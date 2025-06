Microsoft installeert vernieuwde Quick Assist-app automatisch op Windows

Microsoft gaat de vernieuwde versie van Quick Assist verwerken in Windows 10 en 11. Sinds de introductie van de vernieuwde Quick Assist-app, in mei van dit jaar, stond de app niet standaard meer op Windows-installaties.

Dat meldt Ghacks.net. Het integreren van de Quick Assist-app in Windows zorgt ervoor dat een hulpbehoevende gebruiker niet eerst naar de Microsoft Store hoeft te gaan om de app te installeren. Bovendien is voor de installatie van de app goedkeuring van een administrator nodig, wat de gebruiker in dit scenario wellicht ook verwarrend vindt, of zelfs helemaal onmogelijk kan blijken.

Quick Assist werd in mei van dit jaar vervangen. De vorige app werd ook al bij Windows 10 en 11 geleverd, waardoor mensen in ondersteunende rollen ervan op aan konden dat de app altijd aanwezig was en gebruiksklaar was. Toen deze vervangen werd door een Microsoft Store-variant, werd deze niet automatisch geïnstalleerd op systemen. De oude app weigerde al wel meteen dienst en verwees door naar de Store-versie.

Met Quick Assist kan bijvoorbeeld helpdeskpersoneel een code aanmaken, die de hulpbehoevende in dezelfde app kan invoeren. Daarna krijgt de hulpverlener een Remote Desktop-achtige controle over het systeem. De app kan ook met de toetsencombinatie ctrl + win + q gestart worden. Op Windows 10 22H2 en de nieuwste Windows 11 Release Preview moet Quick Assist weer aanwezig zijn als systeemapp.

Een (oudere) instructievideo van Microsoft over Quick Assist