The Elder Scrolls V: Skyrim krijgt op de Nintendo Switch ondersteuning voor Amiibo. Met de Amiibo van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kunnen spelers hun personage de uitrusting van Link geven.

Bethesda gaf tijdens de E3-gamebeurs een trailer vrij van The Elder Scrolls V: Skyrim. Op de beelden is te zien hoe door middel van een Link-Amiibo een kist met loot in Skyrim verschijnt. Onder de items zijn de blauwe-outfit van Link, het Hylian Shield en het Master Sword uit het spel van Nintendo.

Ook is te zien dat het spel compatibel is met de bewegingsbediening van de Joy-Con-controllers van de Switch. Zo kunnen monsters met het zwaard geslagen worden door een slaande beweging te maken, is het schild te gebruiken om te verdedigen en kunnen pijlen met de controllers afgeschoten worden. Het is nog niet bekend wanneer Skyrim precies naar de Switch komt. Bethesda houdt het op 'aankomende herfst'.