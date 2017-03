Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 maart 2017 20:47, 16 reacties • Feedback

Microsoft heeft een nieuwe serie draadloze controllers voor de Xbox One aangekondigd. De Tech Series moet zich voornamelijk onderscheiden met uiterlijke kenmerken. De achterkant is voorzien van een rubberen laag met geribbeld oppervlak, die voor meer grip moet zorgen.

De eerste nieuwe draadloze controller in de Tech Series is de Recon Tech Special Edition. Microsoft heeft zich bij het ontwerpen naar eigen zeggen laten inspireren door militaire technologie. De Recon Tech Special Edition-controller is donkergrijs en aan de voorkant van een lijnen.

Wat functionaliteit betreft, zoals button mapping, zijn er geen wijzigingen ten opzichte van andere draadloze Xbox One-controllers. Wel is de rubberen griptextuur met diamantpatroon aan de achterkant nieuw. Microsoft maakt de eerste Tech Series-controller op 25 april dit jaar beschikbaar. Het bedrijf noemt een adviesprijs van 70 euro maar zet erbij dat hier nog eventuele btw bijkomt. In dat geval komt de prijs van de controller uit op bijna 85 euro.