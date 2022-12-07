Microsoft meldt bug waardoor ODBC-apps toegang verliezen tot databases

Microsoft heeft een probleem gemeld waardoor apps die gebruikmaken van Microsoft Open Database Connectivity en de bijbehorende SQL-server geen verbinding meer kunnen maken met databasemanagementsystemen. Het Amerikaanse bedrijf werkt momenteel aan een fix.

Volgens Microsoft zijn de problemen ontstaan na het installeren van beveiligingsupdate KB5019980 voor Windows die in november is verschenen en zijn de problemen in verschillende versies van Windows vastgesteld. Het Amerikaanse bedrijf noemt versies van Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7. Het probleem zou zich ook voordoen in Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 en 2008.

De bug in beveiligingsupdate KB5019980 zorgt ervoor dat applicaties die gebruikmaken van Microsoft Open Database Connectivity-verbindingen, kortweg ODBC, in combinatie met de Microsoft ODBC SQL Server Driver geen verbinding meer maken met databases. Microsoft Open Database Connectivity is een vertaallaag waardoor applicaties verbinding kunnen maken met verschillende soorten databasemanagementsystemen.

Windows-gebruikers krijgen in het geval van problemen een foutmelding te zien in de applicatie, maar kunnen ook zelf nagaan of hun programma's getroffen zijn door de bug. Dat kan door het programma te openen en vervolgens ook opdrachtprompt te openen. Daar moet dan het volgende commando ingetypt worden: tasklist /m sqlsrv32.dll.

Het Amerikaanse bedrijf stelt dat er een oplossing in de maak is. Die wordt via een toekomstige update uitgerold. Wanneer de update beschikbaar zal zijn, is echter niet duidelijk.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 17:58 21

07-12-2022 • 17:58

21

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Reacties (21)

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GrooV 7 december 2022 18:33
ODBC ;(
Estel @GrooV7 december 2022 19:05
Helemaal mee eens, echt een waardeloos en onveilig protocol. Veel misbruikt doordat het zo 'eenvoudig' is. Vaak niet eens nodig, omdat er genoeg veilige alternatieven zijn.
kdekker @Estel7 december 2022 21:11
Genoeg alternatieven? O ja? Vanuit C/C++, maar ook Java (JDBC) en C# is ODBC behoorlijk gangbaar, mede om wat @nIghtorius zegt: ook andere databases ondersteunen ODBC. Als je zelf software schrijft voor meerdere databases, is ODBC een prima ding. De wrappers die er bijvoorbeeld in C# zijn, zijn vaak onhandiger, zwaarder, specifieker voor 1 database.

Ook zogenaamde webservers of andere (query) tools gebruiken een tussenlaag (ODBC bijvoorbeeld) om de query in de server terecht te laten komen. Dan lijkt het dat jij direct SQL statements uitvoert, maar die gaan toch vaak door een extra laag.

SQL Server management studio gebruikt geen ODBC, maar .NET. Alleen weet ik niet of daaronder toch wel weer ODBC gebruikt wordt.

De instructie tasklist /m sqlsrv32.dll zegt niet meer of minder dan dat je een bepaalde DLL gebruikt. Of dat nu alles zegt, weet ik niet. In ieder geval lijkt het erop dat de ODBC driver voor SQL server (te downloaden van https://learn.microsoft.c...ver?view=sql-server-ver16) andere namen heeft (voorheen heette dit SNAC) en ook ODBC implementeren. Ook bij deze download staat er niets over deze bug. Ik vermoed dat het om een specifieke implementatie van ODBC op Windows gaat, waar er kennelijk meer van zijn (ook uit de Microsoft stal).
nIghtorius @Estel7 december 2022 19:20
ODBC is geen protocol. Maar een laag tussen je applicatie en een database server. Het voordeel hiervan is als meerdere databaseserver fabrikanten een ODBC "driver" leveren. Je hoeft alleen tegen het ODBC model programmeren en je programma kan gegevens uitlezen van Orable, MySQL, MariaDB, MSSQL, etc..

