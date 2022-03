Guild Wars 2 komt naar Steam en makers tonen teaser van derde uitbreiding

Het precies acht jaar geleden uitgebrachte Guild Wars 2 komt vanaf november beschikbaar op gameplatform Steam. De makers hebben ook bekendgemaakt dat volgend jaar een derde uitbreiding voor de game is te verwachten, waarvan een teaser is gepubliceerd.

De komst van Guild Wars 2 naar Steam betekent niet dat ontwikkelaar ArenaNet zijn eigen launcher opdoekt. Die blijft nog gewoon te gebruiken en bestaande Guild Wars 2-accounts zijn niet over te zetten naar een Steam-account. ArenaNet meldt wel dat alle spelers samen zullen spelen in dezelfde gedeelde wereld, ongeacht welke launcher ze gebruiken. Volgens PCGamer bevat de release van Guild Wars 2 op Steam de nodige content uit de gamewereld, waaronder The Icebrood Saga. De eerdere twee uitgebrachte uitbreidingen, The Heart of Thorns en Path of Fire, komen ook beschikbaar op Steam en dienen los te worden aangeschaft.

Daarnaast hebben uitgever NCSoft en ArenaNet een teaser gepubliceerd voor de derde uitbreiding van Guild Wars 2, genaamd End of Dragons. Als onderdeel van deze uitbreiding worden spelers naar de mysterieuze eilandengroep Cantha gestuurd, die tweehonderd jaar van de buitenwereld was afgesloten. Waarschijnlijk zullen draken een belangrijke rol gaan spelen, maar de makers hebben verder weinig details bekendgemaakt. De End of Dragons-uitbreiding staat gepland voor een release ergens in 2021.