft zei eerder al dat Windows 10 tot die datum updates blijft ontvangen.

De techgigant verschuift zijn focus al langer richting Windows 11, de recentste versie van zijn desktop-OS. Microsoft bracht Windows 11 in oktober 2021 uit en begon medio vorig jaar met het verkopen van losse Windows 11-licenties voor consumenten. Op dit moment kosten Windows 10 Home en Pro respectievelijk 145 en 259 euro via de webwinkel van Microsoft. Hun Windows 11-tegenhangers zijn even duur.

De beslissing van Microsoft om te stoppen met het verkopen van eigen Windows 10-licenties geldt verder alleen voor zijn eigen digitale licenties. Het is niet van toepassing op de verkoop van Windows 10-licenties door derden.