Microsoft: Windows 11 versie 22H2 zorgt voor problemen bij sommige apps en games

Windows 11 versie 22H2 zou bij sommige games en apps voor prestatieproblemen zorgen. Microsoft werkt aan een fix en houdt bij sommige pc's de Windows 11 22H2-update tegen. Het bedrijf raadt gebruikers af om hun Windows 11-systemen manueel naar versie 22H2 bij te werken.

Volgens het Amerikaanse bedrijf worden er in Windows 11 versie 22H2 bij sommige apps en games gpu-prestatiedebuggingfuncties geactiveerd terwijl dit niet de bedoeling is. Hierdoor zouden er prestatieproblemen ontstaan. Microsoft zegt op zijn supportpagina niet over welke apps en games het gaat, maar schrijft wel dat het werkt aan een oplossing voor het probleem. Die moet via een update uitgerold worden naar Windows 11-gebruikers. Gebruikers die problemen ervaren, kunnen volgens Microsoft hun apps en games het best bijwerken naar de recentste versie. Het bedrijf raadt Windows 11-gebruikers aan om het besturingssysteem ondertussen niet manueel naar versie 22H2 bij te werken.

Het is niet de eerste keer dat Windows 11 versie 22H2 in het nieuws komt wegens prestatieproblemen in games en applicaties. In september bleek nog dat deze versie van Windows 11 problemen kon opleveren bij pc’s die over een Nvidia-kaart beschikken. Nvidia claimde toen dat er onbedoeld debuggingtools werden geactiveerd die tot lagere prestaties in games konden leiden.