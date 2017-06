Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 15:17, 38 reacties • Feedback

De controller van de originele Xbox komt beschikbaar voor de Xbox One en Windows 10. Gamehardwaremaker Hyperkin uit Los Angeles werkt samen met Microsoft om een vernieuwde versie van de originele controller ook te laten werken op de Xbox One en op Windows 10-systemen.

Hyperkin is sinds eind 2015 een door Microsoft gecertificeerde hardwaremaker en werkt nu samen met Seamus Blackley, die mede aan de wieg stond van de Xbox, aan een nieuwe versie van de controller, die ook met de Xbox One en pc's met Windows 10 werkt. Of de nieuwe controller, genaamd The Duke, ook echt alleen werkt op pc's met Windows 10, is niet duidelijk.

De hernieuwde versie van de oude controller is grotendeel hetzelfde als de originele, maar wordt op een aantal punten aangepast. Zo komt er een display die het Xbox-logo kan tonen, krijgt de controller een afneembare kabel van 2,75 meter en krijgt de controller bumpers aan beide zijden.

Fabrikant Hyperkin heeft laten weten dat The Duke-controllers slechts in een beperkte oplage beschikbaar komen. Uit een door Hyperkin gepubliceerde video blijkt dat de controller waarschijnlijk rond de vakantieperiode uitkomt. Hoeveel de controller gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.

In 2005 bleek al dat de controllers van de originele Xbox niet zouden worden ondersteund door de Xbox 360-console. De voornaamste reden hiervoor was het feit dat dat de Xbox 360 was ontworpen om draadloos te kunnen functioneren.

Maandag maakte Microsoft bekend dat het zijn Xbox Design Lab-dienst in de zomer in Europese landen wil introduceren. De dienst is vanaf nu beschikbaar in een aantal landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Met het Design Lab zijn draadloze Xbox-controllers te personaliseren door verschillende onderdelen aan te passen.