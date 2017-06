Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 16:51, 15 reacties • Feedback

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het zijn Xbox Design Lab-dienst in de zomer in Europese landen wil introduceren. In een aantal landen is de dienst vanaf nu beschikbaar, waaronder Duitsland, het VK en Frankrijk.

De dienst was al beschikbaar in de VS, Canada en Puerto Rico, aldus Microsoft. Daar komen nu de Europese landen bij. Microsoft heeft daarnaast meerdere personalisatieopties toegevoegd, waarmee het aantal te kiezen combinaties zou uitkomen op meer dan een miljard. Daaronder zijn vier nieuwe kleuren en zwarte grips van rubber.

Met het Design Lab zijn draadloze Xbox-controllers te personaliseren door verschillende onderdelen aan te passen. Aanpasbare delen zijn de behuizing aan de voor- en achterkant, de d-pad en de verschillende knoppen inclusief de triggers en bumpers. Daarnaast is het mogelijk om de controller van eigen gravering te voorzien. Microsoft zegt dat het op bestelling gemaakte controllers binnen 14 werkdagen levert. Een aangepaste controller heeft een minimumprijs van 79,99 euro, zo blijkt uit de Duitse site.