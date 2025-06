Guild Wars-uitgever NCSoft komt met thirdperson-scifi-mmo

Het Zuid-Koreaanse NCSoft heeft een nieuwe game aangekondigd met een genre waar het bedrijf niet om bekendstaat: een shooter. Verder is de game een mmo en een openwereldgame, wat juist wel weer in het straatje van deze Zuid-Koreanen past.

De game heet LLL, maar het bedrijf verwijst er ook naar met de naam Trailblazer Project. Het spel wordt verder een sciencefictiongame met een alternatieve geschiedenis, waarbij een gebeurtenis uit het verleden een grote invloed heeft gehad op de toekomst waarin de game zich afspeelt.

De gamewereld moet 30 vierkante kilometer beslaan, die bestaat uit gebieden die 'naadloos' met elkaar verbonden zijn. Of dat betekent dat er ook geen laadschermen tussen gebieden zitten, is niet helemaal duidelijk. Verder bevat de spelwereld 'een verwoest Seoel en het Byzantijnse Rijk van de 10e eeuw en de 23e eeuw samengevoegd in dezelfde lore'.

NCSoft heeft ook gameplay en een ontwikkelaarsinterview gedeeld, zowel in videovorm als in tekstvorm. De game moet in 2024 uitkomen voor pc's en 'console'. NCSoft is verder bekend van onder andere Lineage, City of Heroes en Guild Wars. Volgens geruchten werkt het bedrijf ook aan een game in het universum van Horizon: Zero Dawn.