Meer is het niet.
Team-RiNo @GrooV7 december 2022 19:05
Het wordt ook nog wel gebruikt om een MySQL server te linken aan SQL server als "Linked server" dus een functie heeft het zeker nog wel.

https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
coldasice @Team-RiNo7 december 2022 19:56
PostgreSQL aan Excel ook (zelfs met SSL)...het wordt ook nog gewoon door de data gateway van power bi ondersteund.
gast128 @GrooV7 december 2022 21:06
Anekdote: Microsoft heeft op een gegeven moment ODBC afgeraden ten faveure van OLE DB. Omdat ODBC een soort van de facto standaard was zijn ze daar op teruggekomen en werd OLE DB uit gefaseerd. Dit leidde ook weer tot teleurstelling en ik lees dat OLE DB hernieuwd is opgepakt.
Kwistnix @GrooV7 december 2022 18:45
Je wordt gemind, maar dit is precies de emotie die ik ook had bij het lezen van ODBC :D
Ik kan mij namelijk het geklooi met een ODBC-JDBC bridge naar een Access "database" nog goed herinneren, heel lang geleden tijdens mijn opleiding :)
Daar houdt mijn ervaring met ODBC overigens ook gelijk op.
Zackito @Kwistnix7 december 2022 19:49
Je zou als systeembeheerder maar klanten hebben die applicaties aanschaffen met odbc koppelingen :'(
cricque @Zackito7 december 2022 20:16
Zo zijn er nog genoeg, heel veel desktop applicaties gebruiken dit nog. En veel zaken hebben nog wel een odb connector hoor.
Ik moet er ook niet meer aan denken, maar toch het zal nog zo snel niet verdwijnen.
Verwijderd @Zackito8 december 2022 14:20
Zo heb je ook (web)applicaties die zonder odbc-koppeling worden gebouwd, maar dat men het vervolgens handig vindt om te gebruiken ivm reporting. Kom 't af en toe op finance afdelingen tegen, waarbij iemand handig is met reporting (Excel / R-lang)
kdekker @Kwistnix7 december 2022 21:12
Ik kon wel grinneken om je reactie. En eigenlijk gelijk daarna: maar Access is ook nauwelijks een echte database te noemen (in vergelijking met Postgres, SQL Server, etc).
MrMonkE @GrooV8 december 2022 15:20
ODBC ;(
Het deed altijd wat het moest doen. Als de juiste versie DLL er was. Rond 2.6/7/8 meen ik me wat incompatibiliteit te herinneren. (Ja ik gebruik het al een tijdje niet meer :)
habbekrats 7 december 2022 18:54
Windows 7 ? Krijgt die zomaar weer updates ?
dasiro @habbekrats7 december 2022 19:08
nog een dikke maand:
Support for Windows 7 ended on January 14, 2020. Even though Windows 7 is no longer supported, we’ve decided to continue to provide you with security updates for Microsoft 365 for the next 3 years, until January 2023. We’re doing this to give you additional time to make the transition from running Microsoft 365 on devices running Windows 7 to a supported operating system, such as Windows 11 or Windows 10. But, during that time, as long as the device is still running Windows 7, Microsoft 365 won’t receive any new features updates.
bron
jpsch 7 december 2022 19:07
Flink wat versies. Kwam dit echt niet naar voren met testen?
Blokker_1999
@jpsch7 december 2022 20:13
Je testen zijn maar zo goed als de problemen die je zelf kunt verzinnen.
TheVivaldi @jpsch8 december 2022 11:56
Dat zou je denken, net als toen met die ChromeOS-bug die veroorzaakt werd door een typfout in de code, waardoor niemand, maar dan ook écht niemand meer kon inloggen. Als het bij 200 van de 600 mensen gebeurde, prima, dan is het blijkbaar wat meer een randgeval. Maar als het bij 100% van de mensen gebeurt, dan zou je toch denken dat ze dat op hun eigen testcomputers ook zijn tegengekomen? Ik bedoel: inloggen is toch zo'n beetje het belangrijkste onderdeel voordat je aan de slag kunt?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 23:15]

mrbullet 7 december 2022 21:27
Het zullen drukke dagen worden bij de helpdesk over allerlei Excel, Access applicaties die niet meer functioneren.
m4ikel 7 december 2022 21:50
Windows 7, heerlijke nostalgische gedachten passeren, het lijkt wel gisteren O-)

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 25 juli 2024 23:15]

robinvel 9 december 2022 11:39
Let op! het zijn veel meer KB nummers die je moet tegenhouden:

The following Windows client versions are affected if the appropriate November 2022 update is installed:

KB5019980: Windows 11, version 22H2
KB5019961: Windows 11, version 21H2
KB5019959: Windows 10, version 20H2-22H2
KB5019966: Windows 10 Enterprise LTSC 2019
KB5019964: Windows 10 Enterprise LTSC 2016
KB5019970: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
KB5020023, KB5020010: Windows 8.1
KB5020000, KB5020013: Windows 7 SP1
and also the following Windows Server versions

KB5019081: Windows Server 2022
KB5019966: Windows Server 2019
KB5019964: Windows Server 2016
KB5020023, KB5020010: Windows Server 2012 R2
KB5020009, KB5020003: Windows Server 2012
KB5020000, KB5020013: Windows Server 2008 R2 SP1
KB5020019: Windows Server 2008 SP2

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