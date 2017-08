Guild Wars 2-uitbreiding Path of Fire komt uit op 22 september

ArenaNet heeft de tweede grote uitbreiding voor mmorpg Guild Wars 2 aangekondigd en bekendgemaakt dat deze op 22 september uitkomt. Ook spelers die de game zelf of de eerste uitbreiding niet hebben, kunnen de standalone-uitbreiding getiteld Path of Fire spelen.

Path of Fire brengt voor het eerst mounts naar Guild Wars 2. Spelers kunnen plaatsnemen op verschillende soorten beesten: de Raptor, Springer, Skimmer en Jackal, die ieder hun eigen mogelijkheden en Mastery skill lines hebben. Het verhaal speelt zich af in de Crystal Desert, een gebied dat 250 jaar is afgesloten van de buitenwereld. Er zijn vijf open zones en het is het grootste gebied in de game tot nu toe.

De uitbreiding brengt negen nieuwe specialisaties naar de game, één voor iedere klasse. De nieuwe specialisaties moeten de keuzemogelijkheden uitbreiden, ze maken personages niet per se sterker. In een uitgebreide video van 23 minuten vertellen de ontwikkelaars over wat er nieuw is in de uitbreiding.

Guild Wars 2 Path of Fire gaat 30 euro kosten. Er zijn ook pakketten te bestellen van 55 en 80 euro, die meer in-game items bieden. Het duurste pakket bevat 4000 Gems, die een waarde van 50 euro vertegenwoordigen.