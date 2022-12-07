Microsoft meldt bug waardoor ODBC-apps toegang verliezen tot databases

Microsoft heeft een probleem gemeld waardoor apps die gebruikmaken van Microsoft Open Database Connectivity en de bijbehorende SQL-server geen verbinding meer kunnen maken met databasemanagementsystemen. Het Amerikaanse bedrijf werkt momenteel aan een fix.

Volgens Microsoft zijn de problemen ontstaan na het installeren van beveiligingsupdate KB5019980 voor Windows die in november is verschenen en zijn de problemen in verschillende versies van Windows vastgesteld. Het Amerikaanse bedrijf noemt versies van Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7. Het probleem zou zich ook voordoen in Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 en 2008.

De bug in beveiligingsupdate KB5019980 zorgt ervoor dat applicaties die gebruikmaken van Microsoft Open Database Connectivity-verbindingen, kortweg ODBC, in combinatie met de Microsoft ODBC SQL Server Driver geen verbinding meer maken met databases. Microsoft Open Database Connectivity is een vertaallaag waardoor applicaties verbinding kunnen maken met verschillende soorten databasemanagementsystemen.

Windows-gebruikers krijgen in het geval van problemen een foutmelding te zien in de applicatie, maar kunnen ook zelf nagaan of hun programma's getroffen zijn door de bug. Dat kan door het programma te openen en vervolgens ook opdrachtprompt te openen. Daar moet dan het volgende commando ingetypt worden: tasklist /m sqlsrv32.dll.

Het Amerikaanse bedrijf stelt dat er een oplossing in de maak is. Die wordt via een toekomstige update uitgerold. Wanneer de update beschikbaar zal zijn, is echter niet duidelijk.