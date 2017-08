Microsoft komt met kleinere Xbox Wireless-adapter

Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn Xbox Wireless-adapter aangekondigd. De nieuwe adapter om Xbox-controllers draadloos met een Windows-pc te verbinden is een stuk kleiner dan zijn voorganger, ondersteunt tot acht controllers en kan stereogeluid doorgeven.

Volgens Microsoft is de vernieuwde adapter 66 procent kleiner dan het huidige model. Dat moet het makkelijker maken om hem bijvoorbeeld in een laptop te prikken en tegelijkertijd ook andere usb-apparaten aan te sluiten.

De nieuwe adapter krijgt dezelfde prijs als het huidige model, meldt Microsoft. De prijs van de Xbox Wireless-adapter is momenteel 22,99 euro in de Microsoft Store. Ook zal de adapter verkocht worden als bundel met een draadloze Xbox One-controller, in de VS kost die bundel 80 dollar, vermoedelijk is de europrijs gelijk. Volgens Microsoft komt de nieuwe adapter in 'een aantal' markten beschikbaar deze maand. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt.

Alle nieuwe Xbox One-controllers werken ook draadloos met bluetooth, dus de adapter is niet vereist om de controllers op een pc te gebruiken. De officiële adapter zou echter een stabielere verbinding op moeten leveren omdat deze van hetzelfde draadloze protocol gebruikmaakt als de Xbox-console zelf. Daarnaast kan via bluetooth maar één controller gekoppeld worden met een Windows-pc.