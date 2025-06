India blokkeert niet langer website VLC

De Indiase overheid heeft de blokkade op de website van VLC Media Player opgeheven. Videolan.org was in totaal negen maanden niet bereikbaar in het land. Waarom de blokkade er was en waarom nu niet meer, wil de overheid niet zeggen.

VLC geblokkeerd in India. Bron: Sahaj Sarup

De Indiase Internet Freedom Foundation zei maandag dat de blokkade is opgeheven en dat providers verkeer naar videolan.org weer toestaan. De stichting heeft Videolan bijgestaan in het aanvechten van de blokkade. Videolan bevestigt dat de blokkade is opgeheven.

TechCrunch noemt als mogelijke reden voor de blokkade een verkeerd geïnterpreteerde melding van beveiligingsbedrijven dat aangepaste versies van VLC in gebruik zijn geweest om malware te verspreiden. Het gevolg van de blokkade is dat Indiase gebruikers mogelijk andere, minder betrouwbare bronnen gebruiken om VLC te downloaden. Ongeveer 10 procent van de wereldwijde gebruikers van VLC is Indiaas.